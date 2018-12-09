大学科技园如何“盘活”？

如何提升我国的科技成果转化率，成为当代高校科技教育和科技创业亟待解决的问题。

在今年5月公布的《2017年高等学校科技统计资料汇编》中，共有256所高校年度科技经费超过1亿元，超过20亿元的有17所高校。其中，清华大学、浙江大学、中山大学分别以51.68亿元、44.20亿元、39.03亿元位居前三。但是想要科研成果真正造福于人，经费还需要落地生根、开花结果。目前高校科技成果转化的现状不容乐观。据悉，我国的科技成果转化率仅为10%左右，远低于发达国家40%的水平。而我国高校被转让、许可的专利占“活专利”的比例仅为2.03%。

基金战略：

为成果转化插上翅膀

高校成果转孵化最大的瓶颈是资金问题。为了解决资金问题，西安交通大学科技园以校友出资为基石，联合超过50家知名投资机构，发起设立了总规模达7亿元的“西交一八九六创业投资基金”。据悉，这些基金主要投资于TMT、医疗健康、工业4.0、新材料、新能源、人工智能等领域的优秀项目的团队，为企业符合和成果转化插上了腾飞的翅膀。

清华大学则是打造了“学生社团到平台再到创业实体”的无缝对接。清华大学科技园启迪之星副总韩威表示，清华科技园让学生从创意社团到学校创新平台，再到科技园的创业载体实现无缝对接，使一大批清华学生创办的企业如蓝晶生物、紫晶立方等借助清华科技园启迪之星的平台走出来。这些企业为后来的企业孵化提供丰富且持久的基金，例如2016年清华校友总会和启迪控股合作，在各地建立“启迪清华校友活动中心”，并设立了水木清华校友基金、DNA基金、课程基金、幸福基金等多项基金。

双创教育：

构建创新创业孵化体系

韩威提到，近年来，清华大学大力推进创新创业教育，融入大学各项核心职能。另外，清华科技园还在服务校友方面，构建出全链条、垂直化的创新创业孵化体系，从梦想课堂、梦想实验室、启迪之星培育计划、启迪之星创业营、钻石计划、上市企业、全球孵化网络，以打通全生命周期，鼓励学生积极参与校友三创大赛，以增强校友的凝聚力和认同感，促进创新人才培养。

而复旦大学科技园总经理王伟则分享了该校为实现课堂与市场实时对接的新措施。据悉，复旦科技园积极推荐园区企业高管参与双创学院导师工作，参与学校相关部门的大学生创业项目评审，并开展针对初创企业培训的创业企业训练营，以此搭建平台，促进青年教师与政府、企业面对面交流。另外，复旦科技园分别在杨浦区国泰路和外高桥分园创立了两个创新中心空间，以集成信息、技术、资金等要素，搭建一个有梯度的技术转移转换体系。

校地合作：

推动所在地区经济发展

科技成果想要顺利转化落地，校地合作、校企合作是高校推动所在地区经济发展较直接的方式。

据介绍，近年来，华南理工大学科技园在顺德等地建立了创新园区，大力推进校地合作。顺德创新园区由学校层面和佛山市顺德区人民政府合作共建，是华工科技园实现成果转化、服务地方经济、服务师生创新创业的重要基地。未来，顺德创新园区将依托华工雄厚的科研实力，聚焦广东、顺德重点发展的新兴企业，在机器人、人工智能、精密制造、先进材料等领域进行科技成果转化、高新技术企业孵化、创新创业人才培养和产学研合作，将园区打造成为创新优势明显、校地资源深度融合、区域技术领先的高新技术企业孵化基地，为佛山顺德、进而为广东特别是粤港澳地区经济优化升级和社会发展做出应有的贡献。

清华科技园一直以来也非常重视创新生态的建设，致力于以校友资源为纽带，通过校企联合的方式打通创新的各个环节，以增进科技园的产学研用、地方政府的创新扶持以及国际上的交流合作。