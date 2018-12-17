佰平教育千人学历教育毕业典礼在广东省科学馆举行

12月16日，佰平教育2018届学历教育毕业典礼暨优秀毕业生表彰仪式在广东省科学馆科学会堂举行，宣告佰平教育近千名大专、本科毕业生圆满完成大学学业，开始人生新的征程。

12月16日，佰平教育2018届学历教育毕业典礼暨优秀毕业生表彰仪式在广东省科学馆科学会堂举行，宣告佰平教育近千名大专、本科毕业生圆满完成大学学业，开始人生新的征程。

佰平教育创始人、董事长兼总裁刘万良，常务副总裁刘玲、教务中心主任李晓媚、税务师事务所所长欧阳鑫宝以及总部各职能部门负责人、各校区教务老师、班主任等出席了毕业典礼。毕业典礼由学历中心副总裁陈建斌主持。

佰平教育创始人、董事长兼总裁刘万良在致辞中表达了佰平教育全体工作者对毕业生的情意与祝福。

优秀毕业生代表邱世凤和汤翠玲结合自己成长经历，分享了从选择报读佰平学历教育到如今毕业一路走来的感想、感悟。

学历班主任代表杨嘉如老师对所有到场的毕业同学进行了祝贺，分享了这千百个日夜与同学们一同成长的点滴记忆。

刘万良董事长宣读了《关于表彰2018届优秀毕业生的决定》，分别对罗海芳等16名优秀毕业生进行了表彰奖励，希望她们珍惜荣誉，再接再厉，在新的学习和工作岗位上奋发进取，再创佳绩。

据介绍，近年来，佰平教育在注重学历教育招生和教学服务提升的同时，仍然保持着对会计培训行业的专注与努力。典礼活动特别表彰了48名2018年全国注册会计师考试成绩优异的学生。

佰平教育常务副总裁刘玲宣读了表彰决定并进行了颁奖，他表示，这些优秀学生均报读了学历教育，并预祝同学们明年顺利完成学业。其中全科报读并累计全科通过的陈家祠校区学员成昊琳还做了精彩的分享发言。

佰平教育创始人、董事长兼总裁刘万良为毕业生代表逐一颁发毕业证书。

活动当天还特邀参会嘉宾理财规划与财务策划师联合学会创会主席苏泽勋博士为到场毕业生进行了分享发言。

感恩的人，才会被人尊重，感恩的人，才会受人欢迎。典礼最后，佰平教育全体总裁办领导上台，与到场的所有毕业同学及亲友家人们一起，诵读了“感恩师长、感恩家人、感恩祖国”等的励志语句，希望所有到场的人员都能够懂得感恩，常怀感恩。

佰平教育师生欢乐大合影

佰平教育坚持“业余教育正规化”的原则，不断自省、不断完善，力求以“全程教育、全城连锁、全诚服务”的办学理念，以学科的多元化，项目的精品化、服务的人性化为总体目标，形成强大的培训优势。“共创共建新平台·共享共荣新未来”，通过本次毕业典礼活动，促进了佰平教育师生的交流，并促使佰平教育全体同仁牢记社会责任和使命意识，不断为各行各业“智造、输出”适应能力强、专业水准出色的优秀人才。