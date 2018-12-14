教育：改革开放的先行者、受益者、助力者

改革开放40年来，特别是党的十八大以来，在党的坚强领导下，我们全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持社会主义办学方向，我国教育事业实现了跨越式发展，取得了历史性成就，教育事业中国特色更加鲜明，为加快推进教育现代化、建设教育强国奠定了坚实基础，为实现中华民族伟大复兴提供了有力支撑。

1978年，党的十一届三中全会做出了改革开放的历史性决策，从此掀开了中华民族史以及中国教育史的全新一页。回顾40年波澜壮阔的改革开放历史进程，教育在其中发挥了重要的作用。1977年，党中央决定恢复高考，成为中国改革开放的先声。可以说，教育既是改革开放的先行者，又是改革开放的受益者，更是改革开放的助力者。

改革开放40年来，特别是党的十八大以来，在党的坚强领导下，我们全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持社会主义办学方向，我国教育事业实现了跨越式发展，取得了历史性成就，教育事业中国特色更加鲜明，为加快推进教育现代化、建设教育强国奠定了坚实基础，为实现中华民族伟大复兴提供了有力支撑。这里，我主要从发展程度、改革效果、社会贡献和国际影响四个方面与大家一同分享。

1.在发展程度上，已建成世界最大规模的教育体系，总体水平跃居世界中上行列

从体系看，大中小幼纵向贯通，公办教育与民办教育共同发展，学历教育与非学历教育立体交叉，出国留学与来华留学同步扩大。

从规模看，51万多所学校遍布城乡，2.7亿学生在校学习，1600万名专任教师，教育体量世界最大。

从普及看，2017年，我国学前教育三年毛入园率达79.6%，超过中高收入国家平均水平；小学学龄儿童净入学率达99.9%、初中阶段毛入学率达103.5%，义务教育普及程度达到高收入国家平均水平；高中阶段毛入学率达到88.3%，高等教育毛入学率达到45.7%，均超过中上收入国家平均水平。教育普及水平的大幅提高，有力保障了人民群众受教育权利，提升了国民整体素质。

2.在改革效果上，教育公平和质量明显提升，人民群众教育获得感持续增强

始终坚持以人民为中心，坚持以改革促发展，把促进教育公平作为国家基本教育政策，把提高教育质量作为教育改革发展的核心任务，让所有的孩子都能“有学上”“上好学”“不失学”，为人生出彩插上教育的“翅膀”。

加快缩小城乡差距，加大对农村教育倾斜支持力度，全面改造农村义务教育薄弱学校，实施农村义务教育营养改善计划，推出乡村教师支持计划，打出同步更新软件、改善硬件的“组合拳”。

加快缩小区域差距，实施对口支援计划、中西部高等教育振兴计划、支援中西部地区招生协作计划、农村和贫困地区招生专项计划等，以“输血”治标，以“造血”治本。

加快缩小校际差距，大力推进义务教育均衡发展，全国81%的县实现义务教育基本均衡。

加快缩小群体差距，学生资助实现所有学段、公办民办学校、家庭经济困难学生“三个全覆盖”，80%以上的随迁子女在流入地公办学校接受义务教育，农村留守儿童服务体系基本建立，盲聋弱智三类残疾儿童义务教育入学率达90%以上。

3.在社会贡献上，极大满足国家战略需求，为社会主义现代化建设注入教育动力

从人才培养看，改革开放以来，高等教育累计培养9900万名高素质专门人才，职业学校累计培养2亿多名技术技能人才。2017年我国新增劳动力平均受教育年限达到13.5年，接受过高等教育比例超过45%，13亿多中国人民的思想道德素质和科学文化素质全面提升。

从科技创新看，目前高校承担了国家科技计划中60%以上的基础研究任务，建设了60%的国家重点实验室，获得了60%以上的国家科技三大奖励，在凝聚态物理、超级计算机、结构生物学、转化医学、气候变化等领域取得了一批具有重大影响的标志性成果。高校哲学社会科学队伍和研究成果均占全国总数80%以上。

4.在国际影响上，形成全方位对外交流开放格局，中国教育成为世界教育版图的重要一极

教育对外开放全方位推进，教育成为我国日益走近世界舞台中央的一张亮丽名片。

来华留学规模从1978年的1200余人增加到2017年的48万余人，我国已成为亚洲最大的留学目的地国。出国留学人数从1978年的860人增加到2017年的60万余人。40年来，共有313.2万名留学人员回国，其中党的十八大以来占73.9%，形成了新中国成立以来最大规模“归国潮”。中外合作办学从无到有，合作办学机构、项目达2385个。扎实推进“一带一路”教育行动，积极倡导沿线各国平等参与，推进民心相通、教育交流。通过中外合作方式在150个国家和地区设立533所孔子学院和1140个孔子课堂，中华文化影响力不断增强。中外人文交流蓬勃发展，已与相关国家建立8个高级别人文交流机制。当前，人文交流与战略互信、经贸合作一起，构成了中国特色大国外交的三大支柱。

回顾改革开放40年特别是党的十八大以来的光辉历程，我国教育之所以取得历史性成就、实现历史性变革，集中到一点，就是走出了一条中国特色社会主义教育发展道路。这条道路扎根中国、融通中外，立足时代、面向未来，是在世界上人口最多的发展中国家创造教育奇迹、实现教育赶超的道路，是教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务的必然选择。

今年9月，党中央召开了全国教育大会，对新时代教育工作做出了战略部署。教育战线正在兴起学习宣传贯彻落实全国教育大会精神的热潮。

下一步，我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，用“四个意识”导航、用“四个自信”强基、用“两个维护”铸魂，全面贯彻落实党的十九大和全国教育大会精神，以“凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民”为工作目标，大力推进思想再解放、改革再深入、工作再抓实，努力写好教育奋进之笔，加快教育现代化，建设教育强国，办好人民满意的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。

作者：陈宝生（教育部党组书记、部长）