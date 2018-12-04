干货分享：高考更需要学生从这些角度自我定位

12月2日下午，在深圳市教育局、深圳市教育科学研究院的指导下，由南方新闻网、深圳第二外国语学校联合主办，南方科技大学支持的“高考实验室”——深圳专场活动成功举办，与同学们一同实战演绎高考生涯路。 活动现场教育专家齐聚，共同探讨除了分数，还需要为高考准备什么？

新高考背景下，高一同学即将面临选科挑战，选科不仅仅看自己哪门课程的成绩好，更需要关注自身未来的发展，这就涉及到了生涯规划。到底什么是生涯规划？为探索新高考全新模式，助推我省“分类考试、综合评价、多元录取”考试招生模式的有效落地，12月2日下午，在深圳市教育局、深圳市教育科学研究院的指导下，由南方新闻网、深圳第二外国语学校联合主办，南方科技大学支持的“高考实验室”——深圳专场活动成功举办，与同学们一同实战演绎高考生涯路。 活动现场教育专家齐聚，共同探讨除了分数，还需要为高考准备什么？

深圳市教育局徳体卫艺处负责人冯妍妍，深圳市教育科学研究院心理教育专家、深圳市中小学心理健康指导中心负责人王秋英老师，深圳第二外国语学校刘应龙副校长，南方科技大学广东招生组组长骆宗伟教授，南方新闻网产经新闻中心副主任陈诗洋，深圳第二外国语学校学生成长指导中心负责人何卓姮，深圳大学就业指导中心、优果生涯学院负责人李羚颖老师，深圳实验学校光明部教务处副主任彭修和，全球职业规划师陈璐博士，南方科技大学招生办崔繁老师，深圳市首批生涯教育试点高中的嘉宾及学生、家长共200余人参与了本次活动。

据悉，该活动是南方报业传媒集团打造“南方青春高考季”系列品牌活动之一，旨在让高中生培养健康的学习、生活心态，提前树立职业生涯规划目标，奠定高考志愿填报合理选择的基础。

深圳市教育局德体卫艺处负责人冯妍妍

深圳市教育局德体卫艺处负责人冯妍妍在致辞中对本次活动的举办表示热烈的祝贺。“生涯规划探索我们是谁，我们要去哪里，我们要做什么职业，其实是对未来发展做铺垫”冯妍妍谈到，探索如何做好生涯教育，对学生、家长、学校、政府甚至全社会来说具有积极而且重要的意义。

“‘高考实验室’活动在深圳第二外国语学校举行，准确地顺应了新高考的趋势和时代的要求，符合学生和家长的需要，非常及时，非常实用”冯妍妍希望同学们积极参与，认真体验，作为家长、教师也是生涯教育的学习者，应认真学习，积极思考，她也希望活动的分享内容可以让所有嘉宾学有成长，学有所思，学以致用。

深圳第二外国语学校刘应龙副校长

深圳第二外国语学校刘应龙副校长谈到，中国的生涯教育思想源远流长，孔子早就说过“人无远虑，必有近忧”，并总结“吾十有五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲，不逾矩”，这些都可以看作是孔子关于生涯规划教育的思想原色和实践总结。在本世纪，生涯教育纵身一跃，成为了新高考背景下普通高中创新教育与发展改革中迫切且重要的课题。

谈及生涯教育，刘应龙总结了三个有利于：

生涯教育有利于帮助学校和学生主动迎接教育改革，实现双方的可持续发展，符合社会和国家的发展需求；

生涯教育有利于帮助高中生探索自我与社会，促进心理健康；

生涯教育有利于落实“立德树人”，帮助当代高中生确立正确的世界观、人生观、价值观，塑造核心竞争力。

趣味体验生涯路

本场高考实验室活动以“模拟面试互动游戏”开场，参与面试体验活动的深圳第二外国语学校学生被分为八组，以组为单位推荐一名学生参与面试示范，其他学生现场限时包装面试者。

同学们正在策划包装选手

八组面试代表分别扮演了精算师、妇产科医生、游戏竞技员、积木堆砌师、职业航天员、插画师、网红主播、色彩搭配师。陈璐博士全程带队担任面试官，学生代表同时作为观摩团，待面试结束后进行投票。学生们有趣、个性、天马行空的发言引得现场嘉宾纷纷点赞。

8位同学分别作求职阐述

影响志愿填报的不仅是分数，更需要孩子们打开视野，从整个人生的生涯规划视角来看待这一次的选择。活动现场，有家长告诉记者，“很幸运在高考前可以亲身参与到此类活动，对孩子自己的兴趣、爱好、能力有了新的认识，也对未来志愿填报奠定了基础……”

“有目标的人生叫地图；没有目标的人生叫迷宫”陈璐博士总结到，在这个体验模拟面试环节，让学生体验求职的过程，就是希望学生可以看到生涯规划真正的含义是什么。高中同学有一个明确的心仪院校、专业框架和职业目标，将会知道高中期间自己要提升和锻炼的重点是什么。“我们不再为了分数，而是可以看到更多关于自身发展的能力，不仅仅是学习能力，还有执行能力的培养、美感的设计。”陈璐博士告诉大家，只要明确目标就可以倒推，从而知道为这个目标做什么样的准备，如何去努力实现这个目标。

教育专家有话说

“以往说起生涯规划，通常会想到另一个词，叫职业生涯规划，把生涯规划和职业生涯规划直接划上了等号，您怎么看？”

全球职业规划师陈璐博士：什么叫生涯规划？就是我们这一生希望自己什么阶段担任什么角色，希望这些角色投入的时间、精力比例是多少？我们主观的去做一些设想、努力和规划。当你对生命的理解不同时，生涯彩虹图画出来是不一样的。职业规划只是针对工作者，生涯规划的内涵大于职业规划。

用这张扇形图表示职业生涯，需要我们认识到如何去做职业定位，如何去适应职业？如何去发展职业，如何去转型，如何去评估生涯之间的关系？所以生涯规划的内涵是大于职业生涯规划。

“生涯规划在中学课程中的作用愈发重要。那么，作为生涯规划导师，“导师”二字要如何去诠释？”

深圳第二外国语学校学生成长指导中心负责人何卓姮：深圳二外是深圳市首批生涯教育试点高中，学校从2016年就提出了学校生涯教育五年规划，高一年级每周开设一节生涯课，在寒暑假组织学生参加“在榜样的故事中找寻自己”的职场体验活动及“寻访心中的象牙塔”高校与专业调研活动，活动收到良好的效果，并引发社会各界积极关注。寒暑假关爱行动，是一种践行活动，回来小组班级汇报、年级汇报、校级评审。把收获通过小品等形式分享给大家。学校非常重视学生校内生活是否丰富，通过学生参与各类活动，舒缓自己的心理压力。

“分类考试、综合 评价、多元录取成为新高考改革中大家关注的焦点，自主招生、综合评价成为了高考录取的重要通道，请简单科普什么是自主招生、综合评价？”

南方科技大学广东招生组组长骆宗伟教授：南科大采用综合评价。2013年开始我国有了综合评价，给高校一定的自主权，除了高考外，增加1-2轮的考试。南科大采用综合评价模式：高考成绩占60%，自主测试占30%，学业成绩占7%，综合评价水平占3%。

“请分析一下，为什么综合评价越来越“火”？去南科大需要具备哪些条件？”

南方科技大学广东招生组组长骆宗伟教授：大家都想要有更多的选择权。如何判断学生能力？通过提交材料，面试，更全面公平了解综合评价。南科大希望能科学地选拨合适的人才，进入到不同层次类型的大学去深造。同时，引导学生全面发展，也进一步引导中小学进一步深化改革。也就是说未来我们的教育不再是“唯分数论”，而是要更关注学生的综合素质的培养。

详解南科大的综合评价

本场活动邀请到南方科技大学招生办公室崔繁老师为大家详细解析南科大的综合评价。

南科大是广东省领导和管理，深圳举全市之力创建的一所高起点、高定位的公办全日制高等学校。按照国家标准，学费6000元/年，住宿费1200元/年，另有丰厚的奖学金、助学金。学校的目标是迅速建成国际化高水平研究型大学，培养拔尖创新人才，探索具有中国特色的现代大学制度，成为中国高等教育改革的一面旗帜。

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南方科技大学面试时采用全英文面试，各种题目都有，例如：中心事件，量子力学，提出你的观点，教授会根据学生阐述进行追问。考生须报名参加南方科技大学自行组织的能力测试。能力测试以机试为主，测验考生批判性思维和逻辑思维能力、想象力、洞察力、以及灵活运用知识创造性分析解决问题的能力。

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报考注意事项：部提前批次（综合评价）录取，考生必须参加南科大组织的能力测试。