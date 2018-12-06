冲刺“五下六上”成绩有何锦囊？

目前，针对小学高年级的期末考试复习，不少机构都推出了特别的短训班，短则一两节课，长则两三天。

进入12月，也进入期末考试的总复习阶段。对于面临小升初的学生而言，这次的期末考试意义却有些不一般。据悉，目前，针对小学高年级的期末考试复习，不少机构都推出了特别的短训班，短则一两节课，长则两三天。业内人士表示，在今年广州小学升初中新政的要求下，不少民校都直接采用学生的期末考试作为录取的门槛，小学五六年级期末考试成绩成为备受关注的焦点，因此，对于五六年级的学生而言，期末考试备考也变得更加重要。

小升初参考校内成绩，“五下六上”很关键

近日，不少家长发现培训机构针对期末考试复习推出了特训班，是否需要为了一个期末考试而特别报班学习？孩子已经上初中的家长丁女士告诉记者，女儿平时都不上补习班，但从四年级开始就一直参加期末考试复习的短期班，针对期末考试的特训会将一个学期的知识点和考点进行梳理，并有一些易错题的练习，她觉得辅导比较有针对性，对孩子期末考试提升也比较明显，花费也不太大。

之所以采用这种方式，是因为小学高年级的期末考试成绩对小升初升学非常重要。业内人士表示，目前，通过校内成绩推荐加上综合素质面谈考查心仪的学生是小升初升学普遍采用的方式。例如，不少优质民校报名时，需要提供五六年级的《学生成长记录册》的学习等级和班主任评语页面，有些则要求四五年级的，以供学习招生录取参考。通常五年级下学期、六年级上学期语数英三科成绩都是A，是标准配置的要求。

而再过一个多月的时间，就迎来期末考试。在有限的时间里，如果不做好期末考试复习计划，没抓住学习要领，期末考试很可能考不出好成绩。特别是对于明年即将面对小升初的学生来说，本学期的期末考试显得尤为重要。

【备考建议】

如何在有限的时间里，提升学习效率，取得比较满意的复习效果？日前，记者采访了几家教辅机构的资深老师，他们分科给备考的学生提供了一些建议。

六年级民校面谈复习建议

明师教育小升初研究院郭嘉欣老师:

·提前形成一篇特色自我介绍文章（中文版和英语版），熟背并能够大方展示。提高口头表达能力，利用历届常考口头文章素材，编写一篇，进行朗读并形成背诵。

·多积累文学常识以及了解生活常识。

·多培养心算能力及熟练简便计算技巧。

【语文】 复习阶段应以课本为主

对于语文复习，学大教育的老师表示，复习阶段应以课本为主，按照课文顺序，结合平时的笔记和老师复习课上讲的重点，再次巩固课本中的知识。一方面要坚持每天阅读课文，培养语感，对于重点课文，更要做到熟背、会默；另一方面要培养对文章的理解能力，能够结合上下文理解文章的关键性语句的含义和作者表达的思想感情，用发散性思维分析问题，用归纳性语句写大意。复习课本上的生字时，首先要记忆字形。注意区别形近字，做到书写正确。其次要结合读音记忆生字，同音字、多音字辨别清楚，防止混淆。第三要结合课文上下文记忆字义。正所谓字不离词，词不离句，句不离篇，对字词的复习要结合语句、语篇，掌握在不同语境下的含义，并适当练习组词、造句，才能真正地掌握生字。

某培训机构小升初研究院郭嘉欣老师则表示，在积累与运用方面，学生除了保证“四会字（即会读、会认、会写、会用）”， 知道基本含义，懂得辨析，成语积累也是重要考点之一，复习时要注意分类记忆。按要求改写句子这种题型要掌握其改写技巧。阅读理解方面，首先要做好课内部分巩固，要把握每个单元的阅读重点，回忆课文和重点训练；其次是课后阅读，可以根据单元重点选择典型材料进行训练，侧重训练整体把握文章思想内容和探究重点字词句的能力，提高自身分析问题，解决问题能力。写作方面，高分不是一朝一夕能够达到的，建议学生看看优秀作文集，在作文集中寻找一些新颖的角度和材料，以便在考试的时候联系自己的生活事例来进行艺术加工。写作能力的提高依靠的是平时的积累。期末复习阶段，可以抽时间记诵、积累一些好词、好句、好段、名人典故、古诗词等，拓展知识面，在考场写作时才能有充足的材料可以运用，使作文内容充实、语言生动。

【数学】 收集易错题多加复习巩固

对于数学而言，重点是多练习易错题。比如，六年级上学期易错题和需要掌握的知识点和难度包括分数除法、比的化简与应用、百分数一般应用题等，五年级上学期易错题及难点是循环小数比较大小、乘除混合运算题、去尾进一法、阶梯收费问题，代数式的应用、面积问题等。

某培训机构小升初数学指导老师黄敏表示，复习期间要注意熟记公式、概念，图形分类和特性。确保计算准确度，乘法口诀、加减法不要出错，分数计算注意最后结果约分成最简分数，细心检查。计算题和解决问题要看清楚数字、符号，谨防抄错数字或抄错符号，注意单位是否一致。作图要规范，注意标符号、数据。可以收集易错题，家长帮助学生根据常考点或学生常错点从练习题或检测卷里收集相应的练习题（每天5题），重新复习巩固。

【英语】 熟背课文和单词是关键

对于英语的复习，学大教育的老师表示，为了更好地应对听力题型，小五、小六考生要在12月和明年1月初期间循环背诵课文和单词，增强相应语境和词汇的敏感度。每周需要定时做听力常规练习、归纳单元素质测试卷中听力题目中动词时态、单复数或单词拼写出现错误的题型，这有利于增强同类变迁的听力语境的理解与感知，从而提升听力解题能力。

针对语法知识点，进行全面的分类过关练习；对相对薄弱的语法知识点进行重点强化训练。尤其要关注基础的十大词汇和五大基本句型的过关训练，同时注意重点词汇的运用。对于阅读题型要分层训练。能力较强的学生，在做阅读题时要多注重理解全文和提炼文章主旨大意以及题目题型的训练，平常拓展词汇和注重高频生词的积累。能力较弱的学生，应该加强训练句子句意理解技巧和回文锁定信息、提升加工、处理分析信息的能力。

在写作方面，针对历年考试热点话题，着重于训练作文审题方法和在练习中强化构造句子、文段的方法。审清文章的时态和人称。在作文前，学习正确构造句子的方法，避免文章内容多而混乱、错杂，但整个文段几乎没有构造出一个正确符合语法要求的句子。平时作文练习中，要注意背诵优秀范文，模仿写作手法。

某培训机构小升初英语指导老师涂慧洁则建议，每晚坚持听力课文或课外的听力，要求能够复述。分两遍听，第一遍看书听并跟读，第二遍不看书听并跟读。读单词时中英文一起读，课文要求读完后背诵一次，不会背诵的要多读几次，越熟越好。要重视总结错题集，将单元测验卷里错误的题归纳到错题集中，以免期末考重蹈覆辙。