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中国人社部：高校毕业生就业情况总体平稳

2018-12-09 08:16 来源：中国新闻网
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　　中国人力资源社会保障部副部长张义珍近日表示，高校毕业生就业情况总体平稳，今年高校毕业生就业水平和去年同期相比略有提高。

　　当日，国务院新闻办公室在北京举行《关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的若干意见》吹风会。张义珍在吹风会上回答关于高校毕业生就业问题时作出上述表示。

　　张义珍指出，从目前情况看，高校毕业生就业情况总体平稳。具体表现在，今年高校毕业生就业水平和去年同期相比略有提高，总体保持在较高水平。目前存在的矛盾，主要是结构性矛盾，毕业生技能和用人单位岗位需求存在不一致，使得个别高校毕业生在寻找工作时面临较大压力。但从整个就业市场求人倍率看，连续保持在1.2以上，就业岗位数大于求职人数，高校毕业生可以有较多的岗位选择。

　　“在今天介绍的国务院就业新政策‘组合拳’中，我们又进一步提出，要推行‘三年百万青年见习计划’，重点为没有就业的高校毕业生，提供见习岗位，组织参加就业见习活动。”张义珍强调，“这个见习计划，不仅仅面向高校毕业生，对于16到26岁的失业青年，我们也提供就业见习岗位。”

　　她指出，下一步人社部将围绕推进高校毕业生就业积极完善政策，强化服务，畅通渠道，帮助高校毕业生实现更高质量、更加充分的就业。

 

编辑： 唐巧燕

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