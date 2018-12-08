父母压抑负面情绪 影响与孩子交流

人们通常以为，父母最好不要向孩子暴露负面情绪。美国研究人员却发现，父母与其压抑负面情绪，不如与孩子坦诚交流。如果父母承受压力时压抑情绪，孩子与他们交流时会察觉，便会相应地减少回应。

人们通常以为，父母最好不要向孩子暴露负面情绪。美国研究人员却发现，父母与其压抑负面情绪，不如与孩子坦诚交流。如果父母承受压力时压抑情绪，孩子与他们交流时会察觉，便会相应地减少回应。

美国华盛顿州立大学等多所高等院校的研究人员召集109名父母，经由实验得出上述结论。为了让这些父母感受压力，研究人员让他们面对听众讲话，而听众只给予负面反馈。然后，这些父母分组与自己的孩子组装“乐高”积木。一些父母被要求压抑情绪，另一些父母则自然流露；所有父母不得阅读组装说明书，他们7岁至11岁的孩子可以阅读说明书，但不得动手搭积木。这种安排旨在让父母必须与孩子密切合作，才能完成任务。

研究人员给父母和孩子佩戴感应器，测量心率等数据，以评估压力水平，同时对实验过程录像。结果显示，压抑情绪的父母合作“较不积极”，给孩子的指示较少。研究人员萨拉·沃特斯说：“但是，不仅父母回应较少，他们的孩子同样回应较少，对父母的态度也较不积极。父母的情绪似乎传染了孩子。”

研究人员推测，孩子善于体察父母情绪，能感知父母有负面情绪；父母如果假装表现如常、不处理负面情绪，会令孩子感到困扰。沃特斯建议，父母不要压抑情绪，应该让孩子看到情绪变化的“整个轨迹”，“这能让孩子学会控制情绪并解决问题。”