广东：全力推动学校后勤高质量发展

广东省省教育厅于2018年12月11日在广州市召开“2018年全省学校后勤管理工作会议”。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/粤教宣）为深入贯彻十九大精神、全国教育大会精神，认真落实习近平总书记视察广东重要讲话精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领全省学校后勤工作，广东省省教育厅于2018年12月11日在广州市召开“2018年全省学校后勤管理工作会议”，来自各地市教育局分管领导、各高校主管校领导和厅直属学校分管校领导共约200多人参加了此次会议。教育部发展规划司副司长王云霏、省教育厅副厅长朱超华出席了会议并讲话。

会上，佛山市教育局、中山市教育和体育局、中山大学、广东工业大学、广东财经大学、广州番禺职业技术学院分别从校服管理、学校食品安全监管、快递进校园、学校节能减排工作、宿舍（公寓）管理工作以及综合管理（勤工助学）等方面作了经验介绍。

教育部发展规划司副司长王云霏听取了六个单位的典型经验后，对我省学校后勤工作取得的成绩表示肯定，并就高校后勤改革发展有关问题与大家做了交流。朱超华副厅长充分肯定了我省学校后勤工作打造具有广东特色的“六大后勤”成效显著。一是学校食品安全形势总体向好、中小学生校服质量逐年提升、学生宿舍管理逐步规范化、校园快递工作有序发展、校办企业生产安全稳定，实现“平安后勤”；二是关注欠发达地区学校后勤工作、关注民办学校后勤管理工作，打造“公平后勤”；三是推进校园节能减排工作、校园生活垃圾分类管理工作，建设美丽校园，建设生态文明，突出“绿色后勤”；四是对后勤工作中出现的问题或舆情做到快速、高效响应，彰显“效率后勤”；五是借力现代信息技术，搭建“互联网+”监控系统；实现“智慧后勤”；六是发挥后勤的育人功能，做到“文以化人”，将立德树人根本任务落到实处，发挥“文化后勤”的作用。

朱厅长还指出了我省教育后勤工作存在的问题和面临的新挑战，并对新时代学校后勤工作的新定位做出了阐述。他要求各级教育行政部门以及各学校提高站位，加强党对学校后勤工作的领导，坚定文化自信，认真落实“立德树人”这一根本任务，不断改革创新，全力推动学校后勤高质量发展，努力提高学校后勤发展的平衡性和协调性，提升学校后勤工作的精细化、标准化水平。一是做到校园“最安全”。确保校园食品安全、宿舍（公寓）安全、校服安全。进一步完善广东省食品安全监管系统，运用大数据实现对校园食品安全的管控。做好春、秋季开学校园食品安全工作，包括召开视频会议、开展交叉检查等，组织开展食品安全培训,积极推进学校食堂营养套餐。抓好《广东省中小学生校服着装规范（试行）》、《关于进一步加强中小学生校服管理的意见》等文件的落实，做好监督检查工作。二是做到校园“最舒适”。组织修订《广东省高等学校学生公寓（宿舍）管理办法》,指导高等学校学生宿舍建设与管理。指导各地教育行政部门结合本地经济社会发展情况，建立健全适合本地实际的中小学生宿舍管理的服务规范。继续推进节约型公共机构创建工作，制定广东省高校和中小学节能监管平台建设指引，建立广东省级能耗监管平台，推动全省各级各类学校监管平台的建设。制定我省学校医疗机构管理方面的意见。三是做到校园“最美丽”。继续推进校园生活垃圾分类教育基地创建工作，建设美丽校园，建设生态文明。开展节水、节电、节气、节粮、节约纸张教育活动，倡导师生绿色出行，低碳生活，确实将“光盘行动”、“人走灯灭”等行动落到实处。四是做到后勤“立德树人”、“文以化人”。充分发挥后勤工作在“知行合一”、“学行合一”方面的重要作用，将“立德树人”的根本任务落到后勤的衣、食、住、行上，落实到师生生活的每一个细节，落实到与自然和谐相处的举手投足之中，使学校后勤成为新时代中国特色社会主义思想和社会主义核心价值观落地生根、开花结果的重要阵地，成为牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”的落脚之处。