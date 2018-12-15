广东技术师范学院更名啦！

近日，教育部致函广东省人民政府，正式同意广东技术师范学院更名为广东技术师范大学。

近日，教育部致函广东省人民政府，正式同意广东技术师范学院更名为广东技术师范大学。

据悉，经过第七届全国高等学校设置评议委员会专家考察和评议，根据《高等教育法》《普通高等学校设置暂行条例》和《普通本科学校设置暂行规定》等有关规定，教育部5月31日公布《关于2018年拟批准设置高等学校的公示》，广东技术师范学院拟更名为广东技术师范大学，并向社会进行公示，公示期已于6月13日结束。

广东技术师范大学办学始于1957年，前身为广东民族学院，1988年更名广东职业技术师范学院，2002年更名广东技术师范学院。2006年广东技术师范大学获得硕士学位授予权。2012年，该校白云校区建成启用。2017年与河源市政府签约，新校区正式落户河源，结束该市没有本科高校的历史。

11月，我省高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划公布，广东技术师范大学入选“特色高校提升计划”。该校校长骆少明在接受南方日报记者采访时表示，学校要努力铸就职教师资培养培训的一流高地，建成全国“职教”第一方队品牌。将重点建设教育学、控制科学与工程、机械工程3个学科，并把所有在建学科规划为三个层次、三个梯队、三个特色优势发展学科群，争取2020年申报博士点建设单位成功。