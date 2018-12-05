明年起广东本科高校在省内将多招1000多人

日前，广东省教育厅、省招生委员会办公室发出《广东省教育厅 广东省招生委员会办公室关于深化2019年普通高等学校考试招生改革的通知》。

日前，广东省教育厅、省招生委员会办公室发出《广东省教育厅 广东省招生委员会办公室关于深化2019年普通高等学校考试招生改革的通知》。12月3日，针对改革中的一些疑问，广东省教育考试院相关负责人进行解读。其中，广东各高校在广东省实际使用的预留计划不得低于预留计划总数的50%，往年广东省本科高校预留计划约为2300个，预留计划使用原则的调整，意味着本省本科高校在省内多招1000多人。同时，2019年广东省启用的高考考点预计有500个左右。

预留计划：本省本科高校在省内多招1000多人

改革文件中提到，广东各高校在广东省实际使用的预留计划不得低于预留计划总数的50%，录取时实际使用预留计划未达到50%的剩余部分计划，须在广东省参加征集志愿录取。

记者就了解到，根据教育部有关规定，本科高校在国家核定的年度招生规模内，可以预留不超过本校招生计划总数1%的少量计划，用于调节各地统考生源。同时，高校须将预留计划数及其使用原则等向社会公开。

广东省教育考试院副院长黄友文表示，之所以明确本省本科院校预留计划优先在粤使用，是因为广东省考生人数众多，近几年来考生人数稳居全国前两位。为更好地满足广东省考生进入优质高校升学愿望，2019年广东省进一步明确广东省本科院校预留计划使用原则，即本省本科高校的预留计划必须留一半在广东省使用。比如某高校预留计划有50个，则最少必须将25个计划留在广东招生。

据统计，往年广东省本科高校预留计划约为2300个，预留计划使用原则的调整，意味着本省本科高校在省内多招1000多人。黄友文告诉记者，这样的操作，可以让更多广东学生提高上本科的机会。

考点安排：预计2019年启用的高考考点约500个

日前，广东省2019年普通高考报名工作正在进行。（详见：@广东考生：注意！2019年高考将于12月1日开始报名）据了解，预计2019年广东省启用的高考考点约500个。黄友文表示，这些考点都是安装了考点电子巡查系统、考生身份识别系统、考务指挥系统和作弊防控系统等信息化管理设备的标准化考点。

2018年，全省高考音乐、美术、体育术科统考和2018年高考深圳、肇庆部分考点试点采用人脸识别技术进行考生入场身份验证。根据改革文件的规定，广东将“继续扩大人脸识别技术应用试点范围”。因此，黄友文也表示，从试点的情况看，人脸识别技术在验证的效率和准确性方面都有很好的表现，省考试院鼓励有条件的地市积极开展人脸识别技术验证考生身份。

高职院校：依据学考招生录取计划比上年增加15%

据了解，2018年广东高考录取了65万多考生，其中本科录取率大概有39%多。由此可以看出，广东高职学生占的体量是非常大的。近年来，广东省教育考试院也非常重视高职招生录取的改革。2019年，广东省将进一步加大高职院校分类考试招生改革力度，按照分类考试、综合评价、多元录取的思路，进一步推进分类考试招生成为高职院校招生录取的主渠道。

在本次改革中，各高职院校安排在依据学考招生录取的计划，原则上不低于本校申报的年度总招生计划的50%，这比去年预安排招生计划增加15%左右。

同时，完善高等学校招收中等职业学校毕业生考试招生管理，包括调整省统考时间，即“3+专业技能课程证书”语文、数学、英语文化课考试时间从6月调整到1月，逐步增加专业技能课程证书种类，逐步规范证书报考专业；优化高职院校分类考试招生录取各项工作的时间安排，将省统一录取时间调整到高职院校自主招生录取前。

记者了解到，2019年3月18日~28日，完成依据学考成绩招生及“3+专业技能课程证书”招生录取； 2019年4月1日~15日，高职自主招生院校组织校测，并于2019年4月20日~25日录取。这表示，学生可先参加依据学考成绩招生及“3+专业技能课程证书”招生录取，若被录取则不再参加高职院校自主招生录取，若没被录取则还有机会参加自主招生考试和录取。

这些改革措施，意味着参加分类考试招生的考生录取机会将大大提高，意味着相当部分的考生可以从普通高考中解脱出来，提前参加职业教育。