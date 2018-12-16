广东第10个省级中小学教师发展中心揭牌

广东省中小学教师发展中心主要是探索建立师范院校-市、县（市、区）教育局-学校共同推动中小学教师发展的工作机制，充分发挥师范院校和市、县（市、区）的主体作用．

为更好促进广东省中小学教师专业发展，推动广东省基础教育优质均衡发展，深入服务“粤港澳大湾区”经济社会发展， 12月13日上午，北京师范大学省级中小学教师发展中心揭牌仪式暨新时代广东省中小学教师发展研讨会在北京师范大学珠海分校举行。广东省教育厅党组成员、副厅长王创出席活动，为发展中心揭牌并讲话。

王创指出，广东教育系统正全面贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神和全国教育大会精神，按照省委省政府的决策部署，坚持以新发展理念为引领，以改革创新为动力，以“育时代新人”为导向，推动广东教育高质量发展。北京师范大学省级中小学教师发展中心作为省、市、校三方签署共建协议后第一个落地建设的项目，在三方共同推动下，必将为广东省中小学教师的专业发展提供更好的平台。

王创强调，一是要加大统筹力度，充分发挥北京师范大学的资源优势。二是要加速融入当地，深化校地合作协同创新。三是要加强示范引领，助力提升广东省中小学教师专业发展的整体水平。四是要深化改革创新，积极推进教师教育职前培养与职后培训一体化发展。

北京师范大学副校长王守军、教育部全国中小学幼儿园教师校长培训专家工作组秘书长黄贵珍出席活动并致辞。省教育厅继教中心主任廖荣辉、珠海市教育局局长林日团、深圳市宝安区和佛山市南海区教育局领导以及我省省级教师发展中心领导、北京师范大学珠海分校师生100余人参加活动。

延伸阅读

广东省中小学教师发展中心主要是探索建立师范院校-市、县（市、区）教育局-学校共同推动中小学教师发展的工作机制，充分发挥师范院校和市、县（市、区）的主体作用，形成定位准确、层次分明、特色明显、资源共享、可持续发展的中小学教师发展新体系，为建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化中小学教师队伍提供保障。

目前已建设10所省级中小学教师发展中心，分别是华南师范大学省级中小学教师发展中心、广东第二师范学院省级中小学教师发展中心、广东技术师范学院省级中小学教师发展中心、广东省外语艺术职业学院省级中小学教师发展中心、岭南师范学院省级中小学教师发展中心、韩山师范学院省级中小学教师发展中心、韶关学院省级中小学教师发展中心、肇庆学院省级中小学教师发展中心、嘉应学院省级中小学教师发展中心、北京师范大学省级中小学教师发展中心。

（来源：广东省教育厅）