用游戏串起 品质 科学 运动 艺术

所即将迎来建院65周年的幼儿园，依靠生态、开放、自然的环境，通过不停地摸索与实践，已经探索出一条园本化的生长游戏的实践之路。

“坚持以游戏为基本活动，珍视幼儿游戏活动的独特价值。”这是《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》、《3-6岁儿童学习与发展指南》、《广东省幼儿园一日活动指引（试行）》等纲领性文件特别强调的。而在游戏中学习，正是广东省育才幼儿院二院（以下简称“省二幼”）的最大特色。

近日，羊城晚报记者探访了省二幼的游戏现场，发现游戏把该幼儿园的“品质养根”、“科学启智”、“运动育身”、“艺术塑魂”这四颗珍珠串连起来。这所即将迎来建院65周年的幼儿园，依靠生态、开放、自然的环境，通过不停地摸索与实践，已经探索出一条园本化的生长游戏的实践之路。

品质养根

“1，2，3，4……”一群孩子围在秋千旁有节奏的叫喊声引起了正在巡园的蔡晓冰园长的注意。于是，她走上前去探个究竟。原来孩子们如此有节奏地一起喊，是为了保证每个人荡秋千的时间是一样的。幼儿园里的秋千有限，孩子们起初约定好轮流着玩，但是在具体操作过程中，有的孩子想多玩一会儿，就会故意数慢一些，其他的孩子发现这个“小私心”后，再一次讨论如何更公平。最后一致决定，所有小朋友一起喊，这样就能保证荡秋千的力度和频率是一样的。

这是省二幼随处可见的游戏场景。每天，孩子们最喜欢的地方就是自主游戏区域，尽管只是简单的小山坡、沙堆、小树林等，但孩子们可以用简单的游戏材料随意发挥想象，玩出各种的游戏，让这里成为欢声笑语的海洋。

蔡晓冰一直在思考：幼儿教育应该尊重孩子的游戏权利和个性的发展，尊重孩子身心发展的规律和特点，以游戏为基本活动。但在幼儿园的实践中，老师却很难真正做到放手游戏。如何做到把游戏的权利还给孩子，以游戏促进孩子的身心健康发展？经过不断的探索、实践，省二幼形成了具有园本特色的游戏课程。

具体是这样的：“生长游戏”突出以幼儿为本的游戏精神，“生长”是不断变化和发展的过程，是环境、材料、玩法、观察、策略动态的变化，把自由、自主、创造和愉悦的游戏精神融入到幼儿一日生活中，让游戏真正促进幼儿主动学习和发展，为幼儿身心和谐发展打下夯实的基础。

科学启智

植物园是省二幼的孩子们体验生命成长、进行科学探索的乐园。这里有上百种植物，除了日常生活中常见的蔬菜、果树外，还有生活中很少接触到的药材；往植物园里面走，孩子们在水池里饲养了鱼、乌龟、小鸟，还饲养了松鼠，这里是孩子们与大自然亲密接触的绝佳场所，每天看着这些动、植物成长，观察花开花落，四季变更，感受和体验自然与我们的关系。春耕秋实，体验收获喜悦，生命在这里延续。

植物园提供了最原始的材料，设置了小木屋，但并没有固定的功能，既可以作为公交驿站，也可以作为游戏房，还可以作为厨房，开展游戏孩子们可以发挥想象，把情境区布置成自己喜欢的场景。

蔡晓冰说，孩子的成长要有一定的空间去给他们实践、探索和游戏。我们给孩子们提供各种玩的机会，让他们跟大自然做朋友。

运动育身

体育锻炼同样非常重要。蔡晓冰认为，孩子们有一个健康的体魄是终生受益的，所以幼儿园每天都让孩子们晨跑，体育课还打篮球、踢足球、打羽毛球等，孩子们每天至少有2个小时的户外活动时间，1小时体育游戏及锻炼时间。她表示：“中国孩子最需要养成的习惯就是体育运动的习惯，很多家长都忽略了这一点，而运动习惯需要从小培养，我们会提供尽可能多的体育项目培养孩子们的兴趣，幼儿园也经常开展丰富多彩的体育游戏活动，比如每年都有一个运动节。”

艺术塑魂

采访中正值大班的小朋友上美术课，老师先绘声绘色地给孩子们讲述著名画家吴冠中先生的《天鹅戏水图》，让他们欣赏名画的魅力；并让孩子们按自己的感受画出了一只只美丽的天鹅。美术室孩子以区域游戏的形式开展活动，孩子的创造性更高了。

蔡晓冰认为，美术课不是单纯地教孩子画画的技能：“我们更加注重孩子们对美的感受和欣赏。”幼儿园一直都有进行传统的水墨画学习，也难怪，在孩子们上课的美术室陈列着不少世界名画：从中国传统水墨画徐悲鸿的《万马图》、齐白石、吴昌石的《梅花图》、吴冠中的《小鸟天堂》，到西方经典名画：莫奈的《日出印象》、《睡莲》到梵高《向日葵》、《星夜》；从米开朗基罗的《创世纪》……

世界上不缺少美，只缺少发现美的眼睛！美学的启蒙，不等于美术启蒙。蔡晓冰说：“要广义地理解美学的概念，我们不是让每个小朋友成为画家，但是，我们要创设美的环境，给孩子美的感受，鼓励孩子用多种感官去发现美、欣赏美、表现美、创造美。幼儿未必可以讲出这些画‘美’在哪里，但是作品的‘美’会缓缓地流入他幼小的心灵，润物无声地成为他生命的一部分。”

其实除了美术室，细心观察就会发现，整个幼儿园的设计、布置和色调上都有美学的理念，她认为不仅在活动上进行美的教育：“有一种教育叫润物细无声，最好的美育其实源于生活的点滴。”在设计的时候，该院从“天、地、人”的和谐入手，追溯到中国传统的农耕社会，对土地和自然有着深沉的热爱。她说：“所以你会看到整个幼儿园给人一种生态自然的感觉，让人觉得舒服和放松，进而接纳和包容。孩子们在美的教育环境中得到美的熏陶，在潜移默化中更加热爱土地，热爱植物，热爱自然。”

记者手记

用跨界的思维做教育

2017年底，“新一轮广东省中小学名校（园）长工作室主持人名单”中，赫然印着蔡晓冰的名字。蔡晓冰园长给我们感触最深的是她的前瞻性，她喜欢用跨界的思维来思考幼教，这得益于她热爱学习的习惯：每天晚上，她坚持至少要花1-2个小时阅读各类书籍，如哲学、经济学、美学、社会学等，让她受益匪浅。

蔡晓冰说：“我喜欢跳出教育来思考教育的发展，教育是为未来培养人的，面对未来的各种变化，我们必须有谋划，有绘画，才能以不变应万变，我们要培养什么样的人才能适应未来呢？比如科技素养，创新素养、艺术素养，思维品质等，这些都是对未来起着重要作用的素养，都是我们要从小必须培养的，也是值得我们幼教人思考的。”

蔡元培说过，教育者非为以往，非为现在，而专为将来，未来有太多的变化，所以当下我们除了学习，还是学习！只有通过学习，才能不断修正自己，提高自己，让我们对快速变化的世界作出一定得思考，才能达到过往不念，当下不杂，未来不惧！

蔡晓冰认为，与时俱进并非易事，她成长于斯，在这个幼儿园25年了，对这里的一草一木都深有感情，这里就像她的家一样。育人才要在传承中发展，在发展中创新，这需要不断地思考。