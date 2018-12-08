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成都大学开“攀树运动课” 女生：很棒，也很新奇

2018-12-08 08:57 来源：成都晚报
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　　今年9月，成都大学2016级休闲体育专业专选班开设了“攀树运动课”，并于11月26日第一次开始授课，课程一共24学时，有两个班级的户外方向专选班共19名学生参加，其中包括4名女生。据该课程授课老师李中华表示，相比厦门大学于2012年在公共体育课程中开设的攀树选修课程，成都大学首次开设的“攀树运动课”成为了一门专业选修课，顺应了休闲体育发展趋势，把新兴的、社会流行的休闲体育项目纳入到休闲体育专业人才培养方案中。

　　安全

　　学生开课前“全副武装”

　　老师亲自检测以防树枝突然断裂

　　“开课前会对学校的攀树教学场地、攀树器材、攀树风险把控、学生的喜爱程度等进行评估。攀树时学生会穿戴安全带、佩戴头盔和护目镜，同时还需要攀树绳、树皮保护器、投掷绳、豆袋、绳框、主锁、三孔滑轮、抓结绳、机械抓结等攀树器材。”李中华告诉记者，开学时学校就已经为学生购买了商业保险并办理了医保，户外实践时还会再为学生购买大额保险。记者了解到，目前该校共有3片树林的树木适合授课，“训练之前，老师都会进行实物检测，确保上课时不会有树枝突然断裂，每棵树的高度会在10米左右。”据李中华介绍，这门课程也会进行一定的考核，期末将对学生进行包括装备穿戴、器材安装、绳结、技术等综合考评。

　　上课

　　女生不惧挑战

　　直言“很棒，也很新奇”

　　在课程安排上，每周一上午上课，上课时间为3个小时，目前已上了两次课。上课的19名学生中有4名女生，2016级休闲体育专业户外方向大三学生郑敏便是其中之一。“第一次尝试的时候并没有感觉到害怕，虽然对体力有一定要求，但体验之后感觉很棒，也很新奇。”她告诉记者，现在主要还是在练习阶段，主要学习身体递进式和手脚递进式两种攀爬方式。记者了解到，成都大学体育学院户外运动专业教师李中华不仅是“攀树运动课”唯一一位授课老师，同时也有着丰富的户外运动经验。从成都体育学院体育人文社会学毕业之后，2015年来到成都大学任教，2016年取得了四川省首期攀树教练员证书。据他回忆，当时共有15个人取得了四川省首期攀树教练员证书。

　　就业

　　攀树师稀缺

　　可到户外运动公司就职

　　在李中华看来，攀树是一项非常好的休闲体育项目，具有户外、自然、高空的特性。而专业课教学改革的尝试，可以满足学生猎奇、探险、挑战、自由等心理，把惊险刺激、贴近自然、修缮树木的攀树项目纳入到学校课堂中去，推广攀树运动。值得关注的是，这门课程的开设，也将为学生未来的就业提供帮助。“因为目前四川接触攀树项目的人员较少，大陆攀树师也比较稀缺。学习这门课程后，学生可以去户外运动公司，担任教练和负责项目策划实施，也可以当职业攀树师。”（成都晚报记者何海燕 摄影报道）

编辑： 唐巧燕

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