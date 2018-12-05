2018粤港姊妹学校缔结活动在广州举办，47对学校“牵手”

活动上，粤港47对姊妹学校签署了缔结协议，教育部港澳台办徐永吉常务副主任在大会上作全国教育大会精神宣讲专题报告，粤港、京港、沪港、川港、闽港、浙港等8对姊妹学校在会上与大家共同分享与姊妹学校之间的交流成果与经验。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/粤教宣）正值庆祝改革开放40周年、大力推进粤港澳大湾区建设之际，由教育部港澳台办、香港中联办教科部支持、广东省教育厅、香港特别行政区政府教育局合作举办、广州市教育局承办内地与香港姊妹学校经验交流活动暨2018粤港姊妹学校缔结活动”，于2018年12月3日至4日在广州市举办。教育部港澳台办徐永吉常务副主任、香港中联办教育科技部李鲁部长、刘建丰副部长、香港特区政府教育局杨润雄局长、广东省教育厅景李虎厅长、邢锋副厅长、广东省人民政府港澳事务办公室叶维园巡视员、香港教育工作者联会容向红秘书长、广州市教育局樊群局长、陈跃红副巡视员，以及来自北京、上海、浙江、四川、福建、广东及香港的教育行政部门、姊妹学校校长代表约230人出席了本次活动。

本次活动分为交流联谊、签约仪式、专题报告、经验分享四个部分组成。活动上，粤港47对姊妹学校签署了缔结协议，教育部港澳台办徐永吉常务副主任在大会上作全国教育大会精神宣讲专题报告，粤港、京港、沪港、川港、闽港、浙港等8对姊妹学校在会上与大家共同分享与姊妹学校之间的交流成果与经验。

粤港姊妹学校缔结计划自2005年实施以来，在粤港教育行政部门的双方合作推动下，得到两地中小学的积极响应和热情参与。活动以后，粤港两地姊妹学校已达对721对，据港方的统计，包括两地学校自行缔结的姊妹学校已达850多对。在规模上，粤港姊妹学校已经超过全国的“半壁江山”，在活动成果上，粤港两地学校积极创新，不断丰富形式、深化内涵、激发活力、提升成效，学校之间、师生之间共同学习、共同成长，不断增进相互了解和友谊，形成了粤港姊妹学校的大家庭，并积累了丰富的交流经验和合作成果。在两地的通力合作下，已经形成了粤港澳姊妹学校中华经典美文诵读比赛、深港中小学校校长论坛等多个品牌活动，为促进粤港教育交流、提升两地教育专业水平做出了突出成绩。

随着粤港澳大湾区建设的全面推进，内港教育合作将进一步深入，新缔结的姊妹学校将会在教学研究、学校管理、课程研发、师生互访等方面学习互鉴，共同为粤港两地教育事业发展发挥积极作用。