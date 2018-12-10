看这位自考生的奋进之路：学习让她重新认识和找到自己

每天至少12小时超负荷工作之余，还挤出很多时间进行学习，一个考期报考的四科全部通过------她让别人看到了活力满满的“耀眼光芒”，而她自己也从学习中找回了自己，看到了希望。

从尚德机构学员唐长秀身重拾学业的那天起，她就像换了个人：每天至少12小时超负荷工作之余，还挤出很多时间进行学习，一个考期报考的四科全部通过------她让别人看到了活力满满的“耀眼光芒”，而她自己也从学习中找回了自己，看到了希望。

面对突来的人生变故，她选择了“负重前行”

唐长秀做出重拾学业的决定，缘于遭遇了一次家庭变故。

经济负担加重了，想要改变又没有大学文凭，有人可能会因此消沉，随波逐流，或寄希望于他人。但唐长秀却从这次变故中看到了迷失的自己。她想找回11年前那个做着教师梦的唐长秀，不仅为了孩子，也为成就更好的自己。

她想到自考，希望获得学历后可以找一份更好的工作，哪怕继续留在超市做促销员，也能有升职加薪的机会。她甚至预设了接下来自己可能会面临的种种挑战和考验——工作、孩子、年龄、付出的时间和精力，最后或许得不到相应的回报……但想清楚了自己要什么，她没有犹豫，决心放手一搏。于是去年12月，唐长秀正式加入尚德机构“大家庭”，开启了自考之路。

超市工作每天都超过12小时，唐长秀只能挤出各种时间完成作业、上直播或录播课。她会在上班前买好面包当午餐，利用50分钟午休时间，边啃面包、边听重播课。常常深夜下班的她，拖着一身疲惫回家后，还要坚持完成当天的课程和刷题，不知不觉就学到凌晨两点，早上爬起来又要接着上班。

“临近年底超市里特别忙。我们经常要加班，工作还经常超过18小时。再加上有十多年没有学习了，要不断寻找适合自己的学习方法，所以第一个学期是最吃力的”，唐长秀坦言。

尚德机构学员管理系统记录下唐长秀勤奋学习的“足迹”——不到一年时间，她出勤达到717个课时（注：每课时为2.5小时），做题数量达到87211道；相当于每天都要听近5小时的课、刷约260道题。正是凭借这种努力拼搏的精神，在今年4月考期中，唐长秀参加的四科考试全部通过了。

对于付出，唐长秀显得云淡风轻，她说：“自考让我明白该怎样来选择自己的生活，怎样通过自考来爱自己最爱的人。”

小小身板中蕴含着大大的能量

自考主要是自学形式，“孤独”是击败很多想要通过自考学员的“头号杀手”。为此，唐长秀每天坚持在社区里打卡、监督自己学习。遇到学习激情不高的时候，她还会给自己留言打气——“加油吧唐长秀，不要再留遗憾，你输不起了，你不能输给自己！”

在对抗“孤军奋战”中，唐长秀选择了“抱团取暖”。她与在社区中结识的学员们组成了学习团，大家经常在里面交流、讨论学习心得，互相鼓劲。而唐长秀也成为了他们中最活跃的一员，还经常帮助别的学员，为他们鼓劲儿。

每当有人对学习产生疑惑时，唐长秀总会积极站出来开导他们，并把自己的学习经验分享给大家。得知一直在“啃”题库中模拟题的小伙伴瑶瑶，因效果不理想而备受打击。唐长秀便安慰她道：“把课件多看几遍，多听几次课就能弄懂。等学完了再把整本书的框架梳理下，把主观题打印出来背下来，学习效果会更好的。”

群里有小伙伴要参加考试了，唐长秀总会在早上7点提醒大家注意事项以及考试临近或当天的复习方法——“这两天要以真题为主，做一题弄懂一题，不要盲目刷题。考试当天看资料的时候，要挑自己容易记混或没有印象的知识点看，不求背出来，只求熟悉就好。”

在尚德机构APP社区中，唐长秀也是活跃份子——发帖量高达447条。除此，她还经常为同学和老师们点赞、评论。北京、广东，远隔千山万水，但尚德的老师和同学们却对社区中活跃的她并不陌生，她成为了大家眼中当之无愧的“社区网红”。连她的班主任张悦老师都感到好奇，唐长秀那小小的身板中，怎么会蕴含这么大的能量？

最大收获是重新认识了自己，找回了“丢失”的青春

在张悦老师印象中，“长秀像小太阳一样，永远活力满满，有耀眼光芒”。其实进入尚德机构前的她并不是这样，曾经不愉快的经历长期积压在心头、又找不到人诉说，让唐长秀曾经感到很悲观。

转变始于唐长秀在尚德机构遇到的第一位老师——郝海盟。唐长秀回忆，来到尚德后的第一个生日当天，她收到了来自郝老师的问候——“有没有吃蛋糕，18岁生日开心吗？”虽然只是一句玩笑式的问候，却让她感到特别温暖，知道自己被人关爱着。

“海盟老师的关爱还不止一次，和他慢慢熟悉后，才发现他是一个很简单、很善良的老师。他是第一位让我有回到十年前读书年代感觉的老师，洋溢着青春、梦想和勇气”，唐长秀笑着说，“后来认识的老师多了，才发现尚德其实有很多像海盟一样的老师。”当她生活中遭遇难题时，张悦老师也总会想方设法地去开导她。

唐长秀表示，在尚德机构和老师们相处就像和家人一样，可以分享生活中的酸甜苦辣。“无论是学习还是生活中遇到过不去的坎，老师们都会很耐心地开导我，或者一起探讨解决方法。也正是这些老师，让我有了坚持学习下去的勇气。”

自考不仅让唐长秀变得更自律，更爱学习，还让她有了意外收获——女儿受她影响，也非常爱学习。为了一家人的生计，唐长秀只身前往经济更为发达的城市工作，女儿只能留在老家，由爷爷奶奶看护。她介绍，完成当天功课后，女儿还会很自觉地练一篇字帖、朗读一篇语文或英语课文。唐长秀利用假期回家陪女儿时，也会带着她一起上课，女儿虽然听不懂，但会乖乖地坐在旁边陪着她。

唐长秀希望通过努力成为女儿的榜样，让她心中从小埋下热爱生活、积极向上的“种子”。她也希望通过自身的努力拼搏，能更好地去爱最爱的人。

张悦老师曾问过唐长秀：来到尚德参加自考学习最大的收获是什么？唐长秀表示，是遇到了一群好老师，和一群志同道合、可以一辈子做朋友的小伙伴。更重要的是，让她重新认识了自己，原来自己的生活里还有很多更丰富的东西，好像找回了青春时的自己。

从唐长秀身上，让我们看到了一个生命蕴含的无限可能和学习给人带来的转变。只要有勇气和决心去面对，再大的风雨过后也会迎来绚丽的彩虹。