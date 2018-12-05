看过来！成人高考详解在这里

成人高等学校招生全国统一考试简称成人高考，是由教育部组织的国家考试，是我国成人高等学校选拔合格新生的入学考试，属于国民教育系列，列入国家高等学校招生计划。成人高考考试和招生录取工作由各省、自治区、直辖市统一组织实施。

为更好地向社会公众普及我院承办的各类教育招生考试，广东省教育考试院新闻传媒中心策划推出“普及我省教育考试招生专题”系列。3日，2018年成人高校招生录取已正式启动。那么，您了解这个考试吗？今天，就让小编带您来好好认识一下吧↓↓

成人高考简介

成人高等学校招生全国统一考试简称成人高考，是由教育部组织的国家考试，是我国成人高等学校选拔合格新生的入学考试，属于国民教育系列，列入国家高等学校招生计划。成人高考考试和招生录取工作由各省、自治区、直辖市统一组织实施。

成人高考按招生类型分有专科起点升本科、高中起点升本科、高中起点升专科，按学习类型分有脱产、业余、函授三种形式，选拔要求因层次、地域、学科、专业的不同而有所区别，考生可根据自身的情况来选择报考适合自己的形式。

报考条件

符合下列条件的中国公民可以报名：

1.遵守中华人民共和国宪法和法律。

2.国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的在职、从业人员和社会其他人员。

3.身体健康，生活能自理，不影响所报专业学习。

4.报考高中起点升本科或高中起点升专科的考生应具有高中文化程度。报考专科起点升本科的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书、本科肄业证书或以上证书的人员。

5.报考成人高校医学门类专业的考生应具备以下条件：

⑴报考临床医学、口腔医学、预防医学、中医学等临床类专业的人员，应当取得省级卫生行政部门颁发的相应类别的执业助理医师及以上资格证书或取得国家认可的普通中专相应专业学历；或者县级及以上卫生行政部门颁发的乡村医生执业证书并具有中专学历或中专水平证书。

⑵报考护理学专业的人员应当取得省级卫生行政部门颁发的执业护士证书。

⑶报考医学门类其他专业的人员应当是从事卫生、医药行业工作的在职专业技术人员。

⑷考生报考的专业原则上应与所从事的专业对口。

在中国定居并符合上述报名条件的外国侨民，持所在省（区、市）公安机关填发的护照和《外国人永久居留证》（或《外侨居留证》），可在设区市（直管县〈市〉）（简称“设区市”）招考办（教育考试院）（简称“招考办”）报名。

报名及考试时间

我省成人高考报名一般安排在每年9月上旬，各省报名方式不同，多数省份采取的是网上报名，个别省份则是现场报名。具体情况要看各省教育考试部门当年成人高考报考通知。

考试时间为每年10月。

考试科目

1.专升本考试

（1）哲学、文学（艺术类除外）、历史学以及中医、中药学（一级学科）：政治、外语、大学语文。

（2）艺术类（一级学科）：政治、外语、艺术概论。

（3）工学、理学（生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类等四个一级学科除外）：政治、外语、高数（一）。

（4）经济学、管理学以及职业教育类、生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类、药学类（除中药学类外）等六个一级学科：政治、外语、高数（二）。

（5）法学：政治、外语、民法。

（6）教育学（职业教育类一级学科除外）：政治、外语、教育理论。

（7）农学：政治、外语、生态学基础。

（8）医学(中医学类、药学类等两个一级学科除外)：政治、外语、医学综合。

（9）体育类：政治、外语、教育理论。

2.高中起点升本、专科考试

（1）高起本各专业考试科目：

文史类、外语类、艺术类：语文、数学（文）、外语、史地。

理工类、体育类：语文、数学（理）、外语、理化。

（2）高起专各专业考试科目：

文史类、外语类、艺术类、公安类：语文、数学（文）、外语。

理工类、体育类、西医类、中医类：语文、数学（理）、外语。

学习方式

成人高考录取入学后，学习形式分为三种：脱产、业余、函授。脱产学习形式和普通高等教育相似，一般以全天面授为主，周末休息；业余学习一般在周六、周日或晚上授课，工作时间可正常上班；函授学习则以自学为主、集中面授为辅。

毕业证书

由教育部颁发毕业证书，经电子注册后，受国家承认、社会认可，毕业证书获得者同普通高校同类毕业生具有相同待遇，都可参加硕士研究生考试、公务员考试等，符合条件者还可申请学士学位。