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校外培训 规范只是第一步

2018-12-17 09:08 来源：人民日报
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　　全国共摸排校外培训机构40万所，存在问题机构27.3万所，现已完成整改24.8万所，完成整改率达到90%……一组最新公布的数据，展现出治理校外培训的进度与力度。

　　自今年2月教育部等四部门开展校外培训机构专项治理、8月国务院办公厅印发《关于规范校外培训机构发展的意见》以来，各地结合实际出台方案、积极推进。比如，天津规定培训结束时间不得晚于20：30，不得留书面作业；江苏严禁校外培训机构组织中小学生等级考试及竞赛；山东要求坚持零起点教学，严禁超纲超前等等。层层规范之下，校外培训机构逐步走向正轨。那些或是场所存在安全隐患、或是不具备办学许可证和营业执照、或是实际教学与宣传内容相去甚远的校外培训机构，大多已经关停。

　　培训机构虽然规范了，但现实中，校外培训热还在持续“升温”，家长们送孩子上培训班的“热情”也并未消减。尤其是寒假将至，排队报名、网上抢课的现象更是屡见不鲜，孩子们的负担依旧沉重。正如教育部相关负责人所言，即使是完成了整改，也只是将校外培训机构初步纳入了规范有序管理的轨道，在减轻中小学生过重课业负担的改革征程中，这只是其中一步。

　　如何定位校外培训，防止治理成果反弹？如何规范秩序，发挥学校教育主渠道的作用？如何杜绝盲目攀比，树立正确的成才观？如何切实减轻中小学生过重的课外负担？种种问题，还需标本兼治、内外联动、持之以恒、久久为功。

　　应当明确的是，校外培训应该是学校教育的有益补充者，而不能成为教育秩序的干扰者。对于那些满足中小学生选择性学习需求、培育发展兴趣特长、拓展综合素质具有积极作用的课外班，我们应予以肯定。而对于那些违背教育教学规律和素质教育要求，开展“应试”培训，超前教、超前学，严重干扰学校正常教学和招生秩序，令学生痛恨、家长无奈、自己却赚得盆满钵满的培训机构，则必须依据“负面清单”，坚决整顿、绝不手软。

　　校外培训的火热状态，应当引起学校教育的反思。毕竟，只有提高了中小学的教育品质、育人能力，才能从源头上降低学生和家长参与课外培训的需求。一方面，想方设法提高课堂教学效果和学生学习效率，让学生在学校里“吃饱吃好”；另一方面，解决好“课后三点半”问题，帮助学生培养兴趣、发展特长、开阔视野、增强实践能力，提高课后服务水平，只有不断提升学校教育的质量，才能从源头上遏制校外培训机构的野蛮生长。

　　除了整治培训机构、提升学校教育质量，减负更需要一场观念上的革新。有些人执迷于“抢跑”“速成”，要求孩子以百米冲刺的速度跑长跑；有些人攀比心切，总是担心自己的孩子“输在了起跑线上”……正所谓“鸡汤喝得众人醉，错把忽悠当翡翠”，一些培训机构的虚假宣传迎合了家长的育儿心理。而事实上，对于基础教育阶段的孩子而言，品性修养、能力兴趣、身心健康等，才是比琐碎知识更重要的财富。因此，整个社会都应当提高教育素养，树立正确的成才观、成功观，为孩子铺就更广阔的人生道路。

　　规范校外培训机构发展，涉及深化招生考试改革、提高学校教育教学质量、健全校外培训机构发展长效机制等各个方面。教育改革千头万绪，但再难也要推进改革，期待更多改革落到实处，为孩子营造更好的教育环境。

编辑： 唐巧燕

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