深圳宝安以督促学推动教育质量提升

如果说，托底改薄、建设标准化学校是以守底线、促公平为主的督导评估的承接载体，那么，深圳市义务教育阶段学校办学水平评估则是推动学校教育有质量地发展的重要举措。

如果说，托底改薄、建设标准化学校是以守底线、促公平为主的督导评估的承接载体，那么，深圳市义务教育阶段学校办学水平评估则是推动学校教育有质量地发展的重要举措。12月10日至13日，石岩湖学校接受办学水平评估，这也是深圳宝安区2016年前开办的公办学校第一轮评估的“收官之作”。

宝安区是深圳的产业大区、人口大区。近年来，宝安区转型升级持续加速，“宝安制造”向“宝安智造”转变，粤港澳大湾区的建设更是让宝安迎来前所未有的发展机遇。站在全新的“风口”，“让教育成为宝安的核心竞争力”成为社会各界赋予宝安教育的新使命。

教育评估督导是推进教育质量提升、激发教育活力的重要途径之一。为了帮助部分学校面对城市化快节奏、国际化大融合、现代化大推进等变化，实现“办人民满意的教育”这一目标，从2011年开始，深圳市启动了义务教育阶段公办中小学办学水平评估项目。

7年来，这一项目在宝安有序、有质地开展。截至目前，宝安区67所2016年前开办的义务教育阶段公办中小学全部接受了评估（其中2017年下放到区级组织后，宝安组织了20所）。2017年由各区组织评估以来，宝安区共形成各类评估报告44份，为受评学校提出意见建议193条，向政府有关部门提出意见建议49条，委托第三方机构对受评学校开展后续整改工作绩效督查评估23所。在办学水平评估项目的推动下，宝安区义务教育阶段学校办学水平整体得到提升，各区域学校资源优质水平日趋均衡。

“由于历史原因，宝安的教育存在资源分配不均衡、软硬件设施不够完善等问题。持续7年的义务教育阶段公办学校办学水平评估，相当于给宝安区的义务教育阶段公办中小学‘把了脉’，‘配了药方’，推动了宝安义务教育的历史性蝶变。”宝安区人民政府教育督导室（以下简称“宝安区教育督导室”）负责人表示，“更为重要的是，办学水平评估推动了优质教育资源趋于平衡，让每一个宝安的孩子都享受到了公平而有质量的教育，这就是办学水平评估最大的意义。”

▶▷整合资源

搭建多方参与交流共进的平台

9月的宝安福永凤凰学校，凤凰花灿烂开放，建成不久的校舍，宽敞明亮。

这是一所刚刚由小学升级为九年制义务教育学校的公办校园。9月26日，宝安区义务教育阶段公办学校办学水平评估组进驻学校，开始为期三天半的办学水平评估。

这个评估组的成员构成非常多元：有一线教学经验丰富的助理评估组，有来自深圳市教科院的专家，有宝安本土的教育界人士，还邀请了重庆等地的教育专家担任督学，让他们把更新鲜、更实用的经验带进宝安。此外，评估组里还有一位特约督学——来自新闻媒体的记者。媒体人士的加入，让办学水平评估多了一份“公开公平、‘跳出宝安看宝安，跳出教育看教育’”的意味。

三天半的时间里，评估组走进课堂，用心听课，评估教学水平；访谈师生，查阅资料，了解学校管理状况；分析研究，撰写报告，为凤凰学校的发展提供更多更好的建议，受到了师生的一致好评。

为了让办学水平评估听到更多的声音，吸取更多的经验，宝安突破领域、地域的局限，调动各方资源，构建起了宝安教育与系统内外交流共进的平台，使得办学水平评估同时也成为了社会各界观察宝安教育的窗口。

宝安联系中国教育学会、深圳大学、广西师范学院、深圳市教科院等高校或科研部门，为评估提供学术支持；累计邀请北京、重庆、武汉、南京、长沙、青岛、大连、厦门、南宁等教育高地的专家督学共72人次到宝安评估，为宝安与这些城市架起了交流的桥梁；邀请资深媒体人士参与评估，为评估打开新的视角，为教育与社会打开了一扇互见的窗口；邀请“两代表一委员”参加评估总结会，让他们为教育鼓与呼；广泛邀请社区代表、警区干警和家长代表，为学校办学获取理解和支持。

如在11月开展的松岗实验学校办学水平评估中，宝安教育督导室邀请了深圳第二外国语学校和来自大连市76中学、芙蓉小学校长等教育界资深从业者，宝安区教育局、松岗街道联系教育领导和百余名家长也参加了评估总结反馈会，对学校有了更深的了解。

▶▷创新手段

深入挖掘评估项目的“高附加值”

在每一位参加办学水平评估的督学的手机里，都下载了一个“宝安督学评估”APP。这是宝安教育督导室利用“互联网+评估”实现“实评实督”，针对办学水平评估开放的线上平台。打开APP，可以查阅评估学校的自评报告、相关资料、评估流程，还能在听课的同时随时记录下感受、评价、意见建议等。

办学水平评估不仅对学校各项事业发展发挥重要作用，也对政府全面掌握学校办学底数、高标准制定区域教育事业发展规划、高水平促进校长及督学队伍建设起着积极作用。为了实现“督政督责、真督实督”，宝安不断创新义务教育阶段公办学校办学水平评估的督导评估内容和手段，让办学水平评估项目发挥更高的引领作用和更大的带动效应。

开展督学评估实训，让专家为宝安“带队伍”。每一场办学水平评估，宝安教育督导室都会向受评学校选派新任中小幼督学、责任督学和学校视导员组成的助理评估组，让评估会也成为本土督学的“培训会”，提升了各类督学评估实践能力。据统计，2017年以来，宝安共安排226名新任督学和学校视导员担任助理评估组成员，接受评估实训。

为学校“诊断”之后，学校能否认真整改办学水平评估中提出的问题、将意见建议落到实处才是提升办学水平的关键所在。宝安首开深圳市教育系统先河，区教育督导室与与区教育局联合，对已评学校的改进情况开展专项督查，在全市率先委托第三方机构对后续整改工作的绩效开展评估。绩效评估报告显示，2014、2015年评估14所学校问题清单共列出43条，基本得到有效解决，整改完成率为89.3%。

宝安区还探索“评研结合”的路径：从区内外海选年轻骨干教师到受评学校授课，提前半天告知学校上课教师及教学内容等信息，评估组现场观察受评学校相对应的学科组对研究课开展的教研活动，增强评估信息获取的真实性和有效性。

▶▷成效显著

宝安教育实现“提质增优”

7年来，在义务教育阶段公办学校办学水平评估项目的引导和督促下，一批问题得到了解决，学校的办学水平都大为提升。同时，在该项目的倒逼下，宝安区教育部门主动探索高效解决问题的路径，工作方式和工作效率也呈现出新气象。

对办学水平评估总结出的经验和亮点，宝安区教育局、区教育督导室主动通过“推进八大素养现场会”“艺术教育百校展”等活动进行有效推广。对近年评估报告中多次提出的“学校大班额”“优秀教师资源均衡配置”等问题，宝安区教育局将之列为重点工作，强化责任，推进问题解决。数据显示，2018年宝安区新整备24宗中小学教育用地，建设6所新校，新增公办义务教育学位1.2万个；新引进的教师80%以上充实到新学校或原师资力量比较薄弱的学校。

对办学水平评估提出学校个性问题，宝安区实施区、学区和学校三个层面，层层推进。如评估组对官田学校学生活动场地不足的问题向政府有关部门提出了“支持学校与社区‘共建共享’后山资源，把学校后面的小山规划为学校学生活动用地”建议，经过深圳市人大代表的呼吁，石岩街道4次到学校调研后，决定将1万余平方米的后山由市政管理，划归给学校使用，并在原有基础上再投入300万元建设体育、绿道等设施。如今，后山绿意葱茏，设施齐全，为学生提供了充足的活动空间；针对塘尾万里学校门前凤塘大道“围而不修”的问题，宝安交警大队加强了上学放学时段交通疏导工作，敦促交通、水务部门加快道路施工和污水治理工程建设，并组织干警进学校进行交通安全宣传教育。

宝安教育督导室表示，办学水平评估为宝安义务教育阶段公办学校实现了“五个提高”，即学校管理水平得到提高、教师业务水平得到提高、学生综合素养得到提高、设备设施水平得到提高、资金使用效率得到提高。