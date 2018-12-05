成就家庭教育的“四个一”

加强家庭建设为孩子建好“第一所学校”、注重自我发展为孩子做好“第一任老师”、以德为先给孩子讲好“人生第一课”、培养良好习惯为孩子扣好人生“第一粒扣子”，正是家庭教育的“四个一”工程。在新时代，家长要紧紧围绕这四个“一”来进行家庭教育，与孩子相互学习共同成长，一起创造幸福美好的人生。

“家庭是人生的第一所学校，家长是孩子的第一任老师，要给孩子讲好‘人生第一课’，帮助扣好人生第一粒扣子。”习近平总书记在全国教育大会上对家庭教育的阐述，深刻地诠释了家庭教育的重要任务与目标方向。如何在让家庭教育更有效更智慧，不仅需要家庭的努力，也需要社会的支持，希望本版作者所做的探讨，能给读者带来启发。

1、建设好家庭才能成就“第一所学校”

任何学校都是有育人目标的，家庭是人生的第一所学校，家庭在孩子的一生成长中承担着最基础的育人使命。要成为孩子人生的一所好“学校”，家庭的育人目标也要科学合理。教育的根本任务是培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，要克服唯分数、唯升学等错误的评价导向，所以，家庭教育的使命应是教孩子学会做人与生活，促进孩子身心的健康发展。

然而，一些家长对“第一所学校”的理解有所偏颇，把家庭变成了学校的“第二个课堂”，家庭教育成了学校教育的“尾巴”，每天对孩子的教育就是成绩与升学，和孩子谈论的都是分数与排名，对孩子的情绪、习惯、修养、人格等方面关心不够，家庭因此失去了健康的功能。

生命发展的主要任务是成长，是使每个人的潜能得到充分发挥，成长为最好的自己。知识与学业只是成长的一部分，人格、能力、思想、道德同样需要发展，家庭要为孩子的生命发展提供良好的环境与条件。家长要特别重视家庭建设，注重家风与家教，一个健康的家庭才能成为孩子人生的“好学校”。

家长还要特别注重新时代孩子的新需求。孩子们作为成长在网络时代的原住民，有着不同于以往的新特点。家长要多学习科学的教育理念，尊重孩子的成长特点，构建健康和谐的亲子关系。

2、自我发展才能成为“第一任老师”

教师的作用是传道授业解惑，父母作为孩子的第一任老师，要给孩子传人生之道、授生活之业、解成长之惑。父母要帮助孩子认识生命的真谛，了解生活的意义；父母要培养孩子的生活技能，增长孩子的生活能力；父母也要了解孩子的成长烦恼，为孩子答疑解惑。

可见，家庭教育对第一任老师的要求非常高，需要父母不断提升素质，做更好的自己，才能担得起第一任老师的职责。然而，有的父母自从有了孩子之后便没了自己，只想孩子有个精彩人生；有的父母并未做好角色转换，虽然做了父母仍然每天玩着电脑游戏吃着外卖睡着懒觉；有的父母并不想让孩子有丰富多彩的生活，孩子的世界里只有书本、习题和分数，一家人的喜怒哀乐都与分数、排名紧密挂钩。这一切均源于父母缺乏自我发展的意识。要想孩子优秀，父母要先优秀，要想孩子精彩，父母要先精彩，这样才有资格做孩子的人生导师，帮助孩子拓展生命的长宽高。

我们常说做父母需要“营业执照”，这个执照就是父母自身的教育素养。教师上岗要有教师资格证，父母做孩子的第一任老师也需要资格证书。因此，父母要经常问问自己，您是否已经做了最好的自己？著名教育家陶行知说过：“德高为师，身正为范”，父母要做孩子的好老师，就要不断地自我教育，自我成长，自我发展，以身作则，成为孩子生活的好榜样。

3、以德为先才能讲好“人生第一课”

父母要给孩子讲好“人生第一课”，就要把立德树人作为主要目标，把道德养成融入生活的细节中。

有时父母会困惑：把孩子养大，让他吃饱穿暖，刻苦学习，考个好大学，毕业后找个好工作，然后恋爱、结婚、生子，再养育孩子……无限循环。这就是家庭教育的初衷吗？事实上，父母养育子女的任务远不止学习读书、有个好工作这么简单，家庭教育的目标是要让孩子有能力获得幸福。

无数事例证明，决定一个人成功与幸福的因素有很多，合作、宽容、坚持、耐心、诚实、责任心等良好的品质，在人的成才路上起到了远远超过智商的作用。现代教育理论认为，德商是现代人才的本质特征。在智商、情商之后，“德商”的概念之所以出现，是因为人们认识到了道德的重要意义。一个高智商的人如果没有高情商，不会控制情绪，不懂得与他人相处，自然无法成功；一个高智商、高情商的人，如果没有美德，他就不会成为对社会有贡献的人。这样的人，也不能算是真正的人才，他的人生也未必幸福。

所以，家长要把握家庭教育的重点，恪守与学校教育的界限，做到守土有责，抓好主责主业。家庭教育要避免重智育轻德育、重知识轻能力、重身体轻心灵的误区，要把教孩子学会做人、学会做事作为核心内容，培养孩子具有爱的品质和能力。让孩子的眼睛能看到幸福，让孩子的心感受到幸福，是家庭教育不可推卸的责任，也是父母为孩子构筑幸福人生的关键。所以，关注品德，培养责任心，学会尊重、敬重规则、合作守时、善待他人、懂得宽容……这些都是家庭应给孩子上好的“人生第一课”。

4、养成习惯才能扣好“第一粒扣子”

习近平总书记说：“青年的价值取向决定了未来整个社会的价值取向，而青年又处在价值观形成和确立的时期，抓好这一时期的价值观养成十分重要。这就像穿衣服扣扣子一样，如果第一粒扣子扣错了，剩余的扣子都会扣错。人生的扣子从一开始就要扣好。”可见，帮助孩子扣好人生的第一粒扣子，就是要帮助孩子树立正确的价值观。

价值观是人们对周围事物做出的认知、理解、判断或抉择，直接影响和决定人的理想、信念、生活目标、追求方向等。就拿考试这件事来说，孩子若把考试看成对学习的“体检”，只是检验学习效果，孩子会情绪焦虑吗？学生若认为人生成败不能只看考试成绩，他们会因没考好悲观厌世吗？这说明价值观是幸福人生的“总开关”，“总开关”出了问题，便会“失之毫厘，谬以千里”。

家长要帮助孩子扣好人生的第一粒扣子，光靠讲道理是不行的，还需要帮助孩子把道理变成行为，把行为稳定下来变成习惯，这才是真正帮助孩子扣好了人生“第一粒扣子”。日本教育家福泽谕吉说过，家庭是习惯的学校，父母是习惯的老师，可见家庭在培养习惯方面具有独特优势。俗话说，训子千遍不如培养一个好习惯，家长应把培养孩子的良好习惯作为家庭教育的重要抓手。家长应避免把知识学习交给学校、把特长培训托给市场、把生活技能交给社会的教育倾向，要为孩子主动改变成人世界，给孩子一个健康的成长环境。

中国是一个特别重视教育的国家，学校、老师在人们的心目中有着举足轻重的作用。把家庭比作人生的第一所学校，把父母比作孩子的第一任老师，意味着家庭教育在人的一生中具有奠基作用。每一个家庭都是孩子成长的土壤、腾飞的基地，无数个小家又构成了国家，做好家庭教育既是家庭与孩子幸福的基础工程，也是国家与社会发展的基础工程。

加强家庭建设为孩子建好“第一所学校”、注重自我发展为孩子做好“第一任老师”、以德为先给孩子讲好“人生第一课”、培养良好习惯为孩子扣好人生“第一粒扣子”，正是家庭教育的“四个一”工程。在新时代，家长要紧紧围绕这四个“一”来进行家庭教育，与孩子相互学习共同成长，一起创造幸福美好的人生。

作者：孙宏艳（中国青少年研究中心少年儿童研究所所长，研究员）