拼财智赛品格，第三届广东青少年金融理财大赛成功举办

“恒生中国2018第三届广东青少年金融理财大赛”在广州举行。本届大赛旨在帮助青少年学习丰富的金融知识和技能、树立正确的财富观，提升金融素养。

12月15日，由恒生银行（中国）有限公司（以下简称“恒生中国”）携手非营利教育机构青年成就中国（“JA中国”）共同举办的“恒生中国2018第三届广东青少年金融理财大赛”在广州举行。本届大赛旨在帮助青少年学习丰富的金融知识和技能、树立正确的财富观，提升金融素养。

2018第三届广东青少年金融理财大赛成功举行

记者了解到，延续上两届的成功经验，今年大赛挑战升级，来自广州、佛山、深圳、珠海四个地区的12支高中学生队伍同台竞技，“财智新一代”现场交流切磋金融知识技能，展现品格智慧，充分体现了金融素养教育实践的成果。经过激烈角逐，广东广雅中学捧得本届大赛冠军奖杯，广东实验中学顺德学校、深圳中学获亚军，广州市第六中学、广州市协和中学、华南师范大学附属中学获季军。通过现场观众投票，广州市培正中学获得“最具人气团队奖”。

广东广雅中学蝉联广东青少年金融理财大赛冠军

探索金融公益教育，打造财智新一代

恒生中国副董事长兼行长宋跃升表示：“恒生中国携手JA中国连续三年开展青少年金融素养公益教育项目，我们非常重视在青少年阶段培养学生良好的品格，树立健康的财富观，其中诚信是最重要的金融素养。我们希望青少年学生通过金融理财大赛这个平台，不仅交流和探讨金融知识和技能在生活中的应用，还要展现自己的品格素养和智慧，通过不断的体验和积累，提升自我价值观，成为高素养的财智新一代。”

JA中国区域发展总监黄琳表示：“JA在全球和中国坚持推广金融公益教育，把国际化理念引入中国的同时，一直在中国探寻可行的本土化公益教育模式，累积本土成功经验，以让更多中国学生受惠。恒生中国的社会责任理念与我们相一致，很高兴能在这三年来共同探索出一套可行的金融公益教育模式，并将持续在全国推行。希望我们双方的共同努力，能帮助更多中国青少年的健康成长。”

比赛现场，资深财经媒体专家及金融专家就“提升金融素养的新思路”和“金融素养与价值观的培养”的作了主题演讲。恒生银行（中国）有限公司广州分行副行长李小玲认为，金融素养的养成必须把价值观的培养放在第一位，要培养正确的价值观，就要正确理解金钱的意义何在。“有赚钱的能力去帮助别人，这就是正确的金融素养所有的价值观”，她建议年轻人要多阅读金融杂志，拓展自己的眼界。

开展多形式赛事，提升青少年金融素养

据介绍，本届大赛在往届“金融知识抢答”、“金融理财分析透”、“家庭资产配置方案设计”的赛事环节基础上，融入当前经济热点，以考察参赛学生的整体金融素养，包括信息收集能力和分析能力，制定开支预算、信用管理、资产配置及风险管理等综合能力。并邀请到来自金融监管机构、教育研究部门、大学、咨询机构、金融机构以及权威媒体专家担任大赛评委。

来自广东12支中学队伍同台比拼才智，考验品格

大赛分为金融知识竞答和家庭资产配置方案设计两大环节。金融知识竞答包括抢答题和分析必答题两部分。第一环节的“金融知识抢答”为选择题。分析必答题是开放性题目，各队选题，现场讨论现场作答，评委评分。同学们针对暑期兼职、自己的职业梦想、收入以及如何为他人提供金融理财建议等多个话题分别表达了自己的分析和看法。第二大环节“资产配置方案设计”中，参赛队伍根据抽签选择的案例家庭进行分析，并提出家庭资产配置方案。

“很开心在金融理财大赛上交流和展示自我”，参赛同学纷纷表示，通过这样的比赛加深了他们对于金融知识的理解，也提高了他们的金融意识。

据悉，作为率先关注中国青少年金融素养提升的金融机构，恒生中国自2016年起携手JA中国连续三年开展“恒生中国青少年金融素养提升计划”。“恒生中国青少年金融理财大赛”是该计划的年度节点活动，旨在为青少年提供实践金融理财知识和技能、展示金融素养风采的舞台。未来，该计划将继续走进全国各地学校，希望能为高中生提供衔接校内与校外学习交流的平台，同时注重引导和培养高中生的品格，全方位提升金融素养和实践能力。

“恒生中国青少年金融素养提升计划”开展三年以来，恒生中国员工以志愿者老师的身份走进北上广深4个城市、16所高中，以自身专长为近2800名高中青少年学生带来了理财课堂、银行职业见习日、金融讲学厅、金融理财大赛等多项金融素养创新实践课程，授课超过550个小时。项目反馈问卷调查显示，有93%的高中学生认识到建立良好理财习惯的重要性。