广东省2019年普通高校艺术类专业考试报名10日截止

报名已进入尾声，有意报考的考生要抓紧时间进行报名啦！

广东省2019年普通高校艺术类专业考试报名已于12月1日开始，将于12月10日截止！报名已进入尾声，有意报考的考生要抓紧时间进行报名啦！

报考资格有什么要求？

凡符合广东省2019年普通高校招生考试（下称普通高考）报考条件，且具有一定艺术专长者均可报考。

招考类型有哪些？

我省艺术类专业招生考试分为省统考、校考和省统考基础上的校考（简称“统+校”）三种类型。

省统考如何报名？

报考音乐术科统考的考生须于2018年12月25日09:00-2019年1月8日24:00登录星海音乐学院招生网（网址： http://www.xhzsb.com）填报各科目的考试曲目，逾期填报无效，考生须对自己考试曲目的填报负责，填报一旦确认不得修改。

报考舞蹈术科统考的考生在普通高考报名时须在中国古典舞、中国民族民间舞、芭蕾舞、现代舞、当代舞五个舞种项目中选择一个应试舞种，考生须对自己应试舞种的填报负责，填报一旦确认不得修改。

报考非统考舞种及须参加以上五个舞种统考基础上校考的考生，须填报校考信息。

省统考报考如何收费？

省统考报考费与普通高考报考费一同交纳，实行网上交费，收费标准执行原广东省物价局规定的标准。

报考省统考需要注意什么？

省统考涉及的或认可省统考成绩的专业，考生必须参加省统考。在我省普通高考报名期间，拟报考艺术院校（专业）校考的考生无法确定所报考专业是否属艺术类省统考涉及的专业，应先报名参加省统考。普通高考报名期间未填报省统考信息的，逾期不再补报，不安排统考。

校考如何报名？

报考艺术类专业校考的考生必须在所属地市招办规定的时间内到报名点领取校考准考证，并登录有关院校网站报名，具体的网上报名、网上缴费、现场确认时间见各有关院校网站通知。

报考校考需要注意什么？

招生院校须严格审核报考艺术类专业校考考生的《广东省2019年报考普通高等学校艺术类专业校考准考证》（下称“校考准考证”）。所有报考艺术类专业校考的考生必须持有我省校考准考证，招生院校不得接受没有我省校考准考证的考生报名参加校考，广东省招生委员会办公室（下称省招生办）不承认没有我省校考准考证的考生的校考成绩，遗留问题由招生院校自行负责处理。

按照教育部的规定，报考艺术类专业省统考基础上的校考的考生必须参加省统考且成绩合格，方能参加校考。所有“统+校”招生专业的院校须严格审核考生的校考准考证。未参加省统考或省统考成绩不合格而参加“统+校”的校考的考生，将不能参加录取，其责任由考生本人承担。

（广东省教育考试院）