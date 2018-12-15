硕士研究生招生考试即日起可打印准考证

广东省2019年硕士研究生招生考试将于2018年12月22-24日举行。今日（12月14日）起，至12月24日，考生可凭网报用户名和密码登录“研招网”自行下载打印《准考证》。

广东省2019年硕士研究生招生考试将于2018年12月22-24日举行。今日（12月14日）起，至12月24日，考生可凭网报用户名和密码登录“研招网”自行下载打印《准考证》。

准考证打印流程

第一步 登录研招网

网址：yz.chsi.com.cn，考生凭网报用户名和密码登录。

如果忘记网报用户名或密码怎么办?

请在登录页面点击“找回用户名”或“找回密码”，按照提示进行操作，完成账户找回。

第二步 点击“准考证下载”，进入下载页面

认真阅读《刑法修正案（九）》相关内容，自觉遵守考场纪律。

第三步 成功下载pdf版准考证

《准考证》使用A4幅面白纸打印，正反两面在使用期间不得涂改或书写。

下载打印准考证时，提示“未参加网上报名或者未被招生单位准考”是怎么回事?

建议与报考点或者招生单位联系核实准考具体信息。

下载后的准考证信息显示空白等异常?

建议重新下载pdf文件阅读器查看。可下载系统页面提供免费下载的pdf文件阅读器Foxit Reader或到其它合法网站自行下载pdf阅读器。此外，建议下载时勿使用下载工具，可选择“另存为”的方式下载。

下载后的准考证考试地点内容为“无”怎么办?

建议与报考点联系咨询。

第四步 多处备份，多份打印

打印准考证后，建议考生多处备份，包括复印件和电子版，以免发生意外。

考生凭下载打印的《准考证》及居民身份证参加初试和复试。 (复试期间也将用到准考证)。

准考证需要彩色打印吗?

不需要，黑白打印即可，《准考证》正、反两面在使用期间不得涂改或书写。

再次提醒：《准考证》正反面不得有任何涂改！

初试时间

2018年12月22日-12月23日（每天上午8:30-11:30，下午14:00-17:00）。超过3小时的考试科目在12月24日进行（起始时间8:30，截止时间由招生单位确定，不超过14:30）。

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2019年全国硕士研究生招生考试初试全国统一命题科目考试时间安排来啦！

考前小贴示

合理安排复习时间

考试在即，考生要根据自己复习的实际情况，合理规划安排每日的复习日程。进入复习的最后冲刺阶段，考生切忌把过多的精力用于啃难题和面面俱到地复习，而应该有重点地进行，充分利用好最后的冲刺时间。

劳逸结合，规律作息

天天“开夜车”，过度疲劳，势必影响身心健康和复习效果。考生要合理支配作息时间，不打疲劳仗，保持大脑清醒。只有心境平和，情绪稳定，从容应考，才能发挥出应有的水平。

学会减压，保持良好的状态

考试要达到复习的预期效果，必须保持饱满的情绪，尽量排除影响情绪的消极因素。特别是临考前的一周，最好是参加一些文体活动，恢复体力，放松过分紧张的情绪，特别要防止感冒发烧、腹泻等疾病的发生，在饮食方面多补充一些富含优质蛋白的食品，如鸡蛋、瘦肉、牛奶和豆制品等，多吃蔬菜和水果，增强体力和记忆力，以保持良好的状态。

（来源：广东省教育考试院）