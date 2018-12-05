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依赖网络搜索会让大脑“变懒”吗

2018-12-05 08:23 来源：中国青年报
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　　当下，越来越多的人对网络搜索形成了依赖：出门前搜索最优路线、生病了上网搜索用药方法、遇到不会的问题立刻检索信息……虽然借助网络搜索可以很快寻找到答案，但这也可能让人变得不爱思考。

　　近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对2001名受访者进行的一项调查显示，86.4%的受访者坦言自己依赖网络搜索，56.4%的受访者认为依赖网络搜索会导致认知停留在表面，缺乏深入思考，51.3%的受访者觉得只接受别人的思想，会变得没有思辨力。改变过度依赖网络搜索的问题，65.7%的受访者建议不要全盘接受搜索到的信息，要锻炼思辨和质疑能力。

　　65.7%受访者遇到回答不上来的问题时会使用网络搜索

　　在北京某事业单位工作的肖斌（化名）平时工作需要写很多材料，经常需要上网搜集素材、看时政资讯。

　　在深圳某公司做营销策划工作的韦枫（化名）也经常需要上网搜索资料，“做策划有时会上网随便看看，寻找一些灵感。遇到一些之前没接触过的营销单品时，我还会看一些专门的介绍”。

　　调查显示，48.8%的受访者经常使用网络搜索，43.0%的受访者有时使用，7.8%的受访者偶尔使用，仅0.4%的受访者从不使用。新闻资讯（55.6%）和消费推荐（54.5%）是受访者使用网络搜索最多的内容，其他还有：生活窍门（42.9%）、学术论文（34.3%）、工作资料（32.4%）、公文写作（31.1%）、寻医问药（30.8%）和模板素材（28.6%）等。

　　调查中，86.4%的受访者坦言自己依赖网络搜索，其中23.5%的受访者坦言非常依赖。

　　某私企管培生闫斌（化名）调侃自己离开网络搜素就没法生活。“有一次去找朋友玩，出门前搜了下线路，结果半道上手机没电了，我急坏了，只能凭着模糊的记忆，向别人打听好久才找到地方。”闫斌说，以前出门他会提前查好路线，记在脑子里或者写下来，现在有了智能手机，就完全依赖手机导航了。

　　韦枫回忆说，今年春节回家他和家里的小孩子们一起玩智力游戏，遇到一些常识题，反应不过来或者记不清了，就会赶紧上网搜索，小孩儿们现在用搜索引擎也很溜。

　　受访者通常在什么情况下会用网络搜索？调查中，65.7%的受访者表示是在遇到回答不上来的问题时，57.3%的受访者遇到印象模糊的常识信息时会使用，其他情况还有：要用到不熟悉领域的知识（53.7%）、需要补全信息（44.3%）、需要启发思路和创意（33.9%）以及确认自己的想法是否正确（28.4%）等。

　　65.7%受访者建议锻炼个人思辨和质疑能力

　　“我有时会怀念上学时为了完成一项课堂讨论，跑去图书馆查资料、看文献的生活。”闫斌认为，比起上网搜索直接获得答案，自己探索、比较获得的知识，记得特别牢。网络搜出来的东西，看过就忘了，下次还得再搜。而且会削弱思辨能力，变得没有主见。

　　“通过即时的网络搜索获得的知识，往往形成不了一定体系，长期下来存在脑子中的、属于自己的知识会变少。”韦枫说。

　　肖斌认为，网络搜索出的东西偏碎片化，过度依赖网络搜索会导致人们缺乏深度思考能力。

　　过度依赖网络搜索会带来哪些问题？调查中，56.4%的受访者认为过度依赖网络搜索会导致认知停留在表面，缺乏深入思考；51.3%的受访者觉得只接受别人的思想，会变得没有思辨力，其他问题还有：思维简单、没有创新能力（46.0%），记忆力减退、知识储备有限（44.1%），思维模式化、套路化（35.7%），面对过载信息、缺乏辨别能力（28.8%）和实际生活中沟通解决问题能力下降（19.9%）等。

　　为了让自己不过度依赖网络搜索，肖斌会在日常检索信息时尽可能多关注问题的前因后果，“看到一些和工作相关的内容，会留心做一些积累，把搜索到的知识变成自己的”。

　　闫斌觉得，网络搜索有便利的地方，但人们要注意不能被其“绑架”。“前段时间我们封闭培训了一周，每天时间都安排得非常紧凑，没有过多的精力放在漫无目的的上网搜索上，反而觉得自己收获很多。”闫斌认为，对于从网上搜集到的信息要有选择地吸收。

　　调查中，要改变过度依赖网络搜索的问题，65.7%的受访者建议不要全盘接受搜索到的信息，要锻炼思辨和质疑能力；57.6%的受访者建议尽可能先思考再搜索，克服过频搜索的冲动；55.7%的受访者建议控制上网时间，不要沉迷网络；42.9%的受访者建议多进行深度阅读，不要只接受碎片化信息；26.7%的受访者建议多留心生活，积累基本常识。

　　受访者中，00后占1.8%，90后占27.5%，80后占52.3%，70后占13.0%，60后占4.9%。

 

编辑： 唐巧燕

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