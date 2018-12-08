南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

父母压抑负面情绪 影响与孩子交流

2018-12-08 09:30 来源：北京日报
字号减小 字号增大

　　人们通常以为，父母最好不要向孩子暴露负面情绪。美国研究人员却发现，父母与其压抑负面情绪，不如与孩子坦诚交流。如果父母承受压力时压抑情绪，孩子与他们交流时会察觉，便会相应地减少回应。

　　美国华盛顿州立大学等多所高等院校的研究人员召集109名父母，经由实验得出上述结论。为了让这些父母感受压力，研究人员让他们面对听众讲话，而听众只给予负面反馈。然后，这些父母分组与自己的孩子组装“乐高”积木。一些父母被要求压抑情绪，另一些父母则自然流露；所有父母不得阅读组装说明书，他们7岁至11岁的孩子可以阅读说明书，但不得动手搭积木。这种安排旨在让父母必须与孩子密切合作，才能完成任务。

　　研究人员给父母和孩子佩戴感应器，测量心率等数据，以评估压力水平，同时对实验过程录像。结果显示，压抑情绪的父母合作“较不积极”，给孩子的指示较少。研究人员萨拉·沃特斯说：“但是，不仅父母回应较少，他们的孩子同样回应较少，对父母的态度也较不积极。父母的情绪似乎传染了孩子。”

　　研究人员推测，孩子善于体察父母情绪，能感知父母有负面情绪；父母如果假装表现如常、不处理负面情绪，会令孩子感到困扰。沃特斯建议，父母不要压抑情绪，应该让孩子看到情绪变化的“整个轨迹”，“这能让孩子学会控制情绪并解决问题。”

编辑： 唐巧燕

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

总第293期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235