第三届国际作家、翻译家、评论家高峰论坛在广外举办

12月6日“东方与西方：第三届国际作家、翻译家、评论家高峰论坛”在广东外语外贸大学开幕。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/刘红艳 付添爵）12月6日“东方与西方：第三届国际作家、翻译家、评论家高峰论坛”在广东外语外贸大学开幕。本次论坛旨在通过东西方对话，交流文学写作、翻译与译介、汉学研究、海外作家研究等诸多议题，寻求作家、翻译家、评论家之间的有效互通与连接，促进中国文化“走出去”。来自中国、美国、加拿大、法国等的专家、学者及国内各大高校的近两百位师生参加了此次论坛。

论坛现场

广东外语外贸大学副校长阳爱民在致辞中对本次论坛的举办表示热烈祝贺，他指出如何让中国文学作品更好地走向世界、让世界更加了解中国文学，这应该成为外语类院校、专家学者思考的课题和肩负的使命。参加本次研讨会的各位嘉宾虽然大家来自不同的国家、研究不同的领域、使用不同的语言，但这种研讨是必要的，而且将是有效的。阳爱民表示“我们必须理解，我们必将理解”，这也是举行这次研讨会的目的和意义所在。

开幕式上，美国华人作家，诗人，翻译家裘小龙、中国海洋大学日语教授，作家，翻译家林少华分别做了题为“双语写作与翻译”、“文体在文化传播中的作用——以村上文学及其翻译为中心”的主旨演讲。据介绍，本届论坛设有三个分会场，接下来的三天将分别以“翻译、文化与形象”、“中国文化对外译介与传播”及“跨学科翻译研究”为议题进行分组讨论。

据悉，“国际作家、翻译家、评论家高峰论坛”已经连续三届在广东外语外贸大学举行，充分体现了各界专家学者对广东外语外贸大学外语教研水平的认可，也是广东外语外贸大学作为中国外语教学研究重镇义不容辞的学术担当。此次论坛由广东外语外贸大学主办，亚太翻译与跨文化传播研究团队、外语研究与语言服务协同创新中心、翻译学研究中心联合承办，中国英汉语比较研究会合办。