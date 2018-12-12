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考研初试注意事项大合集来了

2018-12-12 08:50 来源：南方网
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　　2019年考研初试的时间是12月22日至23日。考研初试在即，大家是否都准备好了呢？准考证需不需要彩打？哪些证件必须带齐？别着急，研招网为大家整理了考研初试注意事项一览，跟着小编一起看看吧↓↓↓

　　准考证篇

　　有关准考证的注意事项如下：

　　■ 准考证不需要彩打。

　　■ 《考场规则》规定：准考证正、反两面在使用期间均不得涂改或书写。这意味着考试期间准考证不可以当草稿纸使用。

　　■ 2019年新增了有关复试还要使用准考证的规定。这意味着准考证在初试、查成绩、复试的时候都会用到，部分学校入学的时候也有要求。所以，保存好准考证的电子版很重要，多打印几张也无妨，以备不时之需。

　　■ 准考证打印的时间为：2018年12月14日-12月24日。

　　考试时间篇

　　■ 2019年考研初试的时间是：2018年12月22日-12月23日（超过3小时科目在24日进行）。

　　■ 一般要求提前10-15分钟到达考场；考试开始15分钟后不得入场；交卷出场时间不得早于当科考试结束前30分钟。

　　■ 上午开始考试的时间是8:30，下午开始考试的时间是2:00，大家一定要记清楚。

　　考试工具篇

　　考生应按考点所在省级教育招生考试机构有关规定携带并使用文具。自命题科目按招生单位说明携带文具。

　　■ 必须携带的证件：有效居民身份证、准考证。

　　■ 必要的工具：2B铅笔、橡皮、中性水笔（多带几支）、画图工具、小刀、固体胶，透明笔袋。

　　■ 不能携带的工具：手机等通讯工具（手机进考场后要关机并放在监考老师指定的地方）；电子产品；稿纸（一般不允许私自带）等。

　　考场规则篇

　　■ 考场不允许考生之间说话、传递文具、用品等：所以如果你发现自己遗漏了重要文具，可以举手向监考老师问询，不要跟其他考生说话，否则有可能被作为作弊处理。

　　■ 要注意：开考信号发出后，考生方可开始答题；考试结束信号发出后，考生应当立即停止答题并停笔。抢考或拖延很可能会被当做作弊处理。

　　考试细节篇

　　■ 关于条形码：需要贴条形码的科目一般只有国家统考科目；条形码有2种，考生信息码和试卷信息码，两种都要贴，不要遗漏；条形码一般贴在答题卡指定位置上，有几张答题卡就要贴几张条形码。

　　■ 关于密封袋：需要考生自己拆密封袋和装密封袋的科目一般只是专业课科目，国家统考科目是由监考老师统一拆袋、下发试卷以及收试卷和密封的；拆密封袋时尽量小心。

　　■ 需要装入密封袋内的文件：试卷册、答题卡、答题纸，仔细确认，不要遗漏。

编辑： 柯丹洁

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