加强高等教育国际化，高校代表齐聚暨大建言献策

中外合作办学机构院长联席会第六届会议在暨南大学召开。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/苏运生 张羽）今年9月，习近平总书记在全国教育大会上明确指出，“扩大教育开放，同世界一流资源开展高水平合作办学”，这为中外合作办学的未来发展指明了方向。12月14日，由教育部国际合作与交流司指导举办，中外合作办学机构院长联席会（以下简称院长联席会）主办，暨南大学伯明翰大学联合学院（以下简称暨伯学院）承办的中外合作办学机构院长联席会第六届会议在暨南大学召开。会上，来自全国60多家中外合作办学机构的100多位代表围绕“中外合作办学与学科建设”主题共同探讨教育对外开放与“双一流”背景下合作办学的创新之道，同时通过三个分论坛对中外合作办学的人才培养质量、师资队伍建设、内部治理体系进行深入研讨。

参会嘉宾合影

暨南大学党委书记林如鹏在致辞中谈到，暨南大学一直坚持开放办学思路，加快建设完善以暨伯学院为试点的教育国际化工作体系。作为院长联席会主席单位，暨伯学院将不断汲取先进的办学经验，与其他办学机构激发办学智慧，为建设中国特色、世界水平的现代教育提供新思路。

广东省教育厅副巡视员王自成在讲话别指出，在新形势新任务新挑战的背景下，广东省着力提升中外合作办学质量和水平，构建多层次多类型的中外合作办学格局，为“一带一路”和粤港澳大湾区建设培养一批国际化复合型人才。

教育部国际合作与交流司副司长方军肯定了中外合作办学机构的发展前景，他表示，做好合作办学，应高度契合党和国家的发展战略，为加快推进教育现代化、建设教育强国培养新时代接班人。教育部会继续支持中外合作办学的深度发展，建立更加严格和科学的评估标准，提高中外合作办学机构的社会认同度，让不断扩大开放的中国教育引领世界教育发展的潮流。

院长联席会秘书处秘书长、东北财经大学副校长赵彦志就院长联席会的发展近况进行了汇报，并解读了“非独立法人中外合作办学机构生源质量分析报告”。据介绍，截止2018年9月份，全国非独立法人中外合作办学机构共82家，在校人数超过15万。生源结构上，东部与中部地区招生频次较高；专业结构上，理工农医类专业科目多于人文社科类。就录取情况而言，各机构的录取标准普遍提高，且与母体学校录取标准差距逐渐缩小，在提升生源入口质量方面取得了显著成效。

主席单位证书受聘仪式

会上，暨伯学院院长王春超、浙江大学伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区联合学院院长李尔平、浙江大学爱丁堡大学联合学院院长欧阳宏伟以及东北财经大学萨里国际学院副院长、旅游与酒店管理学院副院长史达分别就“专业交叉、学科融合的立体式人才培养模式探索”、“21世纪工学交叉研究及创新教育”、“中西教育融合及交叉学科建设”、“中外合作办学机构与旅游管理一流学科建设”为主题发表了演讲。

本次会议还设置了平行论坛，22个合作办学机构的代表在三个分会场，围绕“优秀人才培养质量”、“优秀师资质量”、“优秀内部治理体系”议题分别进行主旨发言，内容涵盖学院内部治理体系、国际化人才培养模式、教学质量保障制度、高水平师资队伍建设等方面。

据悉，中外合作办学机构院长联席会成立于2014年8月，在教育部国际合作与交流司指导下设立，由经教育部批准的中外合作办学机构的院长或副院长自愿组成，是从事中外合作办学的交流与合作的全国性社会团体。院长联席会旨在促进高等学校中外合作办学机构的健康发展，提升中外合作办学机构人才培养质量，凝聚中外合作办学机构的力量，更好地发挥中外合作办学在推动我国高等教育国际化进程中的重要作用。