广东架起中职升本科的“立交桥”

加快高职院校分类考生招生改革的步伐，以及应用型本科院校招收中等职业学校毕业生试点工作，将有助于推进多样化人才的培养模式，让学生看到“上升”的空间和找到合适的出路。

近日，广东省教育厅、广东省招生委员会办公室发出《关于深化2019年普通高等学校考试招生改革的通知》（以下简称《通知》），在高职院校分类考试招生改革、应用型本科院校招收中等职业学校毕业生试点工作、普通高校招生计划使用管理等5大方面提出了17项改革措施。

记者采访发现，拟推行的系列改革措施受到高校、中学的普遍点赞。相关教育管理者认为，加快高职院校分类考生招生改革的步伐，以及应用型本科院校招收中等职业学校毕业生试点工作，将有助于推进多样化人才的培养模式，让学生看到“上升”的空间和找到合适的出路。

拓宽职业教育升学通道

《通知》提出，进一步加大高职院校分类考试招生改革力度，努力拓宽职业教育升学通道，建立健全适应广东省产业转型升级需要的现代高等职业教育招生录取机制。

如何加快高职院校分类考生招生改革步伐，广东省已有“计划表”。“2019年，广东将推动‘文化素质+职业技能’评价录取成为高职院校招生录取的主渠道。”广东省招生委员会办公室相关负责人表示，除了继续推进高职院校依据学考成绩招录普通高中毕业生的试点改革，还将进一步完善高职院校“3+专业技能课程证书”招收中等职业学校毕业生考试招生管理，继续深化面向初中毕业生的中高职贯通人才培养招生改革。

中山大学新华学院院长王庭槐教授认为，这次改革的意义积极，是深化高等教育体制改革的一次有力探索。一方面，为中高职的部分优秀学生提供了往前走的路径，促进了人才培养的多元化。另一方面，实际上倒逼普通高校和中高职学校双方进行深度改革。如果本科院校的应用型特点比较明显，“中职升本科”后，学生很顺利就能对接到现有的高等教育培养体系中。假如大学的应用型特点不清晰，人才培养的对接就有难度。改革既可促进普通高校向应用型转变，又将促进中职学校夯实基础，加强专业和课程建设，提高教育教学质量。

改革仍需深化内涵建设

2018年广东省打通了职业教育“中职升本科”成长通道，安排4所应用型本科院校的部分专业进行“中职升本科”的招生改革试点。2019年将继续在4所试点院校开展试点，并适当扩大招生规模。

对此，王庭槐说：“新时代如何培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人？我想在改革中，高校仍然需围绕‘培养什么人，为谁培养，怎样培养’这一根本问题来进行，需进一步深化内涵建设、体制机制改革，以及课程体系和教学内容的改革，让这些学生在未来能走得更好、走得更远。”

“基础不牢，地动山摇。”他同时指出，教育本质是培养学生的全面发展，让学生打好基础最为关键。改革不能急功近利，否则容易变成另一种新的乱象。“我们须考虑，在新时代，学校应教会学生以什么样的知识、能力、职业素养和人生态度去面对、把握未来。”

此外，《通知》在规范普通高校招生计划使用管理方面，提出了进一步明确本科院校预留计划的使用原则、合理使用高职院校分类招生剩余计划、规范中外合作办学专业招生计划使用。