92万人参加2019年度国考笔试 平均63人竞争1岗

2日，2019年度国考在全国31个省份的54个城市的900多个考点同时举行。根据国家公务员局的数据，本次国考计划招录1.45万人，共有92万人实际参加考试，参加考试人数与录用计划数比例约为63:1。

2日，2019年度国考在全国31个省份的54个城市的900多个考点同时举行。根据国家公务员局的数据，本次国考计划招录1.45万人，共有92万人实际参加考试，参加考试人数与录用计划数比例约为63:1。

92万人实际参加考试 竞争比63:1

作为新一轮机构改革后的首次国考，本次国考招考共有中央机关75个单位和20个直属机构参加，计划招录1.45万余人。从招录规模来看，和2018年度相比，本次国考招录规模下降近一半。

虽然招录规模下降近一半，但考生的热情并未减少。数据显示，本次国考约有140万人报名，其中137.93万人通过审核，与去年过审的165.97万人相比，下降28.04万人。

12月2日一早，记者来到了本次全国900多个考点之一，位于北京的中央工艺美术学院附属中学考点。记者看到，虽然北京气温已接近零度，但不到8点，已经有不少考生到达考场外在寒风中复习，进行考前最后一波“冲刺”。

记者在采访中发现，不少考生表示，能不能考上无所谓，参与为主，增加人生经历，也有考生坦言自己已经多次报考公务员。在谈及参加国考的原因时，诸如多一份就业选择，获得一份工作稳定、家人满意的工作等是考生给出的常见答案。

此外，根据国家公务员局发布的最新数据，在本年度国考中，108万余人缴费确认参加笔试，92万人实际参加考试，参考率约为84.5%，参加考试人数与录用计划数比例约为63:1。

超过45万报名考生弃考

在今年通过报名资格审查的137.93万名考生里，最终有92万人走进国考考场，这意味着超过45万报名考生选择中途放弃考试。

记者梳理过去几年的数据发现，每年都有不少考生选择放弃考试。

例如，在2018年度国考中，共有165.97万人过审，113.4万人实际参加考试，弃考人数超过52万。在2017年度国考，148.63万名过审考生中有98.4万人最终参加考试，弃考者同样超过50万。

值得一提的是，在本次国考报名开始之际，国家公务员局发布《诚信报考从我做起》的通知要求，希望广大考生珍惜机会，不轻易放弃、不轻易爽约考前承诺，珍惜信誉，认真对待每一个招考环节，认真践行每一项招考要求。

国家公务员局还提醒，特别是进入面试以后环节的考生，不临时随意放弃面试资格和录取资格，以免错失实现职业理想的机会，影响其他考生权益和招录机关的正常补员需求。

对于国考中常见的弃考现象，华图教育公考辅导专家吴雪表示，选择中途放弃的考生，报名时多有“试考”心态。

“例如一些考生尝试报考公务员主要为了增加阅历，想要提前感受公务员考试报名的要求和流程，以便以后有机会专心备战；同样也有部分考生‘三分热度’，并无较大决心参与，而是出于‘随大流’的心理报考公务员考试。”吴雪说。

笔试成绩明年1月中下旬可查

在笔试结束后，考生还需注意哪些时间节点？

根据招考公告，公共科目笔试成绩及最低合格分数线可于2019年1月中下旬在考录专题网站查询。

在调剂方面，公告规定，达到公共科目笔试最低合格分数线的人数与计划录用人数比例低于规定面试比例的招考职位，将进行调剂。调剂职位及调剂相关事宜，在公共科目笔试成绩公布后，通过考录专题网站面向社会统一公布。

调剂结束后，报考人员可登录考录专题网站查询各招录机关的面试公告。

面试时，报考人员须提供本人身份证件(本人有效居民身份证、学生证、工作证等)原件、所在学校或所在单位盖章的报名推荐表、报名登记表等材料。凡有关材料主要信息不实，影响资格审查结果的，招录机关有权取消该报考人员参加面试的资格。