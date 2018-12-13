心理专家是怎样管孩子的？

作为家长最应该学会的是，根据自己孩子的特点资质来观察、引领、设计、定制，找到属于自己孩子独一无二的教育方法。找到孩子的偏差，找到适合他的方向，然后再去有针对性地矫正调整，相信每个孩子都是独特的。

作为家长，你真的会教育自己的孩子吗？

近日，记者采访到中国医科大学附属盛京医院心理科特聘高级心理咨询师李松。一起来听听，作为心理专家的他，平常生活中是如何教育孩子的。

现象：“儿子一岁叛逆期，不满意就躺地上打滚儿。”

应对：当孩子出现不正确行为 家长不要让他“获益”

儿子一岁左右的时候，出现第一个叛逆期。只要有点事不合心意，就会躺地上大哭大闹。我和妻子商量好，只要出现这种情况，我们转身就走。一次、两次，儿子试图用哭得更凶来博取我们的同情，但我们始终没有回应。待他停止哭泣，我们才会告诉他，为什么不能满足他的要求，把道理讲清。并让他把想法尽可能地表达出来。时间一长，儿子有不满意的就会来找我们分辩、理论，但绝对不会再躺地上哭闹了。

其实像这个年龄段的孩子，当他出现一些不正确的行为，家长一定不要让他“行为获益”。一旦获益，他的意识就会越来越强化、固化这个行为，一直用这种不正确的办法来解决问题。当有一天，家长要改掉孩子的这个行为时，会给“固化思维”的孩子带来很大的挫败感。所以，当不正确的行为出现苗头的时候家长就应予以制止。相反，如果家长想要培养孩子什么样的行为模式，就要让他的这种行为模式得到鼓励、获益。

现象：“小学住校头一个月，儿子经常想家哭泣。”

应对：提前告知和预判 给孩子心理上足够的鼓励

儿子上小学住校，第一次真正离开家。我和妻子之前给他做了很多铺垫，比如这个学校里的一切如何好，会给他带来哪些好处等等。但尽管如此，儿子住校的头一个月还是会经常哭泣。印象最深的一次，一个周日的下午，我把儿子送到校车集合点，来得有些早，看到很多等候校车的孩子都在哭，儿子被感染后也开始哭。这个时候我没有去打扰他，而是站到他身边，轻轻安抚。过了一会儿，儿子停止哭泣，擦擦眼泪，问我：“是不校车来了？那我上车了。”儿子的理智表现与旁边被父母拽着送上车的孩子形成了鲜明的对比，我及时地肯定了儿子的理性自律。

想让孩子做一件事情，或者往一个方向走时，家长有责任帮助孩子预估和评判可能会遇到的问题，然后进行分析，给孩子足够的鼓励和肯定，让孩子更有动机来完成这个事情。即使遇到困难和险阻，即使有情绪的波动和宣泄，他仍然会用理性的方式说服自己。孩子的价值取向、判断都是受家长影响的。当你把某件事当做惩罚说给孩子的时候，对他来说就是个负性的概念。相反，当你用积极正面的态度去评判这件事时，孩子就更加容易接受和理性对待。

现象：“在学校被老师误解，儿子和老师发生争吵。”

应对：教孩子建设性地而不是破坏性地解决问题

青春期孩子叛逆是自我意识增强的表现，很容易和别人发生矛盾。记得儿子一天放学回家，十分委屈和愤怒。他告诉我，老师因为扫除的事冤枉了他。他非常不满，和老师吵了起来。我没有指责他的不对，而是先给了他情感回应和共情。比如：老师可能没了解清楚，我知道你心理委屈等等。待儿子情绪稳定，我再教给他，被误解时的应对办法。

首先，你要判断对方的批评是善意的还是恶意的，误解不能归为恶意。第二点，要有回应。要先承认错误，因为你给别人带来了误解，一定有你的问题。你可以这样说：“老师，对不起，这事儿给你带来了麻烦。”第三点是解释。“这件事确实不是我做的，但是我下回也会注意的。”用这样的方式回应误解是比较恰当的，直接指出对方的不是，会引起对方的反感。教孩子建设性地而不是破坏性地解决问题，这一点终生受益。

现象：“儿子学业压力大，一次发火时砸坏一幅画。”

应对：家长比孩子反弹大 让孩子了解最有效的解压方法

儿子上初中后，学业压力比较大，一天晚上回家后，情绪非常不好。记不太清我当时说了一句什么话，就像导火索一样，把儿子的火气点了起来。儿子开始大喊大叫，情绪激动时拿着墙上的一幅画摔在了地上。我当时也很生气，把画直接拣起来彻底砸碎。我的反弹要比儿子的大几倍。看到这一幕儿子被吓到了。我告诉他，压力每个人都有，但是对他人无故的发火绝对不是缓解压力的办法。有问题可以说出来，交流、沟通都是很好的解压办法，甚至偶尔的哭泣也可以。

经常有家长找我咨询，自己青春期的孩子如何叛逆，对家长发火、甚至打骂，家长还一味容忍。这样的方式久而久之对孩子的成长十分不利，一定要及时的矫正过来。家长要等孩子冷静时，通过沟通、交流，帮助孩子找到更加理性的适合自己的解压、宣泄的方式。家长一味地忍让孩子对亲人的情绪宣泄，也永远不会让孩子学会，遇到问题时，如何选用最适合自己的应对模式，是得不偿失的。

现象：“我私自为孩子组建乐队，儿子知道后很生气。”

应对：家长犯错要学会向孩子低头 培养其自信心

儿子从小学琴，在他初一时，我突发奇想：让班级里都会乐器的孩子，组个乐队表演节目。于是，我建了家长群，开始张罗起来。那天儿子放学后，进门就开始质问我：“你为什么要这样做？你经过我同意了吗？你知道里边都是怎么回事儿？”儿子一连串的发问让我意识到，这个举动给儿子带来了麻烦。儿子说完后回到屋里关上了门，半天没出来。是啊，儿子的这个小社会，之间都是什么关系，家长们并不知情，没有经过孩子的同意，就自作主张，很容易给孩子带来负担。等儿子情绪平稳后，我推开他的门，开始道歉：“对不起啊，这事儿考虑得不太周到，你看看，我们下一步怎么办？”

没有家长是十全十美的，也没有家长在孩子面前永远不会犯错。家长和孩子间是平等的关系，敢于向孩子认错、低头、示弱的家长，孩子往往会更加自信。家长过于强势，把孩子一切都安排好、照顾好，反倒不利于孩子的心理成长。家长也要学会在示弱的同时向孩子请教“如何做”，更好地培养孩子的分析应变和独立思考的能力。

心理专家有话说

家长应根据孩子的特质 定制和设计教育方法

在采访中，李松老师一再强调，因为每个孩子的气质类型和性格特点都是不同的，自己教育儿子的方法未必适合每一个家庭，所以在教育孩子的问题上，并没有统一的模板适合每个孩子。作为家长最应该学会的是，根据自己孩子的特点资质来观察、引领、设计、定制，找到属于自己孩子独一无二的教育方法。找到孩子的偏差，找到适合他的方向，然后再去有针对性地矫正调整，相信每个孩子都是独特的。