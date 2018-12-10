南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

看这位自考生的奋进之路：学习让她重新认识和找到自己

2018-12-10 20:39 来源：南方网
字号减小 字号增大

从尚德机构学员唐长秀身重拾学业的那天起，她就像换了个人：每天至少12小时超负荷工作之余，还挤出很多时间进行学习，一个考期报考的四科全部通过------她让别人看到了活力满满的“耀眼光芒”，而她自己也从学习中找回了自己，看到了希望。

面对突来的人生变故，她选择了“负重前行”

唐长秀做出重拾学业的决定，缘于遭遇了一次家庭变故。

经济负担加重了，想要改变又没有大学文凭，有人可能会因此消沉，随波逐流，或寄希望于他人。但唐长秀却从这次变故中看到了迷失的自己。她想找回11年前那个做着教师梦的唐长秀，不仅为了孩子，也为成就更好的自己。

她想到自考，希望获得学历后可以找一份更好的工作，哪怕继续留在超市做促销员，也能有升职加薪的机会。她甚至预设了接下来自己可能会面临的种种挑战和考验——工作、孩子、年龄、付出的时间和精力，最后或许得不到相应的回报……但想清楚了自己要什么，她没有犹豫，决心放手一搏。于是去年12月，唐长秀正式加入尚德机构“大家庭”，开启了自考之路。

超市工作每天都超过12小时，唐长秀只能挤出各种时间完成作业、上直播或录播课。她会在上班前买好面包当午餐，利用50分钟午休时间，边啃面包、边听重播课。常常深夜下班的她，拖着一身疲惫回家后，还要坚持完成当天的课程和刷题，不知不觉就学到凌晨两点，早上爬起来又要接着上班。

“临近年底超市里特别忙。我们经常要加班，工作还经常超过18小时。再加上有十多年没有学习了，要不断寻找适合自己的学习方法，所以第一个学期是最吃力的”，唐长秀坦言。

尚德机构学员管理系统记录下唐长秀勤奋学习的“足迹”——不到一年时间，她出勤达到717个课时（注：每课时为2.5小时），做题数量达到87211道；相当于每天都要听近5小时的课、刷约260道题。正是凭借这种努力拼搏的精神，在今年4月考期中，唐长秀参加的四科考试全部通过了。

对于付出，唐长秀显得云淡风轻，她说：“自考让我明白该怎样来选择自己的生活，怎样通过自考来爱自己最爱的人。”

小小身板中蕴含着大大的能量

自考主要是自学形式，“孤独”是击败很多想要通过自考学员的“头号杀手”。为此，唐长秀每天坚持在社区里打卡、监督自己学习。遇到学习激情不高的时候，她还会给自己留言打气——“加油吧唐长秀，不要再留遗憾，你输不起了，你不能输给自己！”

在对抗“孤军奋战”中，唐长秀选择了“抱团取暖”。她与在社区中结识的学员们组成了学习团，大家经常在里面交流、讨论学习心得，互相鼓劲。而唐长秀也成为了他们中最活跃的一员，还经常帮助别的学员，为他们鼓劲儿。

每当有人对学习产生疑惑时，唐长秀总会积极站出来开导他们，并把自己的学习经验分享给大家。得知一直在“啃”题库中模拟题的小伙伴瑶瑶，因效果不理想而备受打击。唐长秀便安慰她道：“把课件多看几遍，多听几次课就能弄懂。等学完了再把整本书的框架梳理下，把主观题打印出来背下来，学习效果会更好的。”

群里有小伙伴要参加考试了，唐长秀总会在早上7点提醒大家注意事项以及考试临近或当天的复习方法——“这两天要以真题为主，做一题弄懂一题，不要盲目刷题。考试当天看资料的时候，要挑自己容易记混或没有印象的知识点看，不求背出来，只求熟悉就好。”

在尚德机构APP社区中，唐长秀也是活跃份子——发帖量高达447条。除此，她还经常为同学和老师们点赞、评论。北京、广东，远隔千山万水，但尚德的老师和同学们却对社区中活跃的她并不陌生，她成为了大家眼中当之无愧的“社区网红”。连她的班主任张悦老师都感到好奇，唐长秀那小小的身板中，怎么会蕴含这么大的能量？

最大收获是重新认识了自己，找回了“丢失”的青春

在张悦老师印象中，“长秀像小太阳一样，永远活力满满，有耀眼光芒”。其实进入尚德机构前的她并不是这样，曾经不愉快的经历长期积压在心头、又找不到人诉说，让唐长秀曾经感到很悲观。

转变始于唐长秀在尚德机构遇到的第一位老师——郝海盟。唐长秀回忆，来到尚德后的第一个生日当天，她收到了来自郝老师的问候——“有没有吃蛋糕，18岁生日开心吗？”虽然只是一句玩笑式的问候，却让她感到特别温暖，知道自己被人关爱着。

“海盟老师的关爱还不止一次，和他慢慢熟悉后，才发现他是一个很简单、很善良的老师。他是第一位让我有回到十年前读书年代感觉的老师，洋溢着青春、梦想和勇气”，唐长秀笑着说，“后来认识的老师多了，才发现尚德其实有很多像海盟一样的老师。”当她生活中遭遇难题时，张悦老师也总会想方设法地去开导她。

唐长秀表示，在尚德机构和老师们相处就像和家人一样，可以分享生活中的酸甜苦辣。“无论是学习还是生活中遇到过不去的坎，老师们都会很耐心地开导我，或者一起探讨解决方法。也正是这些老师，让我有了坚持学习下去的勇气。”

自考不仅让唐长秀变得更自律，更爱学习，还让她有了意外收获——女儿受她影响，也非常爱学习。为了一家人的生计，唐长秀只身前往经济更为发达的城市工作，女儿只能留在老家，由爷爷奶奶看护。她介绍，完成当天功课后，女儿还会很自觉地练一篇字帖、朗读一篇语文或英语课文。唐长秀利用假期回家陪女儿时，也会带着她一起上课，女儿虽然听不懂，但会乖乖地坐在旁边陪着她。

唐长秀希望通过努力成为女儿的榜样，让她心中从小埋下热爱生活、积极向上的“种子”。她也希望通过自身的努力拼搏，能更好地去爱最爱的人。

张悦老师曾问过唐长秀：来到尚德参加自考学习最大的收获是什么？唐长秀表示，是遇到了一群好老师，和一群志同道合、可以一辈子做朋友的小伙伴。更重要的是，让她重新认识了自己，原来自己的生活里还有很多更丰富的东西，好像找回了青春时的自己。

从唐长秀身上，让我们看到了一个生命蕴含的无限可能和学习给人带来的转变。只要有勇气和决心去面对，再大的风雨过后也会迎来绚丽的彩虹。

编辑： 唐巧燕

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

总第293期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235