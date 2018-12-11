2019年高考体检将于12月11日开始，开展无纸化体检试点

2019年普通高校考试招生体检将于2018年12月11日－2019年2月20日进行，具体时间由各地级市确定。

南方网讯 （记者/柯丹洁 通讯员/粤考宣）记者从广东省教育考试院了解到，2019年普通高校考试招生体检将于2018年12月11日－2019年2月20日进行，具体时间由各地级市确定。其中参加2019年春季高考高职分类招生录取的考生如需参加复检，须于3月3日-4日进行复检；仅参加6月统一高考录取的考生可安排在6月12日-13日复检。

考生对复检结果仍有异议的，应于接到复检结果后5个工作日内，通过当地招生考试机构逐级向省招生办公室提出复检申请，由省招生办公室指定的中山大学附属第一医院对有异议的体检结果作出最终裁定。

广东省教育考试院提醒，第一，请考生按时参加体检。未按照要求在规定时间内参加普通高校考试招生体检的考生不能参加2019年各类考试招生录取，遗留问题由考生自行负责。第二，普通高校考试招生的所有考生均参加。其中，报考普通高校招收中等职业学校毕业生（3+专业技能课程证书）、高职院校依据普通高中学业水平成绩招生以及保送生、运动训练、武术与民族传统体育专业、职教师资单招、残障生单招、高水平运动队单招、高职自主招生和中高职衔接三二分段招生的考生体检工作，参照《通知》相关要求执行。第三，推行无纸化体检。2019年普通高校考试招生体检工作将大力推行无纸化录入方式。原则上2019年所有地市要开展无纸化体检试点，2020年所有地市全面推开无纸化体检工作。