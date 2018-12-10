家庭教育发展勿忘追根求源

没有基础理论的指导，实践将是盲目的。没有家庭教育科学理论的指导，家庭教育不仅不能向纵深发展，充分发挥家庭教育的职能作用，而且在方向上容易出现偏差。我们这些年对应用理论做了些研究，也开始重视基础理论研究，但远远满足不了家庭教育事业发展的需要。

没有基础理论的指导，实践将是盲目的。没有家庭教育科学理论的指导，家庭教育不仅不能向纵深发展，充分发挥家庭教育的职能作用，而且在方向上容易出现偏差。我们这些年对应用理论做了些研究，也开始重视基础理论研究，但远远满足不了家庭教育事业发展的需要。

一味追求结果实是无知无畏和幼稚

忽视基础理论研究反映了社会急功近利的浮躁情绪。应用研究是针对一个特定的目标和实际目的进行的，基础研究是探索事物产生发展规律的。基础研究和应用研究之间的关系，就是树的根叶和果实之间的关系。根叶不强壮茂盛，就不会结出累累硕果。忽略根和叶的价值，一味追求结果，就是一种无知、无畏和幼稚。只重视应用研究忽视理论研究，就像是空中楼阁。基础理论研究尽管不以解决具体问题为目标，但它的价值不能忽视。

基础理论有根本性、稳定性、普遍性、宏观性等特点。基础理论研究可以使我们更加深入地思索，看得更透彻，能够发现事物背后起支配作用的东西，认识事物的本质；可以使我们站得更高，看得更远，视野更加开阔；使我们不仅可以了解事物的过去、现在，还可以预测未来，掌握发展趋势；可以使我们心明眼亮、辨明是非真伪、明确方向、坚定信心、胸有成竹；可以使我们头脑更清醒，减少盲目性，减少上当受骗。

研究基础理论就是研究基本规律，即事物与事物的内部联系。研究家庭教育的基础理论，不是寻找家庭教育的秘诀，也不是单纯地总结经验，而是解释内在的联系。家庭教育不是孤立存在的，一定跟周围的事物有直接的或间接的联系，而这些联系就会影响家庭教育的发展，影响家庭教育的变革。所以我们应该在重视应用研究的同时，重视基础理论研究。

方法绝招解决不了根本问题

加强基础理论研究有几个指导思想。首先要重视研究家庭教育的特殊规律。比如优秀教师在学校里能把班级管理得很好，但回家却管不了自己的孩子；有的企业家管得了一个大企业，自己孩子却不听他的话……这就告诉我们，家庭教育有区别于其他教育的特殊规律。

我们要探讨家庭教育究竟是一种什么样的教育，与学校教育、社会教育有什么不同，研究家庭教育的性质、本质、产生、发展、预测未来等。没有规律做基础，只是用方法绝招来迎合家长，解决不了根本问题。

要运用多学科知识参与家庭教育基础理论研究。家庭教育看起来简单，实际上是立体的、复合的、有多重属性的复杂过程。无论哪个学科都不可能包办家庭教育，它涉及教育学、心理学、伦理学、社会学、文化学、人类学、哲学、婚姻家庭理论等。不同的历史阶段家庭教育具有不同的特点，所以研究家庭教育也要运用历史学的理论。

我们要研究家庭教育的发展变化，研究变化中的家庭教育，即坚持动态研究。中国家庭的转变是从近代开始的，由传统家庭到现代家庭，家庭教育出现了很多新的方式方法，但是理念变化并不大。家庭教育是一种文化，方式方法是一种浅文化。教育的指导思想、理念是一种深层次的文化，它的特点是惯性很强，所依赖的政治经济制度已经不存在了，但它还会坚持很长时间。如何推动家庭教育理念的转变是我们面临的一个重要问题。

我们要多看看家庭教育从传统到近代发生了哪些变化，这些变化是怎么发生的，发生以后给家庭教育带来了哪些新情况、新问题、新课题，我们必须抓住这些变化。

要坚持基础理论研究与应用研究相结合，宏观研究与微观研究相结合，家庭教育现状研究与家庭教育历史研究相结合，中国家庭教育研究与外国家庭教育研究相结合，理论研究与科学普及相结合，理论探索与实验相结合，专家研究与群众总结经验相结合，调动一切积极力量，进行多种研究。

注重家庭教育面临的新情况和新问题

一个是要研究社会。因为家庭从来不是孤立存在的，社会政治经济文化变革会通过多种途径渗透到家庭中。孩子长大后要进入社会，每个家长要有一种意识，就是“立足家庭，面向社会”。社会需要孩子具备哪些才能，我们就要培养哪些。所以要认识当今的市场经济社会和计划经济社会相比有哪些不同。

当代市场经济社会具有以下特征：开放的社会，要培养孩子适应社会生活的能力，学会交往、学会合作、学会共处等；充满竞争的社会，优胜劣汰是普遍现象，要培养孩子的竞争意识和竞争能力；知识经济社会，要提高孩子的科学文化素养；充满勃勃生机的社会，要培养孩子的开拓进取和创新精神；法治社会，要培养孩子的法治观念，只有学法、知法、守法才能获得真正的自由；高度文明的社会，要培养孩子的道德素质。

另外，要注重研究家庭教育面临的新情况和新问题。首先是独生子女的教育问题。虽然现在放开二孩，但是只生一个孩子的大有人在。中国的独生子女出现的背景和西方不一样，西方国家在一百年前就大量出现独生子女，因为工业化比较早，生活水平比较高，个人丧失劳动能力后没有后顾之忧，所以生孩子就少。科技发展后，对劳动力的数量被对劳动力的质量要求所替代。

其次是社会信息化对家庭教育的影响。过去孩子需向家长、老师学习。信息化打破了成人垄断话语权的局面，孩子可以通过网络接触到很多知识，家长要学会随时调整与孩子的关系。

再其次是闲暇教育或休闲教育。国外已经把休闲学作为一门学问，我们的休闲教育目前发展得还不好。孩子上学是一种发展，休闲是另一种发展，两种发展缺一不可。现在中小学生每年的寒暑假及各种假长达170天，让孩子学会科学、道德、文明地休闲，第一责任人就是家长。

最后是家庭不稳定的问题。家庭不稳定对孩子的伤害非常大。成人虽然也会受伤害，但成人具有心理承受能力，而且有一定的心理准备，孩子既没有承受能力也没有心理准备。我们要研究如何减少对孩子的伤害。