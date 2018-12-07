广州人文沙龙（第十讲）——媒体与全媒体的传播力量

发达的媒体业是广州的文化特色、文化成就之一，在全国具有极强的影响力和显赫的地位。12月1日，羊城三大报业集团著名媒体人齐聚广州图书馆，与读者一同探讨媒体与全媒体的传播力量。

发达的媒体业是广州的文化特色、文化成就之一，在全国具有极强的影响力和显赫的地位。12月1日，羊城三大报业集团著名媒体人齐聚广州图书馆，与读者一同探讨媒体与全媒体的传播力量。

广州媒体传播的力量契合了城市精神

讲座伊始，广州市社科院岭南文化研究中心梁凤莲研究员就表示，改革开放40年，广州文化亮点之一是我们有非常发达、强势，而且引领潮流的媒体业，媒体不仅贡献了许多关注民生、社会发展、舆论热点、文化热点的话题，更做出了文化引领的杰出贡献。广州媒体业在改革开放40年来所凝聚的社会正能量以及面临转型所做出的探索，无一不传析出了广州媒体业的辉煌，契合了广州精神。广州精神的属性是柔婉的、柔韧的、持久的、绵长的、具有爆发力的，这也是广州文化气质的力量，这种力量使我们的传媒业有不一样的格调。

全媒体时代传统媒体面临的挑战

随后，南方报业传媒集团南方传媒学院执行院长李贺介绍了全媒体时代南方报业传媒集团转型的情况：南方报业曾经有一个黄金十年，在全中国有着特别的影响力，它旗下的报纸像南方周末、南方都市报、21世纪、人物周刊等很多的系列报刊都是在全国都有独特的影响力。不少人听到南方报业都会串联出很多故事，也有不少年轻人因为南方都市报或者南方周末而立志从事新闻行业。

媒体行业这几年面临整体转型的情况，从2012年开始，因为移动客户端、微信、微博的传播力量，不少南方报系媒体人从传统纸媒转战门户网站，创办自媒体，诞生了不少自媒体的红人。南方报系犹如媒体界的黄埔军校一般，培养了一批批的掌舵人、形成了很庞大的谱系。其次是媒体形式的变化，李贺老师表示目前媒体的变化可谓为日新月异，传播变得更加多元化、更加丰富多彩，新媒体在技术的基础上不断推出新的载体，新的传播方式。以南方报业传媒集团为例，之前信息的传递以报纸为载体集中呈现，现在则是全媒体全方位的呈现。除了传统报纸，南方报业传媒集团相继推出了南方网、南方+APP，打造了开放平台“南方号”等等形式，用视频、直播、抖音等多种表现方式来呈现信息。同时多样化的呈现方式也会直接带来记者的转型，以往记者都是到现场采访、写稿等，对他们的要求多是善于发现热点、能写、能去做专题采访。现在全程直播很多，对记者的要求就不仅要能写，还要会讲故事，要能博取眼球。

现在的南方报业传媒集团不仅是报纸，还包括了南方杂志、南方网、南方+一体的传播新格局，设有21个记者站，基本上实现了主流媒体报网端的覆盖，全方面创建了主流舆论阵地，一步一步突破原有报业夕阳产业的陷阱。

当代媒体发展态势及转型

信息时报文体中心常务副主任，广州文化产业公众号主编白岚老师认为，现在所谓的传统媒体已经不单是单一的传播的生态和形式了，就全国而言，传统媒体的改革和转型叫做融媒体时代，报网融合。未来，媒体业将朝着2018年全国传播年会上提出的“智能媒体化”方向发展，即以应用人工智能的技术、AR、VR技术等技术革新带来的变化，倒逼行业作出的改变。

之前传统媒体是表达比较强势的，而随着技术的发展，信息源的多样化，媒体开始更多的考虑受众想要什么，会喜欢哪种形态来接受信息的传递，也因为这一改变带来了很多新的改革。以信息时报的融媒体项目微社区E家通为例，它是以信息时报的口号民生、民情为出发点，打造一个社区的平台，平台里面是垂直社区的新闻产品，打通最后一公里向街坊提供街道的政务信息、服务信息。同时，利用这一平台打通120条街的街道微信公号矩阵、先锋e党建平台以及共享社区医疗平台，打通最后一公里，把信息与所有市民文化生活做好链接，提供服务。媒体正是在一步步的探索中完成由原来的单向传播变成受众为主的转型。

媒体的生命力、责任与担当

羊城晚报社广州新闻全媒体部刘云主任从媒体的载体作用开始谈起，她指出媒体最基本的载体作用其实一直都没有变，一直是党和政府联系群众的桥梁，是政策解读、信息发布的权威平台，一直以守望正义为传播底线。变化的其实只是媒体运营的模式和评判模式，“纸”只是一个平台，现在南方报业传媒集团有南方网、广州日报报业集团有大洋网、羊城晚报报业集团有金羊网，又分别拓展衍生出南方+、E家通、羊城派等等，但无论用什么形式存在，都只是一种形态的改变，一种从单一的模式向平台的模式改变。刘云老师指出，当下全民都是媒体人，在数字时代、移动优先的时代，媒体的传播一定要有自己的责任和担当，这种责任不仅是政治责任、道德责任、还有文化责任，甚至是价值责任。传播需要适应新的时代，需要适应新的方式，同时还要延续改革的精神。这就要求媒体人坚守“内容为王”，同时在全媒体的发展中强化网感、建立信任，从而传播真正有价值和力量的信息。百姓对信息的唯一且终极的要求是“干货”，渠道是其次。最后，刘主任与现场读者分享了羊城晚报集团的转型探索，以及羊晚人紧紧依靠好党委政府，紧紧服务好人民群众，做好坚守者，做好融媒体，利用传统优势做大文化主业的核心理念。

讲座的最后，梁凤莲老师总结指出纸媒依然具有魅力，正在迎来属于它的张力、爆发的时代，它和融媒体、自媒体乃至智媒体一样，是我们身在其中的现在和未来。

梁老师还深刻指出，全媒体时代我们经常在泛滥的信息里陷入焦躁、迷茫与不知身处，很多人以为自己有发声的机会，可以成为新闻的发布者和传播者，其实更多的只是一个效仿者、跟风者，各种信息不加筛选地转载与传播，使得新闻事实逐渐被夸大，甚至走向不实。真正的媒体正如刘云老师所描述的，担当了政治责任、伦理责任、文化责任，还有更多其他的责任，这就是为什么媒体依然让我们充满了信任感，依然是社会良知的晴雨表。三位媒体人的分享，给了媒体力量最好的定位，媒体力量是什么？它是一种传播有效的、美好信息的源头，它是一种责任、良知、底线和守望，它守望公平、守望正义、守望汉语之美与文化之美。