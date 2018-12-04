2019年高校招生改革热点问答

省考试院新闻发言人黄友文副院长就我省2019年普通高校考试招生工作中大家比较关心的问题进行了解答，快来看看吧，这些内容切勿错过。

12月3日，省考试院召开了2019年高考改革新闻通气会。省考试院新闻发言人黄友文副院长就我省2019年普通高校考试招生工作中大家比较关心的问题进行了解答，快来看看吧，这些内容切勿错过↓↓

一、2019年的高校招生政策与往年相比，有哪些变化？

答：2019年我省高校招生政策总体保持稳定，基本延续2018年的政策。但为进一步规范管理，完善措施，对个别政策进行适当调整，主要包括五个方面：即进一步完善高考考务管理，确保考试安全；加快高职院校分类考试招生改革步伐；完善应用型本科院校招收中等职业学校毕业生试点工作；完善艺术类等特殊专业考试招生录取办法和规范普通高校招生计划使用管理等五方面方面。

二、高职院校分类考试招生改革主要包括哪些内容？

答：根据教育部深化考试招生制度改革的整体部署，2019年，我省将进一步加大高职院校分类考试招生改革力度，按照分类考试、综合评价、多元录取的思路，进一步推进分类考试招生成为高职院校招生录取的主渠道。改革主要体现在四个方面：一是加快高职院校依据学考成绩招生录取改革步伐，要求省内所有高职院校的招生专业，均须安排在依据学考成绩录取，且招生计划原则上不低于本校申报的年度总招生计划的50%，比去年预安排招生计划增加15%左右。二是依据学考录取增加体育类、音乐类、美术类专业招生，且术科成绩使用对应的普通高考术科统一考试成绩。三是完善高等学校招收中等职业学校毕业生考试招生管理，包括调整省统考时间，即“3+专业技能课程证书”语文、数学、英语文化课考试时间从6月调整到1月，逐步增加专业技能课程证书种类，逐步规范证书报考专业，完善应用型本科院校招生考核办法，试点统考与高校考核相结合的考核方式。四是优化高职院校分类考试招生录取各项工作的时间安排，将省统一录取时间调整到高职院校自主招生录取前。

这些改革措施的出台，将进一步加快我省高职院校分类考试招生改革的步伐，也意味着参加分类考试招生的考生录取机会将大大提高，意味着相当部分的考生可以从普通高考中解脱出来，提前参加职业教育。报考高职院校分类考生招生的考生，不影响参加普通高考本科录取，我们鼓励考生积极报考。

三、高校本科预留计划使用与往年有何不同？

答：根据教育部有关规定，本科高校在国家核定的年度招生规模内，可以预留不超过本校招生计划总数1%的少量计划，用于调节各地统考生源。同时，高校须将预留计划数及其使用原则等向社会公开。

我省考生人数众多，近几年来考生人数稳居全国前两位。为更好地满足我省考生进入优质高校升学愿望，2019年，我省进一步明确我省本科院校预留计划使用原则，即本省本科高校的预留计划必须留一半在我省使用。比如某高校预留计划有50各个，则最少必须将25个计划留在广东招生。据统计，往年我省本科高校预留计划约为2300个，预留计划使用原则的调整，意味着本省本科高校在省内多招1000多人。

四、我省2019年总共有多少个考点，有多少个是实现了人脸识别技术以及其他信息化管理的？

答：我省2019年普通高考报名工作正在进行，预计2019年我省启用的高考考点数约在500个左右。这些考点都是安装了考点电子巡查系统、考生身份识别系统、考务指挥系统和作弊防控系统等信息化管理设备的标准化考点。2018年，全省高考音乐、美术、体育术科统考和2018年高考深圳、肇庆部分考点试点采用人脸识别技术进行考生入场身份验证，从试点的情况看，人脸识别技术在验证的效率和准确性方面都有很好的表现，省考试院鼓励有条件的地市积极开展人脸识别技术验证考生身份。

五、2019年本科高校如何录取中职毕业生？

答：2018年，我省开始试点“3+专业技能课程证书”中职升本科招生模式，安排了4所本科院校5个专业共200个招生计划，试点工作整体顺利。2019年，将继续开展该项试点工作，招生院校和专业保持不变，但适当增加招生计划，完善考试招生办法，实现“文化素质+职业技能”、“统考+学校测试”考核方式，按照统考文化素质考试成绩占总成绩的比例原则上不超过50%”的要求，以5：4：1的权重合成总分方式进行投档录取，即：“3+专业技能课程证书”中的文化科目考试成绩占50%，招生院校组织的职业技能考核成绩占40%，专业技能课程证书等级成绩占10%。

六、对中外合作办学今后会有怎样的引导？

答：近年来，不少高校积极开展国际教育交流合作，培养人才，但在实际招生录取过程中，也存在着部分退档考生利益受损问题。因此，有必要进一步规范中外合作办学专业招生计划的使用。首先是经教育部或省教育厅批准的中外合作办学项目，经招生院校申请、省招生办同意后方可单独编设院校代码进行招生。其次，单独编设院校代码招生专业录取的考生，入学后不得转入非单独编设院校代码招生专业。第三，对其他与国（境）外教育机构开展办学合作活动的 “学分互认”、“联合培养”、“国际班”等项目，不再单独编设院校代码进行招生，招生计划统筹使用。招生录取时，如招生院校整体生源充足，但以上项目生源不足时，须调整其剩余计划至其他专业使用，按招生院校公布的录取原则录取投档考生。

该项政策目的是进一步规范中外合作办学招生，避免平行志愿下投档考生因未填报中外合作办学项目专业而被退档，最大程度地保护考生的利益。

七、艺术类专业考试招生有哪些变化？

答：2019年，艺术类专业考试招生改革措施主要有四项：一是增加音乐类术科统考科目。2019年，增加舞蹈、广播电视编导专业术科考试统考。二是美术术科统考下放由各地市招办组织实施。三是增加美术术科色彩网上辅助评卷。四是将独立设置艺术院校（含参照考试招生院校）“统考+校考”“校考”专业调整到提前批次录取。

八、2019年高职自主招生政策有何调整？

答：2019年，高职院校自主招生工作总体平稳。一是优化高职院校自主招生招考平台。在2018年启用统一招考平台的基础上，进一步完善计划编制、招生章程上报、考生报名和填报志愿、院校审核考生资格和考务安排、职业技能测试、院校上报分数线和拟录取名单、省招办审核等系统功能，优化流程，规范操作，提高效率。二是进一步完善高职院校面向普通高中毕业生自主招生的“职业技能”考核方式。在总结经验的基础上，继续开展“职业技能”考核的 “网上职业适应性联合测试”（下称“网测”）试点工作，完善现有“网测”专业的内容介绍、视频拍摄、考务管理、成绩使用等。2019年 “网测”试点覆盖的招生专业，仍由高职院校自主确定采用 “网测”或“校测”职业技能考核方式。三是高职自主招生招收中职生预安排的招生计划，不得低于本校申报的年度总招生计划的5%。四是进一步严格规范现代学徒制招生专业。对于无法签订劳动合同的专业，2019年暂停现代学徒制类型的招生。

（广东省教育考试院）