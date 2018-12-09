暨大敦聘大咖教授，加强文化遗产传承与创意研究

12月9日，“文化遗产创意与创新展”及 “传承与未来：传统手工艺的创新研讨会在暨南大学举行。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/苏运生）12月9日，“文化遗产创意与创新展”及 “传承与未来：传统手工艺的创新研讨会在暨南大学举行。研讨会邀请到来自北京、深圳、广东以及香港、台湾地区的著名学者、设计大师以及来自贵州的苗绣、蜡染传承人在现场展示了其精湛手工艺技艺，来自台北故宫的著名创意产业设计师展示了民间艺术衍生品的设计与转换成果。

会上，联合国教科文组织前任总干事伊琳娜博科娃受聘为暨南大学名誉教授。据悉，伊琳娜博科娃在2009至2017年担任联合国教科文组织总干事，在任期间，她大力保护世界文化遗产以及人类智力成果，积极支持教科文组织与中国的合作，为以中国为代表的发展中国家在国际舞台发挥更大作用树立了标杆。

聘任仪式

伊琳娜博科娃对暨南大学文化遗产创意产业研究院给予高度认同和支持。她表示将积极搭建中国与世界的教育、文化和科技交流的桥梁，为构建人类的友好和平而努力。

“民心相通、文化互鉴是全球化时代国与国交流的重要组成，而分布全球的暨大人是公共外交、民间外交的重要力量，起到沟通中外、弘扬中华文化的重要作用。”暨南大学党委书记林如鹏表示，伊琳娜·博科娃到来对暨南大学走向世界提供了极大的帮助，未来暨南大学将继续加强与联合国教科文组织的合作。

活动现场

记者了解到，暨南大学文化遗产创意产业研究院成立于2017年5月，在院长陈平教授的带领下，致力于将文化遗产与创意产业结合，进行研究转换，发挥高校优势，发挥海外华人华侨优势，积极与社会协同创新，搭建国际教育、文化交流平台。

苗绣、蜡染传承人展示精湛技艺

研究院分别于2017年8月、2018年11月策划举办了“一带一路文化遗产合作与交流（2017）国际高峰论坛”及“一带一路文化遗产合作与交流（2018）国际研讨会”，并邀请了德国、意大利、俄罗斯、伊朗、埃及、波兰、拉脱维亚等国家博物馆馆长以及欧美历史文化名城的市长、手工艺联盟的负责人等共聚一堂，以文化遗产的保护与发展为主题，交流分享各国保护、传承与活化文化遗产的经验。

暨大文化遗产创意产业研究院将整合国际学术资源，把文化遗产转化为创意产业，为“一带一路”、民心相通、文明互建发挥智库作用，提供学术支持。