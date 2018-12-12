广州学霸揭秘中科大少年班

谈起在外界眼中颇为神秘的“少年班”，吴泓毅表示同学们都是既聪明又努力。在少年班学院，同学们见面打招呼通常不是“你吃了吗？”而是“你GPA（绩点）多少？”

日前，华南师范大学附属中学举行了130周年校庆。该校校友，正在中科大少年班学院创新试点班就读的吴泓毅也特意从合肥赶回母校参加校庆。他还特意穿上了母校的校服。

在日前举行的第12届国际天文与天体物理奥林匹克竞赛（简称IOAA）中，吴泓毅以全球第八名、中国队第一名的成绩荣获金牌，并且摘得最佳实测奖。

谈起在外界眼中颇为神秘的“少年班”，吴泓毅表示同学们都是既聪明又努力。在少年班学院，同学们见面打招呼通常不是“你吃了吗？”而是“你GPA（绩点）多少？”

怎么考少年班？复试是先听课马上考试

中科大少年班被外界称为“神童班”。少年班学院内有“少年班”和“创新试点班”（简称少创班）。报名通过网上初筛的学生，要参加当年高考，并在高考出分前进行初试和复试。初试和复试考数学和物理。今年“少创班”有3000多人参加初试，最后进入复试的不到300人。复试分为笔试和面试，笔试同样考数学和物理，考试前，先由老师现场讲课，根据45分钟的授课内容进行笔试，从而考查学生现场学习的能力。

面试是辩论题，5个人为一组。吴泓毅抽到的题与暗物质相关，“因为我是天文社的，所以对暗物质有所涉猎，这道题自己感觉答得不错。”吴泓毅说。

通过复试的考生，分为A档（一本即录取）、B档（降40分录取）和C档（降20分录取）。

吴泓毅顺利拿到A档，作为高二学生的他，在高考中拿到了598分，比广东省理科高分优先投档线高出近100分，顺利进入中科大就读。

少年班怎么学？学到凌晨一两点是常事

在“神童”云集的少年班和“少创班”学习，是一种怎样的体验？吴泓毅说，他所在的“少创班”有59人，数学和物理是按大学数学和物理专业来要求的，还要学习化学、计算机、英语等。一入学就进行了摸底测试。以物理为例，100分满分，有物理竞赛基础的同学平均得60多分，而不专注于竞赛，但高考物理成绩不错的同学，可能只考20多分。“所以不要觉得自己很聪明，要走的路还很长。”吴泓毅说，“中科大的学习氛围非常好，周围干扰也很少，我们都可以静得下心来学习。比你聪明的人比你还努力。”同学们非常刻苦，学校图书馆次日零时熄灯，但为了研究一个问题，他们回到宿舍继续学习到一两点也是常有的事。同学们见面聊得最多的不是问“吃了吗”“去哪儿玩”，而是问“GPA绩点是多少”。

吴泓毅：从幼儿园开始就是天文迷

吴泓毅在刚过去的11月举行的第12届国际天文与天体物理奥林匹克竞赛（简称IOAA）中，吴泓毅以全球第八名、中国队第一名的成绩荣获金牌，并且摘得最佳实测奖。IOAA是业界公认的级别最高、难度最大、竞争最激烈的天文奥赛。吴泓毅说，自己从幼儿园就开始就对天文学感兴趣，初一就参加全国天文奥赛。华附天文社是全国知名社团。不仅在天文、物理和数学方面能力卓越，吴泓毅还是一名运动健将，田径、游泳、足球、羽毛球都很擅长，不久前还在中科大校运会上获得三级跳远的第二名。