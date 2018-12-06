中山大学发布2018年人民美好生活需要调查报告

12月6日上午，《中山大学2018年人民美好生活需要调查大数据报告》正式发布。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/张艺嘉）12月6日上午，由中山大学中国公共管理研究中心、中山大学政治与公共事务管理学院和中山大学广州社会保障研究中心联合开展的2018年公众福利态度调查报告发布暨研讨会在中山大学召开。会上正式发布《中山大学2018年人民美好生活需要调查大数据报告》，这是中山大学政治与公共事务管理学院岳经纶教授主持的国家社会科学基金重大项目“中国特色现代社会福利制度框架设计研究”的部分成果。

“从新矛盾中精准把握新期待，满足人民美好生活需要，成为当前中国社会科学研究的重要议题。”岳经纶教授介绍到，中山大学“人民美好生活需要调查”团队在今年6月至8月，围绕人民对美好生活的获得感、“一带一路”与粤港澳大湾区建设中浮现的跨国跨境居民融和度、精准脱贫公众感知度、二胎时代与老龄化社会中的社会照顾等热点议题，赴往全国三个省份44个地级市，覆盖全国东、中、西三个地区开展调查。调查对象为18周岁或以上的广东省、湖北省和陕西省居民，共获得13816个有效样本。调查分为九大板块，共39道题，内容涵盖对收入不平等的态度、对贫困问题的态度、社会团结与社会风险情况、工作伦理、公平原则、幸福感、社会照顾、后物质主义观念及个人资料等方面。

岳经纶教授指出本次调查的四个主要发现：第一，破除“伊斯特林悖论”，探寻政策新着力点；第二，粤港澳融合意愿强，开放共建一带一路；第三，精准识别致贫源头，瞄准精度东强西弱；第四，工作家庭关系失衡，社会照顾赤字凸显。

在分析调查结果的基础上，岳经纶团队还提出了四点政策建议：第一，优化国家社会政策功能，推动地方平衡发展；第二，树立跨境政策思维，推进公共福利可携带性；第三，切实承担兜底责任，多种手段结合实现精准脱贫；第四，正视社会照顾危机，促进工作生活平衡。

会上，中山大学粤港澳发展研究院陈广汉教授、武汉大学政治与公共管理学院王增文教授、华南理工大学公共管理学院李佳源副教授、暨南大学人文学院李琴讲师、中山大学政治与公共事务管理学院范昕副研究员基于调查报告的内容展开了讨论。