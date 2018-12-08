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“90后”女孩：我的“零浪费”生活

2018-12-08 08:58 来源：人民日报海外版
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　　破解城市“垃圾围城”的难题，不仅需要政府和相关企业的积极作为，更需要每个个体和全社会的参与。如今，一种新的生活方式——“零浪费”正在兴起。“零浪费”不是指没有任何垃圾，而是在生活中尽量避免一些不必要垃圾的产生。越来越多的有识之士正从我做起，把生活垃圾变废为宝、物尽其用，实现生活垃圾处理的无害化、减量化、资源化。余元就是这样一位实践者，她创造了三个月产生两罐小玻璃瓶垃圾的奇迹，令许多人赞叹。余元是如何实现垃圾减量的？请跟随笔者走进她的“零浪费”生活。

　　今年27岁的余元曾在北京一家外企工作，去年，她辞职放弃了还算不错的薪水，和她的男友Joe用实际行动践行垃圾减量、分类处理的生活。

　　“当时，我想给自己一个挑战，尽可能减少自己的生活垃圾。3个月的时间里，我们产生的生活垃圾，只有小小的2个杯子那么大的玻璃罐那么多。”余元对笔者说道。

　　这两个玻璃罐中的垃圾有桶装水的塑封胶带、用过的膏药、药片盒、玻璃瓶上的广告标贴、还有快递包装袋、商品袋、零食袋等。两个人、3个月，产生了两罐500ml的垃圾，这听上去令人不可思议，但余元有一套属于自己的垃圾减量方法。

　　余元说：“我发现，我们在日常生活中需要有意识购买、使用和处理自己的东西，比如买东西时尽可能买一些可以反复使用或者纯天然材质的，这样可以自然降解。我还会更多地考虑买二手物品，以延长物品的使用寿命。”出门吃饭，余元会带上自己的便当盒和餐具；去菜市场买菜，她会用自己的布袋代替塑料袋；平时常用的牙膏、沐浴液，她会用无添加的原料亲手去做，做出来的东西可以降解，不会产生垃圾。

　　余元还用一个不锈钢的容器把日常的厨余垃圾攒起来，放在冰箱中冷藏7到10天，然后，把这些厨余垃圾倒进用收纳箱做好的堆肥桶中，在收纳箱的四周打好孔，保持空气流通，最后，把这些垃圾与泥土、干树叶一起搅拌混合，经过2个月的自然分解后，就能把食物残渣变成黑金土肥料。

　　余元说，“零浪费生活提倡6R原则，即Refuse，Reduce，Reuse，Repair，Recycle，Rot。（拒绝、减少、重复使用、维修保养、回收、分解），其实，这是鼓励大家少回收，少产生垃圾，从源头做到垃圾减量，而不只是依赖回收。”

　　一次偶然中，余元在网上看到了一种能反复使用12年的卫生巾。这种卫生巾可水洗，每次只需要用热水消毒3-5分钟，就能循环使用。“其实我最开始去买它是带着一种好奇心，但后来发现真的很好用，可以帮助我减少非常多不必要的垃圾。”现在，余元已经把它变成了自己的日常生活用品之一。

　　其实，余元也曾经是个疯狂的消费者，她最早居住的15平方米的出租屋里可以塞上四五百件衣服，来个人连落脚的地方都没有。但是两年前，余元在网上看到，一个美国家庭一家四口一年只产生一个罐子垃圾的视频，令她非常震惊，意识到原来世界上竟然有“零浪费”这种生活方式。

　　这件事情令余元开始反思，她决定彻底改变自己原来的生活方式。于是，她带着1/10的东西和男友搬到了北京三环的一套60平方米的房子里，两人开始了减少日常生活垃圾的尝试，从源头上减少垃圾的输出。他们把垃圾堆里的红色躺椅捡回家，用4元钱在市集上收集到一双牛皮鞋。“

　　现在，这对小情侣在北京南锣鼓巷开了一家名叫THE BULK HOUSE（零浪费无包装商店）的小店，继续倡导“零浪费”生活，用不锈钢吸管代替塑料吸管，还把用过的米袋子旧物改造成时尚手包、背包，把旧布料做的衣服和枕套，用闲置纸盒邮寄快递，受到了顾客欢迎。

　　余元说：“我们身边的朋友、家人也多多少少受到一些影响，现在他们出去买东西都会带上自己的布袋子，平时尽量少点外卖。其实‘零浪费’并没有我们想象中那么复杂，把‘零浪费’拆成多个小的步骤，然后从日常生活中一点点去尝试它、完善它、践行它，就会发现它其实很简单。”

编辑： 唐巧燕

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