华工受捐1个亿！国际校区将于明年招收本科生

12月16日，华南理工大学第一届全球校友代表大会在五山校区励吾科技楼国际会议厅举行。

南方网讯（记者/柯丹洁）为纪念华南理工大学组建66周年及办学100年，加强全球校友之间的凝聚力，12月16日，华南理工大学第一届全球校友代表大会在五山校区励吾科技楼国际会议厅举行。校友曾子一所在企业出资一个亿资金，在学校设立高端人才引进基金和专项科学研究基金。现场，“华南理工大学创业者全球联盟”宣布成立。

校友捐赠一亿元为学校设立基金

近年来，随着华南理工大学办学实力的快速提升，学校深度进入全球舞台，在学科建设、科学研究、人才培养等方面全方位参与国际交流与合作，不断提高国际竞争力。首届全球校友代表大会以“聚智创新 引领未来”为主题，向全球148个校友会发出邀请，共同开展行业研讨。大会现场推出了华南理工大学首部反映百年办学历史的专题纪念片——《承百年文脉 绘时代华章》。

值得一提的是，大会现场，1985级工业与民用建筑工程专业校友，澳洲教育城公司执行董事长和创始人、澳洲IDFG金融房地产公司董事长及创始人曾子一所在企业将出资一个亿资金，在学校设立高端人才引进基金和专项科学研究基金，支持母校引进国际一流科学家和领军人才，协助母校创造条件吸引高层次人才入驻其国际校区。

为凝聚全球华工人的共识与合力，共同推动全球创业校友协同发展，构建全新多维度创业生态圈，进一步传承发扬华工人“创新创业，勇于开拓”的精神，11位校友共同发起成立“华南理工大学创业者全球联盟”。

公布各时代部分具有代表性的科技成果

华南理工大学历来敢于创新探索、先行先试，是中国高等教育的开拓者和探路者。大会公布各时代部分具有代表性的科技成果，致敬学校推动经济社会发展的科技工作者，由学校党委书记章熙春、校长高松为其中的优秀代表倪永仁、尹俊勋颁奖。

1958年，组建不久的华南工学院，就由电工系倪永仁等试制出广州市第一台模拟式电子计算机，并参加全国教育与劳动生产相结合展览会，1958年11月1日的《人民日报》社论评价该成果是全国尖端科学技术成就之一。

由无线电所尹俊勋等研制的地炮群作战自动指挥系统为全军首创，从指挥、组织、通讯网结构及弹导数据处理等方面为我军炮兵部队装备的各种营，团快速反应指挥系统提供了样板及实验数据，为我军炮兵现代化作出了重大贡献。该项目于1987年同时获得国家教委及总参科技进步二等奖。

华工广州国际校区预计2019年交付使用

现场，华南理工大学党委书记章熙春介绍学校近期发展情况。他介绍，华工广州国际校区的3个学院和7个研究院正式挂牌成立，该校的广州国际校区日前正在大力建设中。该校区占地面积约1700亩，总建筑面积为140平方米，目前正在推进项目一期工程50万平方米建设。预计2019年11月27日前，实现一期工程整体建成并交付使用。将成为国内唯一“全部新工科学院”的新校区。

目前2018年首届研究生已顺利入学，2019年招收本科生的工作正在筹备中。未来预计校区在校生达15000人，其中本科生3000人，硕士生5000人，博士生4000人，留学生2500人。章熙春说，“2021年全面建成后，将看到一个中西合璧的人本、健康、绿色、智慧、共享、安全的文化生态校园。”

章熙春介绍，华工围绕粤港澳大湾区建设，正市校合作共建广州科技图书馆，由市政府出资，学校供地，代建局建设，学校管理，向全校师生和广州市民开放，项目建筑面积约5.3万平方米，设计藏书约200—300万册，日接待读者不低于6000人次。未来广州科技图书馆将集聚全球高端科技经济图书、资讯与情报，建设成为国际领先的图书馆。