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武汉一中学生串起全班56位同窗姓名 为班级作赋

2018-12-09 08:16 来源：中国新闻网 武一力 刘江华
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　　“晓骚客之文赋，惊魏武之挥鞭；叹俊彦之骇俗，慕宗悫之长风；逢新燕啄春泥，雄鹰翀伴浩宇”。近日，在武汉市武钢三中第32届科技人文艺术节上，高一(5)班全体同学朗诵的《“钢三”五班赋》，受到师生好评。

　　记者了解到，这篇班级赋由该班学生彭文凯主创，全文约350字，运用了大量艺术手法和生动的意象，气势雄浑，意境高远。它的特别之处在于，全班56位学生的名字都巧妙地出现在文中，如“俊”、“浩”、“翀”等字。

　　在本届科技人文艺术节开展之前，彭文凯了解到有《经典咏流传》这个比赛项目。“我当时灵机一动，为何不把同学们的名字嵌入文章，为班级作赋呢？”他说。

　　有了想法之后，彭文凯查阅大量资料，并耐心分析、研究全班同学的名字，花费两小时便写成《“钢三”五班赋》的初稿。后来，他通过与同窗们交流探讨，几易其稿，最终成文。

　　彭文凯表示，自己平时喜欢阅读古诗文，对于传统文化比较感兴趣，也有一定写作能力，先后三次获得“楚才作文竞赛”奖项，所以能够顺利完成这篇班级赋。

　　“事实上，现在学生普遍对于传统还是十分痴迷的，比如古风诗词以及汉服，在学生中都相当有影响力。我们不过是顺势而为，进一步激发他们的创造性而已。”武钢三中语文特级教师邹正明认为，传统文化是中华民族的精神脊梁，弘扬优秀的传统文化能增强国人的底蕴和骨气。

　　据悉，1986年武钢三中在武汉市高中中率先开办科技人文艺术节，至今已是三十余年的情怀。

　　武钢三中学工处副主任夏璇表示，教师的创新和与时俱进，将舞台还给学生是传统学生活动焕发青春的秘诀。

编辑： 唐巧燕

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