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凤鸣广外，绽放异彩！一起来见证这群榜样学子的荣耀

2018-12-07 11:17 来源：南方网
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南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/刘红艳、高晴）12月6日，“凤鸣广外”广东外语外贸大学2018年学生表彰大会暨颁奖典礼在该校北校区举行。本次典礼以榜样教育和励志成才教育为主线，通过创意视频、颁奖词、节目表演等形式，展现了在思想引领、学术科研、自强不息、创新创业、社会实践等不同领域取得杰出表现的学子风采。广东外语外贸大学党委书记隋广军、校长石佑启，党委副书记李云明，副校长刘海春，社会专项奖学金设立单位的代表，师生代表出席了本次典礼。

石佑启校长在致辞中对敢于担当，勇立潮头的获表彰的优秀集体和个人表示肯定。“成绩属于过去，奋斗成就未来，最美的时光在前进道路上，更好的自己还在远方”石佑启向同学们提出三点希望：

一是希望你们深根厚植，绘就专业底色。学习榜样，就是要学习他们在各自学科专业领域，深根厚植、久久为功的定力和毅力！

二是希望你们知行合一，闪耀青春荣光。学习榜样，就是要学习他们以“小我”力量推动社会进步、助力现实发展的社会责任感！

三是希望你们志存高远，永葆家国情怀。学习榜样，就是要学习他们胸怀祖国，心系人民，报国荣校，用实际行动奉献家国的大爱与担当！

广东外语外贸大学校长石佑启

会上，刘海春副校长宣读表彰决定，在2017-2018学年度本科学生评优工作中，全校二、三、四年级共有14748名学生、491个班集体参加了此次评优。经过科学、公平、公正地评审，共有5311人次、70个集体荣获国家奖学金、国家励志奖学金、校长奖章、社会企业奖学金等3大类共21种奖学金以及荣誉称号。

广东外语外贸大学副校长刘海春

榜样云集，广外学子各展别样风采

“凤鸣广外”颁奖典礼现场以视频介绍，配颁奖词的形式介绍获奖者事迹，让优秀学生的事迹更加鲜活生动，更具感染力。

榜样——国家奖学金颁奖仪式

自强——国家励志奖学金颁奖仪式

卓越——校长奖章颁奖仪式

记者在现场了解到，今年受表彰的团体和个人当中，西语学院俄语专业博士陈群曾登上央视俄语大赛的舞台上，用俄语讲述广州故事，传播中国声音，做一名文化传播者，让世界了解广州，了解中国；西语学院法语系学子杨家玮精通英语、法语，能做到双语种自如切换，大学期间，他多次参加各类学术比赛，曾获得外研社全国总决赛二等奖、全国外语院校大学英语演讲比赛特等奖；广外法律援助中心创立十年来，共提供免费法律咨询逾千余则，举办普法活动50余场，受众将近5000人，案件涉及金额高达20多万元，真正做到弘扬法治精神，传播公益正能量，以法援需，关怀社会；在创新创业方面，宋小农团队积极投身于“大众创业，万众创新”的潮流，借助互联网，帮农户打开渠道，最终和学校的U-talent international团队团队一起获得2018年“创青春”浙大双创杯全国大学生创业大赛第十一届“挑战杯”大学生创业计划竞赛金奖……榜样不是千人一面，而是各有风采。

榜样力量，励志与感动同在

在播放国家励志奖学金的视频时，不少观众深受触动。国家励志奖学金获得者许嘉航的母亲，奔波数百公里亲临现场，在舞台上为孩子送上最温馨的祝福，共享这一份喜悦，许嘉航同学更是忍不住落泪。

在许嘉航十八岁时，父亲病逝，家庭支柱突然倒塌。作为家中三个孩子老大的许嘉航并没有被命运这一沉重的打击击垮，而是学会成长，自立自强。大学三年期间，她从云山勤工的一名基层员工做起，最终成长为广东外语外贸大学云山勤工党支部书记。学习和工作之余，她也热心公益，曾多次参加义教等志愿服务活动，目前为学校公益组织满天星的青年公益领袖。她始终相信只要努力坚持，不懈奋斗，一切就会好起来。目前的她已获保研资格，即将随研究生支教团赴贵州黔西南进行支教。看到女儿的坚强和成长，母亲激动地说：“女儿一直以来的努力我都看在眼里，很欣慰也很自豪她能取得令人骄傲的成绩”。

据悉“凤鸣广外”广东外语外贸大学学生表彰大会暨颁奖典礼是对勤勉刻苦、执着追梦、心系社会、勇于担当的同学表示肯定与表彰，树立广外优秀学子榜样，激励更多同学创先争优，营造优良学风校风的重要仪式。自2015开始，表彰大会以全新的舞台和表现形式共举办了4届大会。4年期间，80个先进班集体标兵，4600多名优秀学子走上颁奖典礼的舞台，再走出校园走向社会。为了更好地发挥优秀学子的带动作用，典礼结束后，学校将继续组建“凤鸣广外”优秀学生事迹宣讲团，走进各学院进行汇报与宣讲，让更多的同学感受到优秀学子的榜样力量。

编辑： 唐巧燕

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