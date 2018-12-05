高校采取多种形式督促学生参与健身活动

为了让大学生在课余时间进行体育锻炼，高校可谓用心良苦。如何让大学生心甘情愿进行锻炼，提升身体素质，仍是个待解的难题。

不久前，南方一所高校为改善学生体质，要求学生每天走路步数达1万步以上，或在体育场馆锻炼不少于40分钟，而且每周锻炼需达标5次，未完成者将扣除体育成绩的10%。这项体育作业起到了督促大学生锻炼的作用，但有学生反映，为完成“任务”，不少同学用“摇步器”刷步数。

积极投入健身活动，增强自身体质，在当下的大学校园里，想让大学生做到这些的确不容易。在操场固定点打卡刷脸、运动应用软件随机规划路线、日行万步数据考核……为了让大学生在课余时间进行体育锻炼，高校可谓用心良苦。如何让大学生心甘情愿进行锻炼，提升身体素质，仍是个待解的难题。

提高体育认识，增强健身观念

数据显示，我国大学生体质不容乐观，肥胖率持续上升，每5年就提高2%到3%。去年发布的《中国学生体质监测发展历程》中显示，大学生体质虽然下降速度趋缓，但仍呈下降趋势。之前教育部发布的30年来中国学生体质与健康变化情况也表明，大学生在爆发力、耐力、力量等项目上的表现甚至不如中学生。

这与北京建筑大学体育部副主任施海波见证的变化如出一辙，“十几年前，我们学校的操场利用率很高，到处都是踢球、跑步的学生，现在却是空空荡荡，锻炼的人数不及之前的1/10。”为了让学生走到操场，北京建筑大学也没少费心思，施海波回忆说：“以前学校要投入大量的人力成本，发早操票，学生们早上7点领一张，跑到终点换一张。老师每周或每月收一次，清点数量，工作量巨大，这种方法坚持不了多久，督促锻炼的作用也就失效了。”

随着时代发展，高校督促学生参与课外锻炼的方式也不断进行“科技升级”，但由此出现的“偷懒”也更新换代。在一些用跑步软件记录长跑数据的高校，存在一个人装多部手机代跑的情况。为了避免线路和时间完全重叠被认定为无效成绩，一些代跑者一边跑步一边甩动手中的手机，从而让线路出现偏差以蒙混过关。如果没有真正让学生认识到体育锻炼的意义，只靠技术手段升级考察方式，就达不到督促锻炼的目的。

引入管理系统，督促定时运动

目前在高校，不重视体育锻炼的大学生不在少数。

如今，北京建筑大学、北京航空航天大学、首都医科大学、华中农业大学、上海理工大学等高校都在操场上引入了阳光体育管理系统，也就是俗称的“室外考勤机”，要求学生每天都要去打卡，累计的次数占体育课成绩的一定比例。由于考勤机有拍照功能，无法冒名顶替。施海波说：“手机应用软件容易出现替跑的情况，而且也存在信息泄露和隐私安全的问题。安装室外考勤机这种形式让运动场所相对固定，确保了出勤率。虽然有学生只是去操场溜达一圈，但毕竟让他们离开了宿舍，融入锻炼的氛围。”在锻炼时段里，学校所有的体育器材都向学生开放，并且相关部门商讨，希望尽量能把下午第七和第八节课的时间空出来，留给学生锻炼。

首都师范大学并未强制学生进行课外锻炼，但体测的压力却让学生不得不重视起来，男、女生要分别完成2100米和1800米的长跑。该校大三学生高珊珊说：“较为严格的通过条件，确实会增加大家对体育的重视程度，不过，临阵磨枪的情况还是存在的。”

营造运动氛围，培养锻炼习惯

如何让学生自觉自愿地在课余时间进行锻炼？清华大学体育部主任刘波给出的建议是：“要从规章约束逐步递进到氛围带动，让学生动起来。”

在刘波看来，用手机软件督促学生跑步只是手段之一，他更看重氛围的营造，“大一新生从15时55分到19时20分不排课，以督促他们养成锻炼习惯。有体育特长的研究生走进本科班，带领新生进行体育运动。清华的学生要形成一种习惯，在那个时间段，就要放下书本、离开电脑，到体育场馆中出出汗。”

华中师范大学体育学院讲师王一民认为，课外体育锻炼本来是体育教学的课外作业或实验，是体育课的重要组成部分。他建议，大学体育必须以培养学生锻炼习惯和增强体质为中心进行改革，把课外体育锻炼健身纳入体育学分制管理。