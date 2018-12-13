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学生个人手机或将禁入课堂

2018-12-13 08:38 来源：广州日报
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　　近日，广东省教育厅联合省卫生健康委起草了《广东省综合防控儿童青少年近视实施方案（征求意见稿）》（以下简称《意见稿》），现向社会公开征求意见。

　　根据《意见稿》，要科学合理使用电子产品，严禁学生将个人手机、平板电脑等电子产品带入课堂。

　　目标：到2023年近视率每年降0.5%以上

　　《意见稿》确定近期目标是：到2023年，力争实现全省儿童青少年总体近视率在2018年的基础上每年降低0.5个百分点以上，近视高发地级以上市每年降低1个百分点以上。

　　远期目标是：到2030年，实现全省儿童青少年新发近视率明显下降，视力健康整体水平显著提升，6岁儿童近视率控制在3%左右，小学生近视率下降到38%以下，初中生近视率下降到60％以下，高中阶段学生近视率下降到70％以下。国家学生体质健康标准达标优秀率达28％以上。

　　中小学校：学生入校后手机、平板电脑统一保管

　　根据《意见稿》，中小学校（含中职学校）要统筹管理年级组和学科组作业数量、时间和内容。小学一二年级不布置书面家庭作业，其他年级书面家庭作业完成时间不得超过60分钟，初中不得超过90分钟，高中阶段也要合理安排作业时间。

　　寄宿制学校学生晚上学习时间，义务教育阶段不应超过1小时，高中阶段不应超过2.5小时，且应合理安排课间休息。

　　值得重点关注的是，《意见稿》强调要科学合理使用电子产品。学校应制定电子产品和教辅软件使用管理细则。指导学生科学规范使用电子产品，养成信息化环境下良好的学习和用眼卫生习惯。严禁学生将个人手机、平板电脑等电子产品带入课堂，带入学校的要进行统一保管。

　　学校教育本着按需的原则合理使用电子产品，在选用电子产品时，应选用具备防蓝光的产品，以保护学生视力。教学和布置作业不依赖电子产品，使用电子产品开展教学时长原则上不超过教学总时长的30%，原则上采用纸质作业。学生探究式学习使用电子产品的时间应控制在每天30分钟内。

　　落实教室、宿舍、图书馆（阅览室）、实验室等采光和照明要求，使用利于视力健康的照明设备。2023年，学校教室照明要100％达标。

　　此外，坚决控制义务教育阶段校内统一考试次数，小学一二年级每学期不得超过1次，其他年级每学期不得超过2次。严禁以任何形式、方式公布学生考试成绩和排名；严禁以各类竞赛获奖证书、学科竞赛成绩或考级证明等作为招生入学依据；严禁以各种名义组织考试选拔学生。

　　家庭：不盲目参加课外培训、跟风报班

　　家庭对孩子的成长至关重要。《意见稿》要求，家庭积极引导孩子到户外阳光下进行户外活动或体育锻炼，使其在家时每天接触户外自然光的时间达60分钟以上。已患近视的孩子应进一步增加户外活动时间，延缓近视发展。鼓励支持孩子参加各种形式的体育活动，督促孩子认真完成寒暑假体育作业，使其掌握1~2项体育运动技能，引导孩子养成终身锻炼习惯，增强体质。

　　同时，家长陪伴孩子时应尽量减少使用电子产品。有意识地控制孩子特别是学龄前儿童使用电子产品，非学习目的的电子产品使用单次不宜超过15分钟，每天累计不宜超过1小时，使用电子产品学习30~40分钟后，应休息远眺放松10分钟，年龄越小，连续使用电子产品的时间应越短。

　　《意见稿》要求家庭合理安排学习和锻炼身体的时间，配合学校切实减轻孩子课业负担，不要盲目参加课外培训、跟风报班，应根据孩子兴趣爱好合理选择，避免学校减负、家庭增负。

　　幼儿园：保证每天2小时以上户外活动

　　《意见稿》拟要求幼儿园重视生活和游戏对3~6岁儿童成长的价值，严禁“小学化”教学。要保证儿童每天2小时以上户外活动，寄宿制幼儿园不得少于3小时，其中体育活动时间不少于1小时，结合地区、季节、学龄阶段特点合理调整。为儿童提供营养均衡、有益于视力健康的膳食，促进视力保护。

　　幼儿园教师开展保教工作时要主动控制使用电视、投影等设备的时间。

编辑： 柯丹洁

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