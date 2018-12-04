广东省2019年度空军招收女飞行学员报名检测预计将于1月启动

2019年度广东省空军招收女飞行学员报名初检预选工作预计将于2019年1月进行

2019年度广东省空军招收女飞行学员报名初检预选工作预计将于2019年1月进行，相关报名检测事项请往下看↓↓

报名基本条件

普通高中文、理科毕业女生，1999年8月31日至2002年8月31日出生。参加全国普通高等学校招生统一考试（外语限英语、俄语），高考总分达到广东省高分优先投档线。身高在164-185cm之间，体重在标准体重80%-130%之间，标准体重（kg）=身高（cm）-110；双眼裸眼视力C字表均在0.8以上，未做过视力矫治手术，无色盲、色弱、斜视等。符合招飞政治考核标准条件，本人自愿，家长（监护人）支持。热爱祖国，热爱人民，热爱中国共产党，热爱人民。形象气质好，对飞行有较强的兴趣和愿望，思维敏捷、反应灵活、动作协调、学习能力强，性格开朗、情绪稳定，有敢为精神。

报考程序

主要分报名推荐、初检预选、定选录取三个阶段组织实施。

第一阶段，报名推荐。符合基本条件的学生，通过空军招飞网（http://www.kjzfw.mil.cn）进行网上报名，如实填写报考相关信息，并在招飞网“资料下载”板块下载政考登记表（广州选拔中心），打印后按要求填好相关内容。

第二阶段，初检预选（预计2019年1月）。空军招飞局广州选拔中心审核网上报名情况，采取文件通知、短信平台等形式通知学生参检。考生参加检测时，需携带身份证（或户口簿）、政考登记表以及最近一次月考年级排名成绩单（学校盖章或班主任签字有效）。

第三阶段，定选录取（2019年7月初），空军招飞局结合军事飞行职业选拔特点，对定选检测和政治考核合格的学生综合择优录取，统一下发录取通知书，成绩特别优秀的理科类学生，可进入北京大学、清华大学与北京航空航天大学进行联合培养。

考生参加检测时间、地点由广州选拔中心另行通知。

（广东省教育考试院）