20年匿名捐款逾千万 让爱心“顺其自然”

每年十一二月，浙江宁波的慈善圈都在呼唤和寻找一个名字——顺其自然。今年，“顺其自然”依然如期而至，宁波市慈善总会分别在11月23日、11月28日收到来自“顺其自然”的捐款共计99万元。

每年十一二月，浙江宁波的慈善圈都在呼唤和寻找一个名字——顺其自然。今年，“顺其自然”依然如期而至，宁波市慈善总会分别在11月23日、11月28日收到来自“顺其自然”的捐款共计99万元。

自从1999年以来，宁波市慈善总会不断收到来自“顺其自然”的捐款。每一次，捐款人都从“顺其自然”这4个字中择字组合署名。到今年为止，捐款人使用这个名字总计捐赠善款达1054万元。

“顺其自然”的行为习惯很老派。在网上银行甚至支付宝转账普及的当下，“顺其自然”一直保持着前往邮局汇款的习惯。而且，由于邮政汇款规定超过1万元就必须使用实名，所以，“顺其自然”的每单笔汇款金额都不超过1万元，宁波市慈善总会也因此总会收到厚厚一沓汇款单。累积捐赠巨额善款，却依然保持着“神秘”，“顺其自然”俨然成了宁波慈善界的一张名片。

多年以来，人们难免对“顺其自然”的身份有所猜测。有人认为“顺其自然”是当地企业家，有人认为“顺其自然”不是一个人而是一个熟人自发成立的爱心组织，也有人认为“顺其自然”是陌生人之间的爱心接力。这些猜测与善行本身构成了一组戏剧性画面，不夸张地说，尽管主角的真实身份尚未公诸于世，但剧情早已足够拍一部电影了。

行善而不求回报，坚持匿名捐款，这是“顺其自然”多年以来坚守的原则。有一年“顺其自然”捐款以后，宁波市慈善总会收到一封信，信里说“坏事不做，好事不说，顺其自然”。这大概就是“顺其自然”想要表达的理念：慈善应该是纯粹的，不需要额外的表演与炒作。

这些年来，随着国内慈善事业的蓬勃发展，参与慈善行动的人越来越多，涉及的领域越来越广。然而，慈善圈也不可避免地鱼龙混杂起来，慈善项目泥沙俱下。一些慈善项目以“诈捐”收场，落得一地鸡毛；有的演艺明星名为参与慈善，实为形象公关，缺乏将慈善项目做好做透的专业能力与恒心。这些问题的存在，给慈善事业蒙上了一层阴霾，让爱心人士失望。

行善是否必须“不留名”，像“顺其自然”一样完完全全地不追求个人名誉，或可讨论。但有一点是确定的，那就是慈善行为并非一门生意，不宜抱着功利心行善。否则，一旦发现行善没有得到自己预期的“好处”，行善的动力就会下降，慈善行为就无法持续。

慈善同样来源于稳定的信任。我们看到“顺其自然”坚持20年的感人善举，也不能忽视一个很重要的前提条件，那就是“顺其自然”的善款被公开透明地使用发放——捐款人的身份可以不公开，但善款流向和使用方式必须公开。在宁波市慈善总会公示的善款使用数据中，“顺其自然”历年捐款的用途一笔笔清清楚楚、明明白白，多用于资助特困大学生。

现代慈善离不开专业操作。随着慈善基本盘的扩大，募款变得相对“容易”，如何妥善使用善款，才是将慈善落到实处的难点。如果没有慈善机构的专业操作，把善款用于真正有需要的人身上，这场扣人心弦的神秘爱心事业，能否坚持那么多年，恐怕就要打上问号了。一人匿名捐款的确很有“故事”，但也正是慈善工作者平凡而负责任的工作，才让善心走完普惠人间的最后一步。

有人提出，即便“顺其自然”有心匿名，但毕竟汇款需要本人出面，追查其真实身份困难并不大。确实，早在10多年前，当地媒体就获得了“顺其自然”汇款的监控视频，但是记者权衡再三，还是选择不将捐款人的影像公开。

20年来，“顺其自然”屡获慈善、公益大奖。在宁波慈善总会的办公室里，那些替其代领的奖杯和证书，摆满了一整柜，至今无人认领。其实，追问“顺其自然”是谁，已经显得不那么重要，在当地，“顺其自然”已成为人人都知道的爱心符号。如果有谁做了好事不想留下名字，就会对受到帮助的人说，自己就叫“顺其自然”。

与如今动辄数千万甚至过亿元的捐款记录相比，“顺其自然”的资助力度并不是最大的，也没有那种“一掷千金”的气魄。但是，20年如一日的善心，才真正让人感到人性的光辉、爱心的魅力。做一件好事，不求一时一地的声名显赫，而以持续与恒心为贵，这或许是“顺其自然”留给人们最长久的感动。（王钟的）