南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

明年起广东本科高校在省内将多招1000多人

2018-12-05 08:23 来源：信息时报
字号减小 字号增大

日前，广东省教育厅、省招生委员会办公室发出《广东省教育厅 广东省招生委员会办公室关于深化2019年普通高等学校考试招生改革的通知》。12月3日，针对改革中的一些疑问，广东省教育考试院相关负责人进行解读。其中，广东各高校在广东省实际使用的预留计划不得低于预留计划总数的50%，往年广东省本科高校预留计划约为2300个，预留计划使用原则的调整，意味着本省本科高校在省内多招1000多人。同时，2019年广东省启用的高考考点预计有500个左右。

预留计划：本省本科高校在省内多招1000多人

改革文件中提到，广东各高校在广东省实际使用的预留计划不得低于预留计划总数的50%，录取时实际使用预留计划未达到50%的剩余部分计划，须在广东省参加征集志愿录取。

记者就了解到，根据教育部有关规定，本科高校在国家核定的年度招生规模内，可以预留不超过本校招生计划总数1%的少量计划，用于调节各地统考生源。同时，高校须将预留计划数及其使用原则等向社会公开。

广东省教育考试院副院长黄友文表示，之所以明确本省本科院校预留计划优先在粤使用，是因为广东省考生人数众多，近几年来考生人数稳居全国前两位。为更好地满足广东省考生进入优质高校升学愿望，2019年广东省进一步明确广东省本科院校预留计划使用原则，即本省本科高校的预留计划必须留一半在广东省使用。比如某高校预留计划有50个，则最少必须将25个计划留在广东招生。

据统计，往年广东省本科高校预留计划约为2300个，预留计划使用原则的调整，意味着本省本科高校在省内多招1000多人。黄友文告诉记者，这样的操作，可以让更多广东学生提高上本科的机会。

考点安排：预计2019年启用的高考考点约500个

日前，广东省2019年普通高考报名工作正在进行。（详见：@广东考生：注意！2019年高考将于12月1日开始报名）据了解，预计2019年广东省启用的高考考点约500个。黄友文表示，这些考点都是安装了考点电子巡查系统、考生身份识别系统、考务指挥系统和作弊防控系统等信息化管理设备的标准化考点。

2018年，全省高考音乐、美术、体育术科统考和2018年高考深圳、肇庆部分考点试点采用人脸识别技术进行考生入场身份验证。根据改革文件的规定，广东将“继续扩大人脸识别技术应用试点范围”。因此，黄友文也表示，从试点的情况看，人脸识别技术在验证的效率和准确性方面都有很好的表现，省考试院鼓励有条件的地市积极开展人脸识别技术验证考生身份。

高职院校：依据学考招生录取计划比上年增加15%

据了解，2018年广东高考录取了65万多考生，其中本科录取率大概有39%多。由此可以看出，广东高职学生占的体量是非常大的。近年来，广东省教育考试院也非常重视高职招生录取的改革。2019年，广东省将进一步加大高职院校分类考试招生改革力度，按照分类考试、综合评价、多元录取的思路，进一步推进分类考试招生成为高职院校招生录取的主渠道。

在本次改革中，各高职院校安排在依据学考招生录取的计划，原则上不低于本校申报的年度总招生计划的50%，这比去年预安排招生计划增加15%左右。

同时，完善高等学校招收中等职业学校毕业生考试招生管理，包括调整省统考时间，即“3+专业技能课程证书”语文、数学、英语文化课考试时间从6月调整到1月，逐步增加专业技能课程证书种类，逐步规范证书报考专业；优化高职院校分类考试招生录取各项工作的时间安排，将省统一录取时间调整到高职院校自主招生录取前。

记者了解到，2019年3月18日~28日，完成依据学考成绩招生及“3+专业技能课程证书”招生录取； 2019年4月1日~15日，高职自主招生院校组织校测，并于2019年4月20日~25日录取。这表示，学生可先参加依据学考成绩招生及“3+专业技能课程证书”招生录取，若被录取则不再参加高职院校自主招生录取，若没被录取则还有机会参加自主招生考试和录取。

这些改革措施，意味着参加分类考试招生的考生录取机会将大大提高，意味着相当部分的考生可以从普通高考中解脱出来，提前参加职业教育。

 

编辑： 唐巧燕

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

总第293期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235