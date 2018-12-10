防治校园欺凌，出手更准

之前经常看到校园欺凌的新闻，一直担心我家孩子如果也遇到类似的问题，该怎么办？

“之前经常看到校园欺凌的新闻，一直担心我家孩子如果也遇到类似的问题，该怎么办？”天津市民王攀的女儿今年刚上一年级，“这部法规让我心里有了底。”

王攀说的法规，正是天津日前审议通过的《天津市预防和治理校园欺凌若干规定》。这也是全国首部规范校园欺凌预防和治理的地方性法规。

“校园欺凌行为受到社会多种因素影响，因此需要学校、家庭、社会共同防治。”天津市人大常委会法工委主任王泽庆介绍，“从近来曝光的事件看，校园欺凌正呈现低龄化、网络化的趋势。在预防和治理工作中，如何准确认定校园欺凌，如何处置实施欺凌的学生，特别是未成年学生，成为工作的难点和社会关注的焦点。将预防和治理校园欺凌纳入法治轨道，十分必要。”

《规定》涵盖天津市所有中小学校、中等职业学校和普通高等院校，明确了实施欺凌的一方和被欺凌的一方应当是学生，或者以学生为主要主体。对于不同校际间的学生欺凌，应当认定为校园欺凌；对于发生在校园外的欺凌行为，学校也要承担调查、处置责任。

根据《规定》，在班级等集体中实施歧视、孤立、排挤，多次对特定学生进行恐吓、谩骂、讥讽，多次索要财物，实施殴打、体罚、污损身体等行为，记录、录制、散布实施欺凌过程的文字、音频、视频等行为都被视为校园欺凌。《规定》归纳与列举并用，对校园欺凌行为作出界定，从主观上的蓄意或者恶意、行为的方式和后果等方面，将校园欺凌与学生之间的一般性打架斗殴、打闹嬉戏区别开来。

如何对实施校园欺凌的学生给予惩戒？《规定》明确，学校可通过批评、纪律处分、警示等方式加强教育；对实施校园欺凌屡教不改的学生，按照国家有关规定将其转送专门（工读）学校进行教育和矫治；实施校园欺凌违反治安管理处罚法的，由公安机关依法予以治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

校园欺凌行为需要学校、家庭、社会三位一体，共同防治。《规定》对此作出了明确要求：学校应当设立学生求助电话和联系人，及时发现并制止校园欺凌行为；发生校园欺凌时，学生监护人（家长）应当配合学校和有关部门进行调查处理；任何单位和个人，不得通过网络等各种形式扩散、传播校园欺凌事件的具体情节，不得披露相关学生的姓名、住所、照片等信息。

“校园欺凌对受害者伤害巨大，尤其会影响性格形成。这部法规的出台，一方面打击了校园暴力施害者，另一方面也在监管上给出明确的责任界定，让处置校园欺凌有法可依。”天津某中职学校负责人说。