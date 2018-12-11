广东省2018年成人高等学校招生录取11日开始征集志愿

广东省2018年成人高等学校招生录取11日12月11日18:00－12日18:00开始征集志愿。

南方网讯 （记者/柯丹洁 通讯员/粤考宣）记者从广东省教育考试院了解到，广东省2018年成人高等学校招生录取11日12月11日18:00－12日18:00开始征集志愿，符合条件且有意参加征集志愿的考生，可网上填报征集志愿”（网址：http://www.ecogd.edu.cn/crzj ）。考生须在规定的时间内填报征集志愿，逾时一律不再受理。考生要对自己填报征集志愿的准确性负责，考生网上填报志愿信息一经确认，任何人不得更改。

考生可关注考试院官微（gdsksy），在页面底部选择“小程序”栏，点击进入“广东省教育考试院”小程序，通过考生号和密码登录即可查询录取结果。

截至12月10日上午，所有批次共录取考生35万多人，计划完成率达97.4%。其中，专科升本科录取120447人，高中起点本科录取6264人，高中起点专科脱产班录取8875人，高中起点专科非脱产录取221972人。

据统计，今年各批次大部分院校已完成招生任务。但由于考生志愿填报不均衡，两种层次即专科升本科和高中起点专科（业余、函授）部分成人高校的部分专业尚有缺额计划。省招生办定于12月11日18:00-12日18:00，对符合条件的考生征集志愿，组织二次录取。录取于12月13日开始，13日16:00结束。

各层次院校征集志愿的分数资格线分别为：

专科升本科：

文史、中医类，医学类，教育类,法学类为100分（含政策性加分,下同）；

理工、经管类，农学类，体育类、艺术类专业为100分。

高中起点专科函授、业余：

文史类，外语类为95分；

理工类,体育类,艺术类专业为95分。

考生填报征集志愿时，须认真查阅网上填报系统中公布的征集志愿院校及专业计划、招生章程、办学地点等情况，并认真阅读《广东省2018年成人高等学校报考须知及招生专业目录》。参加征集志愿的考生，分类别进行填报，专科升本科可以填报2个院校志愿，高中起点专科函授、业余每人可以填报3个院校志愿，每个院校可填报2个专业志愿。征集志愿按考生志愿顺序投档录取，投档时，省招生办将根据考生网上填报的志愿信息按投档原则进行投档，由高校择优录取。

省招生办负责人强调，我省严格执行成人高校招生“阳光工程”，即严格按照考生的成人高考成绩和志愿投档录取，凡没有达到分数线或没有填报志愿的都不可能投档录取。省招生办负责人提醒广大考生和家长，请密切留意关注省教育考试院官微、官网及权威媒体关于征集志愿和投档录取的信息，不要听信社会上别有用心者有关收取费用后可以帮助降分录取等谣言，谨防不法分子借降分征集志愿投档录取进行诈骗。