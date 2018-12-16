先行先试　深圳二外探索新高考生涯规划路径

近日，南方网记者专访深圳第二外国语学校（以下简称“深圳二外”）校长黄汉波，听听他如何引领全校推进新高考改革，构建新时代学校生涯教育体系。

南方网讯（记者/柯丹洁）2018年正值我国改革开放40周年，作为改革开放先行地的深圳，是时代发展的楷模。同时，2018年也是广东高考改革的关键之年，广东将进入高考改革第三批试点省份。位处改革前沿地的深圳第二外国语学校，将会以怎样的姿态迎接新高考改革的到来？近日，南方网记者专访深圳第二外国语学校（以下简称“深圳二外”）校长黄汉波，听听他如何引领全校推进新高考改革，构建新时代学校生涯教育体系。

“走出去＋引进来”

探索新高考多元教育

高考改革牵一发而动全身。2018年是“新高考改革”试行的第四年。四年过去，试点省份均出现不同困惑：师资储备不足，课程选课复杂，硬件设施不充裕......记者调查发现，面对新高考改革，中学校长大多持肯定的态度，认为这是机遇与挑战并存。然而，浙沪四年试点遇到的一系列情况也促使各中学更为谨慎地对待新高考。因此，到上海、浙江考察学习高考改革经验似乎已成为各中学校际交流活动的必备任务。

在黄汉波校长看来，“新高考改革突出了以人为中心的教育教学理念，人性化地考虑了学生的兴趣爱好，让高中生多元化地选择。同时，它也是各所学校提高综合实力竞争的机会。我们需要‘走出去’探索学习别人的优秀做法，我们还需要将优秀师资及做法‘引进来’，丰富学校的多元化教育。”

深圳第二外国语学校创办于2010年，而生涯规划理念的确立也是从那时开始的。深圳二外紧紧追随国家尤其是深圳的前进步伐，成立了学校的选课走班工作领导小组，将教师送往深圳、上海、南昌、重庆等地学习，再结合学校实际制定相应方案。“因为每个学校都不一样，你没有结合自己特点的应对策略，那将来肯定失败。”黄汉波校长如是说。

“调研＋实践”

开设生涯规划教育课题

如今看来，高考改革已是必然趋势，改革需要注意哪几方面？黄汉波校长说道：“新高考改革，对于学生而言，学会选择成为一门很重要的能力。除了学会如何选课，如何选科之外，还需要提高各方面综合素质，了解大学专业设置。这就意味着，生涯规划教育成为了新高考改革背景下普通高中创新教育与发展改革中迫切且重要的课题。”

那么，生涯教育如何进一步深化？正如深圳是改革开放的先行地一样，深圳二外早已有了生涯规划的预见性。学校是深圳市首批生涯教育试点高中之一，从2016年提出了学校生涯教育五年规划，高一年级每班每周开设一节生涯必修课，以必修课的形式扎扎实实地将生涯教育的理论和技能普及到每一位二外学子；高二高三年级则以选修课、主题班会课与主题讲座相结合的形式开展生涯教育。同时，学校将于2019年重点筹建生涯发展指导中心及生涯教育专业功能课室，以保证生涯课堂更有效地开展。除此之外，学校在寒暑假也会组织学生参加职业体验及高校与专业调研活动，并在新学期开学初以各种形式进行分享。

谈及深圳二外与南方新闻网、南方日报深圳办事处联合主办“高考实验室”活动的原因，黄汉波校长表示，“学校将通过这种形式，唤醒更多的家长、更多的学生、更多的老师积极面对这个社会热点和难点，积极地思考，投身到这（高考改革）当中。”

“行政班＋走班制”

试行选课走班新模式

相比于第三批试行省份中过半“按步不动”的省份，广东省教育厅已在今年10月份发布《广东省教育厅关于做好普通高中课程教材实施工作的通知》，明确“我省从2018年启动高考综合改革”，广东新高考改革势在必行，相关改革方案正在报批。同时提出，“各地要积极探索适应选课走班需要的教学组织管理制度，指导学校从2018级学生开始有序推进选课走班，加快建立完善选课走班和学生发展指导制度”。

深圳二外践行着“先行先试”的理念。考虑到学校师资和硬件配套等各方面的条件，深圳二外将采用以“语数英”的行政班与“政史地理化生”走班制相结合的选课走班模式试先开展。

走班制模式即将开启，学生如何选课、如何选科，是当前摆在学生、家长及老师面前迫在眉睫的事情。深圳二外以课题研究为引领，由学校学生处指导，学生分小组以课题研究形式调研，利用小品、戏剧、演讲、职场体验等多种形式阐述课题研究成果，帮助其实现自我认知。此外，学校还会经常性邀请大学教师分享专业选择，帮助学生认识专业选择。

改革需要敢为人先、开放包容的精神。深圳二外身处深圳教育现代化的快车道上，敢于“摸着石头过河”，率先探寻新高考改革背景下的生涯规划路径，其成效令人期待。