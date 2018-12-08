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怎样阻止“踮脚尖”的小用户沉迷游戏

2018-12-08 08:59 来源：中国青年报
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　　在数字时代，作为管理员的互联网企业要不断创新履行社会责任的方式，家长也需要启蒙，从而形成虚拟游戏场的公序良俗。

　　很多家长都有带孩子去游乐场的经历。游乐场里有各式各样的游戏设施，几乎每一种设施的门口都会标注对入场游戏者的限制。限制大概可以分为几类：第一类是患有某种疾病的限制入内；第二类是超过一定年龄的孩子才能入场；第三类是按照身高划分，个子低于多少厘米的不准入内。这三类限制，除了第一类很少有人会拿自己的小命冒险之外，其他不论是按照年龄，还是按照身高，都会受到一些挑战。

　　一些家长受不了子女的软磨硬泡，即便不满足年龄要求，也会抱着侥幸心理谎报。一旦出事，游乐场和管理员的责任却难以开脱。因此，管理者倾向于使用更客观、更准确的指标——身高来衡量参与者是否满足条件。于是，很多游戏设施的入口都立着一根带着身高刻度的标杆，家长不负责任和管理员不具备准确识别能力的矛盾由此解决了。

　　然而，一些刺激性不强、危险性不大的游戏设施并没有明确的身高限制标准。如果条件限定在110厘米，游乐场就会损失100~110厘米身高之间的游客，如果条件设定在100厘米，100~110厘米身高之间的孩子又可能出事。怎么办呢？一些游乐场的解决办法颇为巧妙——如果家长愿意陪同孩子，条件可以适当下调，比如本来要求身高110厘米，有家长陪同就可以降低到100厘米。这样，游乐场就在明确限制性条件的情况下，把照顾孩子的责任转移到了家长身上。

　　久而久之，游乐场的规则就形成了。几乎没有家长会质疑管理员，为什么孩子不能玩？为什么家长陪孩子就可以降低身高？家长不轻易挑战这些约定俗成的规则，原因在于规则背后的责任机制已经非常清晰。

　　在游乐场里，通过明文规章、身高测量、家庭陪伴和管理员约束，最终形成了一个既能满足孩子娱乐需求，又能确保孩子安全的责任共担机制，参与游乐的各方都知道自己的职责是什么，应该如何保护孩子。

　　其实，在电子游戏中也存在非实体的“游戏场”，有着跟现实游乐场一样的规则和标杆。

　　随着社会各界对未成年人保护的日益重视，越来越多的游戏生产商明确限定了游戏参与者的年龄，但也会遇到与游乐场一样的挑战：无法准确识别用户。游戏经营者，也就是游戏场的管理员，难以控制不符合游戏年龄限制的用户。即便是在实名制的情况下，也难以把虚报年龄、“踮脚尖”的小用户们屏蔽在游戏之外。

　　近日，腾讯在《王者荣耀》中启用了人脸识别验证的功能，将用户真实面部信息与公安权威数据进行比对。通过这种做法，增加了精准的标尺，会提升游戏场的管理水平。数据显示，12周岁及以下未成年用户平均游戏时长，相比校验前下降46%，12周岁以上未成年用户平均游戏时长，相比校验前下降24%。应当说，基于技术上的主动创新，腾讯用互联网思维践行社会责任，取得了较好的示范效果。

　　但是，再精准的标尺也需要家长的配合，看看游乐场那些哭着、闹着，执意要去玩游戏的孩子们，哪一个是被管理员拎出来的？还不是谁家的孩子谁抱走，家长一定会想方设法、连哄带骗地把孩子弄走。但在虚拟的游戏场中，为什么孩子出了问题，大部分家长都会把责任推给游戏经营者呢？这就是家长不在场的无责感在发挥作用。所以，在游戏企业不断探索新技术、新方法，政府部门拿出公共数据资源来实现标尺的精准化之后，家长也需要承担起相应责任。家庭已成为中小学生上网的第一场所，家长不能再把不在场的无责感作为孩子出问题之后追责的底气，而要反思如何构筑保护孩子的第一道防线。

　　需要整个社会达成的新共识是：无论是在游乐场，还是在虚拟的游戏场，家长和管理员是保护未成年人的共同责任人。在虚拟的“场域”中，共同责任人应该如何划分责任和承担义务？在数字时代，作为管理员的互联网企业要不断创新履行社会责任的方式，家长也需要启蒙，从而形成虚拟游戏场的规则与秩序。（田丰 中国社会科学院研究员）

编辑： 唐巧燕

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