少儿编程火爆，有喜有忧

曾经，放学时段在校门口等候的家长们经常会接到各种英语、奥数补习班的传单。最近一段时间，情况出现了细微的变化，不少家长发现，传单里时不时地会多几张少儿编程课程的广告。

曾经，放学时段在校门口等候的家长们经常会接到各种英语、奥数补习班的传单。最近一段时间，情况出现了细微的变化，不少家长发现，传单里时不时地会多几张少儿编程课程的广告。

当前，编程教育越来越受关注，江苏、山东、北京等地已陆续将编程纳入中小学课程体系。日前，重庆市教委下发《关于加强中小学编程教育的通知》，推进编程教育的普及，要求小学3-6年级、初中阶段累计不少于36课时，高中课时则按照国家信息技术课程要求开设，各中小学至少配备1名编程教育专职教师。

编程教育的逐步推广吸引了众多企业、资本进入这一领域。据鲸准研究院的统计，2010、2011、2012三年间每年均仅有一家相关公司设立，此后成立公司数量逐年递增，2017年达到了30家，创历史新高。融资方面，从2014年起陆续有企业获得融资，此后逐年增长，2017年公开的融资记录达到19笔，融资金额超过2.5亿元，2018年这一数据继续保持大幅增长。

拿到融资后，不少企业也打算利用资金提供更多编程教育产品。VIPCODE创始人唐亮指出，融资后公司将大力建设教学平台，进一步完善师资储备。核桃编程CEO曾鹏轩也表示，公司将优化教学方案并推出更多高阶课程，继续打磨产品。

供给端态势火热，需求端同样热情很高。

“我身边有好几位同事的孩子都上了编程课，我给孩子报的班就是他们推荐的。”已是一位三年级孩子家长的吴波对记者说。

谈及为何让孩子这么小就开始学编程，吴波表示，“想提升一下孩子的逻辑思考能力，奥数太难，容易消耗孩子的自信心。并且如果拿到一个信息竞赛奖牌，对升初中应该也会有帮助。”

曾鹏轩表示，大部分家长选择少儿编程教育主要是为提升孩子的综合素质，其间并没有体现出过多的“应试焦虑”。

唐亮认为，这些家长大多从事金融、IT、高校教育等领域的工作。他们往往更加注重孩子的教育问题，愿意为像编程这样的教育课程付费。

已经上初中的张露对记者说，“我爸爸是大学老师，听他说他们的学生现在有很多都在自学Python（一种计算机程序设计语言），我觉得我现在提前学了也挺有价值的。”

与此同时，不少家长、孩子对于目前的编程教育还存在疑虑。李文琦的孩子今年二年级，目前已经上了一个月编程课，她发现孩子积极性很高，经常早早等着课程开始。“但是他们的课堂内容似乎就是一些图片、方块，虽然孩子小，接受能力有限，可学这些是真有用还是趣味性大于技术性，还要再看看。”李文琦表示。

北京市东城区初二学生星辰学习编程已有6年，他说：“有些课程看起来很炫很有趣，但是干货不多，花很多课时只讲了很简单的内容，需要甄别。”同时，行业内优秀师资短缺的问题明显。星辰发现，很多老师不知道怎么引导学生获得编程的思路，而只是教给学生一段程序。

专家指出，目前少儿编程教育市场尚处早期阶段，培训机构的课程、师资等各方面都有待完善，家长、孩子也需要一个了解、适应的过程。在此情况下，各培训机构应当合力构建科学的编程课程体系，做好行业人才积累，提供优质的编程教育课程，同时相关部门也要做好监督、引导工作，规范编程教育市场的发展，让学生们真正从中受益。