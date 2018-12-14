近日，客运部门发布消息称，12月23日就能购买春运第一天，也就是2019年1月21日的火车票和汽车票了。今年春运有哪些变化？都需要注意啥？不看怎么抢票呀

近日，客运部门发布消息称，12月23日就能购买春运第一天，也就是2019年1月21日的火车票和汽车票了。今年春运有哪些变化？都需要注意啥？不看怎么抢票呀

寒假学生火车票已经开售

2019年寒假学生火车票已经全面开售，广大学生旅客可以购买今年12月1日至2019年3月31日期间的优惠火车票。

车站提醒

学生只享受半价硬座客票和空调票，硬卧、软座、软卧均不出售学生票；

高铁、动车组列车只发售二等车学生票，学生票为全价票的75%。

购买学生票时，大中专学生须提供加盖院校公章的减价优待凭证、火车票电子优惠卡和经学校注册的学生证。

每个学生在每年的规定时间内，只能购买4次学生票。此外，若学生在超过减价优待凭证上记载的区间乘车，对超过优惠乘车区间的部分须购买全价票。若学校和家庭所在地之间没有直达车，可分段购买联程票。

2019年春运购票时间表注意了

2019年春运，从2019年1月21日（腊月十六）开始，到2019年3月1日（正月廿五）结束。

本月底，春运前返乡的火车票就将开抢，要抢票回家的小伙伴要记住几个时间点。

重要时间点请记好

2018年12月23日，可以购买春运第一天（2019年1月21日）的火车票。

2019年1月5日，可以购买2019年年二十九（2月3日）的火车票。

2019年1月6日，可以购买2019年除夕（2月4日）的火车票。

2019年1月7日，可以购买2019年春节（2月5日）的火车票。

2019年1月12日，可以购买2019年正月初六（2月10日）的火车票。

2019年1月30日，可以购买春运最后一天2019年3月1日的火车票。

今年春运有什么变化？

春运期间买火车票在12306预付钱可以自动购票

中国铁路客票发售和预订系统研发的技术带头人单杏花透露，她和团队研发的“候补购票”功能将于2019年春运期间上线，届时抢票情况将会再次得到缓解。

什么是“候补购票”功能？所谓候补购票，简单来说，火车票卖完了，旅客可以在12306平台登记购票信息并支付预购票资金，如有退票、余票，12306系统将自动抢票。按照专家的估计，这种方式无论购票速度、成功率还是安全性，都比市面上的抢票软件有明显优势。

车票预售期是多久？

目前，全国铁路网络购票和电话订票的预售期为开车前30天，车站售票窗口、铁路客票代售点和自助售票机的预售期为开车前28天。预售期的天数均包含当日。各铁路局可能会对预售期进行临时调整，请注意车站公告。

放票时间要留心

自2014年11月28日起，铁路部门将对互联网、电话订票的起售时间进行调整。放票时间点从16个调整为21个，即8:00至18:00期间，每个整点和半点均有新票起售，同时C、D、G字头列车不再单独起售，起售时间与车站保持一致。

所以，请大家务必提前去12306官网查询自己所乘车站开始放票的时间段。掌握放票时间，才好更好抢票嘛！

（来源：广东发布）